珠海夜市5大推介｜宵夜必到！過百間攤檔小食¥5起／口岸5分鐘直達

珠海夜市｜珠海好去處｜北上珠海玩，夜晚當然要「掃街」食宵夜！珠海夜市越夜越熱鬧，不但有過百間攤檔的夏灣夜市，也有超地道的坦洲十四村夜市，還有學生深夜食堂珠海科技學院南門夜市。今次《好食玩飛》記者為大家整理了珠海5大必去夜市，由數元的地道小食到鑊氣十足的鐵板燒應有盡有，即睇下文！



珠海夜市【1】夏灣夜市——過百間攤檔

夏灣夜市是整個珠海最大最多攤檔的夜市，每到晚上9時半，小販就會陸續推著鐵皮車現身，路中心多了一行行的摺枱摺凳，熱鬧起來！夜市款式應有盡有，有賣臭豆腐的、有賣串燒的、有賣芝麻糊的、有賣窩夫的，還有很多新奇小食等大家發掘，每款都在大約¥20以下的價錢。

夏灣夜市

地址：珠海香洲區拱北夏灣路210號附近



珠海夜市【2】唐人街夜市——鎮內最大夜市

唐人街夜市位於珠海金灣區三灶鎮，屬於鎮內最大的夜市，早上是個普通的菜市場，到傍晚就搖身一變成為夜市，感覺特別地道！兩條大街的左右都充滿鐵皮檔，約有90個攤位，牛雜、炸物、餃子，就連燉湯都可以在這裡找到。

唐人街夜市

地址：珠海金灣區偉民路50號



珠海夜市【3】坦洲十四村夜市——本地人推薦

十四村夜市坐落於中山坦洲與前山交界，近百個攤位，其中有烤生蠔、鐵板燒等各式美食及服飾百貨，每逢入夜便燈火通明、人聲鼎沸。雖然有網民認為環境比較接地氣且難泊車，但依然因其高性價比和熱鬧氛圍吸引食客前來，大家亦可從中體驗地道文化。

坦洲十四村夜市

地址：可導航至十四村



珠海夜市【4】珠海科技學院南門夜市——學生深夜食堂

位於珠海金灣區的珠海科技學院南門夜市，名副其實在珠海科技學院附近，所以有「學生深夜食堂」之稱，價格亦非常親民，例如古早芋泥餅、雞腿、煎餅果子等都是¥5至¥10就有交易，而且小食款式有近30款，難怪這裡是學生的宵夜天堂！

珠海科技學院南門夜市

地址：珠海市金灣區安堂商業街



珠海夜市【5】摩爾夜市——5分鐘到拱北口岸

去年新開幕的摩爾夜市，坐落於珠海老牌地標摩爾廣場旁邊，最大優勢在於交通便利，距離拱北口岸僅需5分鐘車程。這裡小吃選擇豐富且重複率低，涵蓋了麻辣燙、鑊氣炒粉、燒烤、糖水及滷味。值得注意的是，大多數攤販在 晚上8:30後 才開始營業，建議大家8點過後再前往，才能體驗最熱鬧的氛圍。

摩爾夜市

地址：珠海市香洲區迎賓南路2107號



