珠海夜市6大推介｜過百攤檔小食¥2起/距口岸5分鐘/通宵＋海景酒店

珠海夜市｜珠海好去處｜北上珠海要玩得盡興，晚上當然要去「掃街」食宵夜！珠海夜市越夜越熱鬧，不但有過百間攤檔的夏灣夜市，也有超地道的坦洲十四村及學生深夜食堂珠海科技學院南門夜市。今次《好食玩飛》記者為大家整理了珠海6大必去夜市，由數元的地道小食到鑊氣十足的鐵板燒應有盡有，還有酒店推介，讓你食好住好，即睇下文！



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珠海夜市【1】夏灣夜市——過百間攤檔 必試臭豆腐

夏灣夜市是整個珠海最大最多攤檔的夜市，每晚9時半，小販就會陸續推著鐵皮車現身，路中心多了一行行的摺枱摺凳，熱鬧起來！夜市款式應有盡有，有賣臭豆腐的、有賣串燒的、有賣芝麻糊的、有賣窩夫的，還有很多新奇小食等大家發掘，每款都在大約¥20以下的價錢。

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夏灣夜市

地址：珠海香洲區拱北夏灣路210號附近

交通：巴士101 路、Z15 路；自駕導航夏灣夜市，車位偏緊張

營業時間：21:45-05:30



珠海夜市【2】白藤頭夜市——珠海首個海鮮主題夜市 生蠔¥60打

坐落珠海斗門的白藤頭夜市，是珠海首個以海鮮為主打的主題夜市，總佔地達6000平方米，可以自己行步行到旁邊水產市場親自揀海鮮，大隻生蠔、瀨尿蝦、花蟹、貝殼類任你揀，揀完再交給夜市內餐檔代加工，蒜蓉炭燒、椒鹽、避風塘、清蒸、滾粥多款做法任點，價錢公開透明，燒生蠔超抵¥60就有12隻，比起市區海鮮酒樓平一大截，性價比極高，港車北上專程過嚟食都絕對抵。

白藤頭夜市

地址：珠海市斗門區白藤街道藤湖街19號

交通：巴士413 路、Z121 路、Z261 路，落車後短途步行即可到達

營業時間：17:00-02:00



珠海夜市【3】唐人街夜市——鎮內最大夜市 ¥2烤串

唐人街夜市位於珠海金灣區三灶鎮，屬於鎮內最大的夜市，早上是個普通的菜市場，到傍晚就搖身一變成為夜市，感覺特別地道！兩條大街的左右都充滿鐵皮檔，約有90個攤位，牛雜、炸物、餃子，就連燉湯都可以在這裡找到，還有¥2烤串，超抵食。

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唐人街夜市

地址：珠海金灣區偉民路50號

交通：公交 201、504、801、803、K9、Z101、Z104、Z108、Z125、Z129、Z130 路；自駕可停嘉珠時代廣場

營業時間：16:30–01:00



珠海夜市【4】坦洲十四村夜市——本地人推薦 必食鐵板燒

十四村夜市坐落於中山坦洲與前山交界，近百個攤位，其中有烤生蠔、鐵板燒等各式美食及服飾百貨，每逢入夜便燈火通明、人聲鼎沸。雖然有網民認為環境比較接地氣且難泊車，但依然因其高性價比和熱鬧氛圍吸引食客前來，大家亦可從中體驗地道文化。

坦洲十四村夜市

地址：中山市坦洲鎮金源路與順景路交叉口（百花小鎮西北側約 50 米）

交通:巴士994路至利源市場站或巴士686路至十四村橋頭站步行

營業時間：17:00–02:00



珠海夜市【5】珠海科技學院南門夜市——學生深夜食堂 濕辣牛肉

位於珠海金灣區的珠海科技學院南門夜市，名副其實在珠海科技學院附近，所以有「學生深夜食堂」之稱，價格亦非常親民，例如古早芋泥餅、雞腿、煎餅果子等都是¥5至¥10就有交易，而且小食款式有近30款，難怪這裡是學生的宵夜天堂！

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珠海科技學院南門夜市

地址：珠海市金灣區安堂商業街



珠海夜市【6】摩爾夜市——5分鐘到拱北口岸 香辣瀨尿蝦

去年新開幕的摩爾夜市，坐落於珠海老牌地標摩爾廣場旁邊，最大優勢在於交通便利，距離拱北口岸僅需5分鐘車程。這裡小吃選擇豐富且重複率低，涵蓋了麻辣燙、鑊氣炒粉、燒烤、糖水及滷味。值得注意的是，大多數攤販在晚上8:30後才開始營業，建議大家8點過後再前往，才能體驗最熱鬧的氛圍。

摩爾夜市

地址：珠海市香洲區迎賓南路2107號

交通：巴士504、Z104、Z105、Z107路至珠海科技學院南站下車即達

營業時間：17:00–24:00



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珠海酒店推介【1】珠海拱北口岸麗芮酒店（Radisson RED Hotel Zhuhai Gongbei Port）

