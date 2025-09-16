旅行平安藥3大購買推介　$53買傷風感冒套裝　平過買必理痛

旅行平安藥｜出發前除了忙於預訂機票住宿，更不可忽略平安藥準備！皆因去旅行都會面臨時差、飲食轉變、氣候適應等挑戰，更可能遭遇特定地區疾病威脅——從非洲黃熱病、日本腦炎到高山症，皆可能讓精心規劃的旅程瞬間失色。《香港01》好食玩飛記者就為大家整理3大旅行平安藥購買點，價格親民之餘，同時有專業藥劑師或醫生諮詢，最平$40左右就可以買定感冒藥、腸胃藥「看門口」！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

港人熱愛旅遊，以2024年為例，港人全年外遊人次達1.047億，其中更有部分旅客喜歡追求深度體驗與冒險行程。而人在異地，總有因素會影響自身的抵抗力和身體健康，所以出發前最好都要打好疫苗及準備好平安藥為妙，以備不時之需。

不過部分私人門診疫苗或平安藥都不便宜，例如日本腦炎疫苗劑價格由$3,000至$4,000不等，也有部分國家入境時會要求黃熱病疫苗接種證明。原來，衞生署旅行健康中心及社區藥房都有提供平安藥的服務，而且收費透明親民，適合去旅行前到訪配藥。

人在異地，總有因素會影響自身的抵抗力和身體健康。（資料圖片）

旅行平安藥【1】香港大學社區藥房

香港大學社區藥房於2024年創立，在瑪麗醫院旁的港大醫學院校園內，藥房由港大醫學院藥理及藥劑學系的藥劑師主理，配藥服務不限於師生及校友。藥房提供3種平安藥組合，適用於去旅行和「看門口」，包括傷風感冒套裝（$53）、喉嚨痛套裝（$55）及腹瀉肚痛藥套裝（$49），每個組合提供3至4款相關藥品，絕對平過大部分自費成藥！

在到訪前，需要準備藥物敏感、食物敏感、過往病史、正在服用長期藥物和小朋友體重（12歲或以下）等資料。

香港大學社區藥房

地址：香港薄扶林沙宣道3號學術樓2樓250-254室 (經天橋連接瑪麗醫院)

開放時間：星期一至五10:00-13:00pm；14:00-18:45（星期六、日及公眾假期休息）



旅行平安藥【2】藥健同心社區藥房

由香港賽馬會慈善信託基金策劃的藥健同心社區藥房由不同機構營運，在港九新界都設有服務地點，包括北角、西貢、黃大仙等，並提供由藥劑師參與的配藥和諮詢服務。

藥房有提供居家及旅行平安藥套裝可選，例如3至7日份量的腸胃藥、感冒藥等，價格由$40起，亦可視乎情況加配藥物，好像鼻敏感人士可另購鼻敏感藥物等。詳情可致電相關藥房查詢。

藥健同心社區藥房有提供居家及旅行平安藥套裝可選，例如3至7日份量的腸胃藥、感冒藥等，價格由$40起。（官方網站截圖）

良躍社區藥房（營運機構: 香港仔坊會）

地址: 香港仔華富邨華安樓地下114號舖

查詢電話：35505460



醫護行社區藥房（營運機構: 醫護行者）

地址: 新界葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室

查詢電話：36129515



藥健同心靈實社區藥房（營運機構: 基督教靈實協會）

地址: 新界將軍澳貿業路8號新都城三期地下G32號舖

查詢電話：21562280



藥健同心香港聖公會社區藥房（營運機構: 香港聖公會福利協會）

地址: 九龍黃大仙龍翔道110號翔盈里3號舖

查詢電話：21160382



藥健同心女青社區藥房（營運機構: 香港基督教女青年會）

地址: 新界上水龍琛路48號上水匯903室

查詢電話： 25116020



藥健同心樂善堂社區藥房（營運機構: 九龍樂善堂）

地址: 新界大埔寶湖道1號富．盈門地下2號舖

查詢電話：21872780



藥健同心博愛醫院社區藥房（營運機構: 博愛醫院）

地址: 新界元朗大棠路11號光華廣場9樓904-905室

查詢電話：35905766



藥健同心聖雅各福群會社區藥房（營運機構: 聖雅各福群會）

地址: 香港北角英皇道383號9樓全層

查詢電話： 21168836



旅行平安藥【3】衛生署旅遊健康中心

衛生署轄下有兩間旅遊健康中心，特別為準備出發旅行的各位而設。比較上面的社區藥房，中心需要先出示機票，由醫生確認旅行目的地及出發日期，再作健康風險評估及建議，才確認藥物，其中$120旅遊保健囊提供2至3日各式平安藥如撲熱息痛、防敏感藥等，同時也有其他預防高山反應、瘧疾藥物。

另外，中心一大亮點就是提供優惠價疫苗接種，如甲型肝炎、流感、小兒麻痺、破傷風等，其中不少非洲和南美洲國家需要的黃熱病疫苗，更只有此中心可提供，大家在出發一個月前就謹記要預約！

衛生署旅遊健康中心

地址：灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈18樓26室

電話：2961 8840

開放時間：星期一至星期五 上午 9:00-下午 1:00；下午 2:00-下午 5:30

（星期六、星期日及公眾假期休息）



地址：長沙灣道 303 號長沙灣政府合署1樓

電話：2150 7235

開放時間：星期一至星期五 上午 9:00-下午 1:00；下午 2:00-下午 5:30

（星期六、星期日及公眾假期 休息）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略