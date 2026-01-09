搭飛機｜外套千萬別放行李架！空服揭後果嚴重：一想到全身不對勁

旅行注意｜飛機注意｜不少人搭乘飛機都會自備外套，不過為了節省座位空間，乘客往往習慣一上機就將外套塞入上方的行李架。然而，有空服員警告千萬別這麼做，此舉不僅可導致航班延誤，更揭露行李架其實非常骯髒，其細菌含量竟比馬桶多出58倍。究竟外套放在哪個位置比較合適？一定要看下去。



旅行注意｜外套放錯地方恐拖累全機？

搭飛機許多人會帶備外套，但你是否也習慣直接塞進上方的行李架？不過空服員勸告千萬不要！這動作不只可能造成航班延誤，更因為行李架其實超乎想像的髒。

資深空中服員馬什欽斯基（Mateusz Maszczynski）接受英媒《每日郵報》訪問時曾指出，行李架是設計給小型行李箱與隨身包使用的，而非放置額外的鬆散衣物。

他解釋，鬆厚的外套佔據大量空間，極易塞滿行李架，導致後續登機的旅客無處放置手提行李。這不僅容易引發旅客焦慮甚至情緒失控，若因此需要臨時將行李改為託運，更會直接造成起飛延誤，隨時因為一件外套拖累全機。

旅行注意｜原來行李架非常髒？

除了空間考量，馬什欽斯基也不建議將外套放入行李架，原因只有一個：那裡其實非常骯髒。他解釋，行李箱的滾輪在旅途中頻繁接觸街道、地面甚至廁所地板，當這些行李被放入架內時，細菌與髒污便會隨之轉移。馬什欽斯基更直言：「一想到要把外套放進上方的置物櫃，我就覺得渾身不對勁。」

旅行注意｜行李架細菌量比公廁馬桶多58倍

根據英國旅遊保險公司InsureandGo委託的一項實驗顯示，行李箱的輪子、底部及拉桿把手這些常與外界接觸的部分，藏了許多肉眼看不見的細菌與污垢。實驗發現當中包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌與沙門氏菌等。研究更驚人地指出，行李箱輪子沾染的細菌量，竟然是公廁馬桶的58倍！

另外，機艙頭頂行李架通常不在機組人員的例行清潔列表中，意味著該處甚少會進行深層打掃或消毒。若將貼身外套放在那裡，無疑是將衣服在細菌堆中打滾，衛生狀況令人擔憂。

旅行注意｜外套放在邊個位置較合適？

既然行李架不能放，那外套該放哪裡？馬什欽斯基建議旅客可以採取以下3個方法：

1. 外套預先放入手提行李內

最好的做法是在登機前就將外套摺疊或使用真空壓縮袋壓縮，直接放進手提行李內。確保外套不會直接接觸機艙內的髒污表面，亦避免在擁擠的機艙脫外套時阻礙其他乘客。

2. 外套放進自備袋子

預計飛行途中可能會冷，需要隨時拿取外套，所以最好自備袋子裝好外套，放在前方座位底下的空間是最佳選擇。

3. 外套充當毛毯

飛機上的冷氣通常極強，加上短途航班或廉航未必提供免費毛毯，飛行途中直接將外套蓋在身上保暖，既不佔空間又衛生。