珠海拱北口岸麗芮酒店（Radisson RED Hotel Zhuhai Gongbei Port）於2021年開幕，位於拱北繁華核心地段，由知名設計師團隊打造。酒店大堂位於31樓，整體建築風格主打紅黑型格風，裝修簡約時尚，吸引不少人特意前來打卡！酒店所有客房配備寬景式落地窗自然採光，空間感十足，部分房型更可以飽覽港珠澳大橋夜景；酒店房間的配備亦不馬虎，有Dyson風筒及意大利品牌ACCA KAPPA衛浴用品，相當有誠意！另外，酒店亦有健身中心，早餐更供應多款中式點心及西式餐點，獲不少住客推薦必試！

珠海拱北口岸麗芮酒店（Radisson RED Hotel Zhuhai Gongbei Port）

房價：人均HKD$191起（芮享奇趣房；包早餐）

地址：珠海市香洲區僑光路666號卓凡中心

交通：珠海站步行20分鐘

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珠海酒店推介【2】珠海中海萬麗酒店（Renaissance Zhuhai）

珠海中海萬麗酒店（Renaissance Zhuhai）於2022年開業，擁有316間航海主題客房，設有8種房型，客房內設全景落地玻璃，可以遠眺澳門地標新葡京及澳門塔，景色超開揚，客房更採用卡其色系的傢俱及裝潢，配以自然採光，讓人有居家的溫馨感。酒店更設有恒溫泳池、24小時健身中心、室內外兒童遊樂場等娛樂設施以及免費早餐，好玩之餘，華麗的裝潢以及精緻的美食更非常打卡able，即使待在酒店一整天也不會悶！

珠海中海萬麗酒店（Renaissance Zhuhai）

房價：人均HKD$338起（豪華大床房）

地址：珠海市香洲區前河北路66號

交通：前山站步行10分鐘

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珠海酒店推介【3】珠海華發喜來登酒店（Sheraton Zhuhai Hotel）

珠海華發喜來登酒店（Sheraton Zhuhai Hotel）距離珠海長隆海洋王國約15分鐘車程，設有穿梭巴士來往珠海灣仔口岸和華發商圈，前往珠海灣仔海鮮街亦非常方便，一嚐珠海特色美食。酒店鄰近海旁，供應548間客房，客房設計風格相對奢華，落地窗設計採風度十足，部分房型更可以飽覽開揚海景或澳門旅遊塔景色；另外酒店設有健身室、露天泳池等，大人小朋友都可以盡情放電！

珠海華發喜來登酒店（Sheraton Zhuhai Hotel）

房價：人均HKD$316起（豪華客房-大床）

地址：珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號

交通：十字門站步行19分鐘

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珠海酒店推介【4】珠海海灣大酒店（Grand Bay Hotel Zhuhai）

珠海海灣大酒店（Grand Bay Hotel Zhuhai）鄰近情侶南路、九州港碼頭等，距離拱北口岸大約10分鐘車程。酒店外型以帆船造型設計，樓高14層，有2-4人房型，面向遼闊的南中國海，提供多款房型選擇，內部以簡約典雅的裝潢為主，全部客房均設有大型落地窗，部分房型可以遠眺海景及港珠澳大橋景色；酒店同時有養生中心、健身中心、露天泳池、兒童遊樂場等休閒玩樂設施，適合想寫意渡假或攜同小孩出行的旅客！

珠海海灣大酒店（Grand Bay Hotel Zhuhai）

房價：人均HKD$366起（豪華山景大床房）

地址：珠海市香洲區拱北水灣路245號

交通：珠海站車程12分鐘

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珠海酒店推介【5】珠海鳳凰灣悅樁酒店（Angsana Zhuhai Phoenix Bay）

珠海鳳凰灣悅樁酒店（Angsana Zhuhai Phoenix Bay）是悅榕莊集團旗下的度假酒店，以嶺南文化為設計靈感，整體建築設計盡顯低調奢華的感覺。酒店客房所有房型均設有私人露台或者花園，面向中南海景色，部分房型更可從露台直達户外恒温泳池，或可在露台享受私人浸浴時光，非常Chill！另外，酒店亦設有水療中心、大型露天泳池、健身中心、兒童遊樂場等娛樂及休閒設施，想放鬆玩樂一樣OK！

珠海鳳凰灣悅樁酒店（Angsana Zhuhai Phoenix Bay）

房價：人均HKD$504起（海景大床房）

地址：珠海市香洲區高新區泉星東路9號

交通：唐家灣站車程22分鐘

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珠海酒店推介【6】珠海瑞吉酒店（The St. Regis Zhuhai）

珠海瑞吉酒店（The St. Regis Zhuhai）是位於珠海最高地標建築、五星級的奢華酒店。酒店位置在灣仔海畔珠海中心第41層至74層，大堂設計用上大理石地板配上水晶燈，呈現出品牌獨有的高貴典雅風格。客房設計同樣極具奢華氣派，大量採用象徵瑞吉品牌的鑽石花紋及寶石元素，更有超大型落地玻璃窗，可以飽覽無敵海景。浴室則用上雲石牆，加上置於落地窗前的浴缸，寬敞明亮，超適合打卡！此外，酒店更設有猶如宮廷般的泳池及健身室，連帶酒店早餐亦非常有貴氣，身處在內感覺自己身價都提高不少！

珠海瑞吉酒店（The St. Regis Zhuhai）

房價：人均HKD$505起（豪華大床房）

地址：珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號E區（珠海中心41-72層）

交通：灣仔站步行23分鐘

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