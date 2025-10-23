信用卡迎新優惠攻略｜立即申請!送HK$2,000蘋果禮品卡夠買AirPods

信用卡迎新優惠｜想買蘋果產品的朋友要留意了，最近有銀行推出一個非常抵玩的信用卡迎新優惠！全新信用卡客戶*推廣期內（即日至10月30日）只要簽賬滿指定門檻，可獲得HK$2,000 Apple禮品卡，等於夠買AirPods Pro 3！同時只要累積簽賬滿指定金額，再加碼額外送高達20,000里，可以換到台灣來回機票一套！喜歡旅行的朋友可以揀里數回贈，最多送高達40,000里，足夠可換日本及台灣來回機票各一套！詳情即睇下文！



信用卡迎新優惠1｜里賞FanFest禮遇

今期渣打國泰Mastercard®推出的全新里賞FanFest禮遇，簡直筍到爆！全新信用卡客戶*由即日至10月30日，成功申請渣打國泰Mastercard並於11月20日或之前獲發卡，只需要在出卡後2個月內，合資格簽賬滿HK$6,000，可獲得HK$2,000 Apple禮品卡，而且信用卡新客戶更可享首年免年費！

迎新優惠送HK$2,000 Apple禮品卡，夠買AirPods Pro 3！

👉立即申請

迎新送的禮品卡可在Apple Store購入Apple最新的入耳式主動消噪耳機AirPods Pro 3（價值$1,849），剩餘的錢還可支付Apple Music月費！大家亦可選擇直接換取Apple Music家庭Plan 18個月，甚至用來換取iCloud 2TB 25個月的使用期亦可以。

值得一提！由即日至10月30日，全新信用卡客戶*更可享額外里數優惠^^，客戶只需要在出卡2個月內，合資格消費簽賬滿HK$30,000，其後簽賬（由HK$30,001至HK$50,000）即享額外$1=1里優惠，最高可獲得額外20,000里數！當中15,000里數可以換取台灣、越南、菲律賓或中國內地的來回經濟艙機票！

HK$2,000 Apple禮品卡可以自由運用，靈活性極高！

👉立即申請

最高享HK$10,000 Apple禮品卡

由即日至10月30日期間，如申請成為全新渣打國泰Mastercard – 優先理財信用卡客戶*，於迎新期內合資格簽賬滿HK$12,000可獲贈送HK$5,000 Apple禮品卡；如申請成為全新渣打國泰Mastercard – 優先私人理財信用卡客戶*，於迎新期內合資格簽賬滿HK$18,000，可獲贈送HK$10,000 Apple禮品卡。

全新渣打國泰Mastercard – 優先私人理財信用卡客戶，於迎新期內合資格簽賬滿HK$18,000，可獲送HK$10,000 Apple禮品卡。

信用卡迎新優惠2｜高達120,000 「亞洲萬里通」 里數

如果喜歡旅遊的朋友，可選擇高達120,000里數作為迎新優惠！迎新優惠分作3個等級，全新渣打國泰Mastercard – 優先理財信用卡客戶於出卡後2個月內，累積合資格簽賬**滿HK$5,000即可獲等級1禮遇，賺取10,000里數；累積合資格簽賬**滿HK$40,000即可獲等級2禮遇，賺取20,000里數；累積合資格簽賬**滿HK$110,000即可獲等級3禮遇，賺取40,000里數，相等於日本及台灣來回機票各一套！

至於全新渣打國泰 Mastercard - 優先理財客戶禮遇加碼，等級2可賺取30,000里數、等級3可賺取100,000里數。而全新渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財客戶禮遇終極加碼！等級2已可賺取40,000里數，等級3更可獲多達120,000里數！無論想升級頭等客艙享受服務，還是跟親朋好友暢遊歐洲、亞洲，都完全不成問題，里數兌換靈活性極高，想點用就點用！如果喜事將近（會結婚擺酒），又或者需要家居裝修的朋友，不妨選擇里數回贈！

👉立即申請

現有信用卡客戶賞高達11,667里數=台灣單程機票

即使是現有信用卡客戶#申請同樣有著數！現有信用卡客戶#申請渣打國泰 Mastercard，免簽賬即送5,000里數特別禮遇，迎新期內再加簽達合資格金額賺額外高達6,667里數^^！

申請及使用信用卡前記得要考慮自己的借貸需要、還款能力，並了解使用條款。借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

#現有渣打信用卡客戶為現時持有或於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內曾經取消渣打國泰Mastercard外或任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

^^適用於迎新期內累積消費滿HK$30,000至HK$50,000之客戶，全新信用卡客戶可享額外HK$1:1里，高達20,000里；而現有信用卡客戶可享額外HK$3:1里，高達6,667里。

**「 合資格簽賬」須為零售購物簽賬（包括本地及海外）、網上消費或已誌賬之分期付款金額。