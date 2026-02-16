旅行平安藥｜社區藥房+健康中心11推介　感冒套裝腸胃急救包$47起

旅行平安藥｜新年有多日假期，不少人都會趁機外遊，若然旅行途中生病，大掃雅興之餘，還會影響行程。為了旅途順利，最好還是出發前準備好平安藥包！《香港01》好食玩飛記者就為大家整理3大旅行平安藥購買點，價格親民之餘，還有專業藥劑師或醫生諮詢，部分在公眾假期亦會開放，最平$47左右就可以買定感冒藥、腸胃藥「看門口」！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

人在異地，總有因素會影響自身的抵抗力和身體健康。（資料圖片）

旅行平安藥【1】賽馬會藥健同心社區藥房

由香港賽馬會慈善信託基金策劃的藥健同心社區藥房由不同機構營運，在港九新界設有8間服務地點，包括北角、西貢、黃大仙等，並提供由藥劑師參與的配藥和諮詢服務。藥房有提供居家及旅行平安藥套裝可選。

藥健同心社區藥房有提供居家及旅行平安藥套裝可選，例如3至7日份量的腸胃藥、感冒藥等，價格由$47起。（官方網站截圖）

其中黃大仙的賽馬會藥健同心社區藥房，分別推出兒童（6歲至12歲）及成人版旅行平安藥包，具備「傷風感冒」套裝和「腸胃不適」套裝，可選3日與7日藥，價錢由$47起。

另外，即日至2月28日，凡於葵涌的醫護行社區藥房門市購買「腸胃急救包（$60）」或「旅遊平安包（$97）」，即可免費換領日常用品福袋一個。其中「腸胃急救包」包含中和胃酸藥、止瀉藥、通便藥及腸抽筋藥；「旅遊平安包」則有頭痛藥、喉嚨痛藥、收鼻水藥等7款常見症狀藥物。

賽馬會藥健同心藥物支援網絡社區藥房在哪裡？

1. 良躍社區藥房（營運機構：香港仔坊會）

地址：香港仔華富邨華安樓地下114號舖

開放時間：上午10:00至下午6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：3550 5460／91007962（WhatsApp）



2. 醫護行社區藥房（營運機構：醫護行者）

地址：新界葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室

開放時間

星期一：上午10:30至下午1:00、下午2:00至晚上7:30

星期二：上午9:00至下午1:00、下午2:00至下午6:00

星期三：上午9:00至下午1:00、下午2:00至下午6:00

星期四：下午2:00至晚上7:30

星期五：上午9:00至下午1:00、下午2:00至下午6:00

星期六：上午9:00至下午1:00

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：3612 9515／6778 9581（WhatsApp及Singal）



3. 藥健同心靈實社區藥房（營運機構：基督教靈實協會）

地址：新界將軍澳貿業路8號新都城三期地下G32號舖

開放時間：上午10:00至晚上7:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：2156 2280／5592 3623（WhatsApp）



4. 藥健同心香港聖公會社區藥房（營運機構：香港聖公會福利協會）

地址：九龍黃大仙龍翔道110號翔盈里3號舖

開放時間：上午10:30至晚上7:30（星期一至日及公眾假期）

＊星期日及公眾假期只供預約服務

查詢電話：2116 0382／9376 8194（WhatsApp）



5. 藥健同心女青社區藥房（營運機構：香港基督教女青年會）

地址：新界上水龍琛路48號上水匯903室

開放時間：上午9:00至下午6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話： 2511 6020／6239 5701（WhatsApp）



6. 藥健同心樂善堂社區藥房（營運機構：九龍樂善堂）

地址：新界大埔寶湖道1號富．盈門地下2號舖

開放時間：上午9:15至下午2:00、下午3:00至下午6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：2187 2780／6992 7853（WhatsApp）



7. 藥健同心博愛醫院社區藥房（營運機構：博愛醫院）

地址：新界元朗大棠路11號光華廣場9樓904-905室

開放時間：上午9:00至晚上7:00（星期一至五）、上午9:00至下午5:00（星期六）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話：3590 5766／5950 6880（WhatsApp）



8. 藥健同心聖雅各福群會社區藥房（營運機構：聖雅各福群會）

地址：香港北角英皇道383號9樓全層

開放時間：上午10:00至下午6:00（星期一至六、下午1:00至2:00午膳休息時間）

休息日：星期日及公眾假期

查詢電話： 2116 8836／5981 6947（WhatsApp）



旅行平安藥【2】香港大學社區藥房

香港大學社區藥房於2024年創立，在瑪麗醫院旁的港大醫學院校園內，藥房由港大醫學院藥理及藥劑學系的藥劑師主理，配藥服務不限於師生及校友。藥房提供3種平安藥組合，適用於去旅行和「看門口」，包括傷風感冒套裝（$53）、喉嚨痛套裝（$55）及腹瀉肚痛藥套裝（$49），每個組合提供3至4款相關藥品，絕對平過大部分自費成藥！

到訪前，需要準備藥物敏感、食物敏感、過往病史、正在服用長期藥物和小朋友體重（12歲或以下）等資料。

香港大學社區藥房

地址：香港薄扶林沙宣道3號學術樓2樓250-254室 (經天橋連接瑪麗醫院)

開放時間：星期一至五 上午10:00至下午1:00；下午2時至晚上6:45（星期六、日及公眾假期休息）



旅行平安藥【3】衛生署旅遊健康中心

衛生署轄下有兩間旅遊健康中心，特別為準備出發旅行的各位而設。比較上面的社區藥房，中心需要先出示機票，由醫生確認旅行目的地及出發日期，再作健康風險評估及建議，才確認藥物，其中$120旅遊保健囊提供2至3日各式平安藥如撲熱息痛、防敏感藥等，同時也有其他預防高山反應、瘧疾藥物。

另外，中心還提供優惠價疫苗接種，如甲型肝炎、流感、小兒麻痺、破傷風等，其中不少非洲和南美洲國家需要的黃熱病疫苗，更只有此中心可提供，大家在出發一個月前就謹記要預約！

衛生署旅遊健康中心

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓26室

電話：2961 8840

開放時間：星期一至星期五 上午9:00至下午1:00；下午2:00至下午5:30

（星期六、星期日及公眾假期休息）



地址：長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓

電話：2150 7235

開放時間：星期一至星期五 上午9:00至下午1:00；下午2:00至下午5:30

（星期六、星期日及公眾假期 休息）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略