深圳新年好去處｜福田/羅湖/南山3花市　200攤位！年花可帶返港？

深圳好去處｜深圳花市｜農曆新年將至，福田、羅湖及南山區已公布花市舉辦日期，更有會場設有超過200個攤位。參考往年行情，深圳花市價格普遍較香港便宜五成以上，相信將吸引不少港人北上選購。然而，市民在盡情掃貨之餘，必須留意香港對跨境年貨的進出口管制條例，以免因違規攜帶受管制物品回港而觸犯法例！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳花市｜年花較香港平過超一半

農曆新年將至，市民即將要為採買年花和辦理年貨作準備。根據往年行情參考，深圳的年貨價格極具競爭力，香水百合、銀柳等鮮花最低僅需人民幣5元起；對比香港花市單支花卉13港元至20元的港元，深圳的價格普遍便宜一半以上。除了花卉，各類應節用品亦存在顯著價差。參考過往數據，深圳的揮春及利是封僅需約人民幣5至6元，而朱古力金幣、糖冬瓜等食品亦比香港便宜約三分之一。

年花揮春價格較香港平五成。（資料圖片）

深圳花市【1】福田區節日廣場花市 200個特色攤位規模龐大

位於深圳的福田節日廣場花市將於今年2月10日開幕。該花市規模龐大，佔地面積達24,000平方米，並設有超過200個特色攤位。今年花市以「騏驥灣區，繁花福田」為主題，最大亮點在於傳統藝術與科技創新的完美結合，融合了中華文化、科幻體驗及年輕潮流三大元素。現場除了豐富的年花選擇外，更加入大量科技互動環節，屆時將有AI機械人化身新春使者向市民拜年，同場更設有VR穿越體驗，讓市民在傳統年宵活動中感受前衛的科幻氣息。

福田區 節日廣場花市



日期： 2026年2月10日- 2月16日

地點： 深圳節日大道 · 節日廣場（福田區福華路370號，卓悅中心中央大街）

交通： 深圳地鐵1號線/10號線崗廈站B出口

深圳花市【2】羅湖區愛國路迎春花市 大型新春佈置＋情懷燈海

羅湖愛國路迎春花市將於今年2月10日至16日一連七日舉行，開放時間由早上約10時至深夜12時。愛國路迎春花市是深圳歷史最悠久的花市，現場設有大型新春佈置，整條街道將掛滿春節燈籠，喜氣洋洋。

除了各式各樣的年花和傳統年貨攤位外，更設有文創、春聯及寵物用品等超過180個特色攤位。場內更有書法家即席揮毫寫揮春，讓市民在墨香與花香中感受濃厚的新春氣氛，是節慶期間必去的好去處。

羅湖區 愛國路迎春花市



日期： 2026年2月10日-2月16日

地點： 深圳市羅湖區愛國路（華麗路—怡景路路段）

交通： 深圳地鐵3號線翠竹站B2出口 / 5號線怡景站D出口

深圳花市【3】南山區城南花開迎春花市 多樣文化與藝術活動

南山區迎春花市今年以城南花開為主題，主打文化與藝術的深度融合。活動採取一會三場模式，串聯起荷蘭花卉小鎮、中山公園及南頭古城三大地標。此次城南花開活動內容極其豐富，圍繞粵語流行曲、傳統花市及舞龍舞獅等嶺南民俗，整合了嘉年華、深圳灣公共藝術季及非遺遊園會等文體旅商項目，推出一系列重點活動。

場內將設有六類主題場景及多項文商旅體展演，呈現一個既有傳統溫度，又具時代活力的南山新年。對港人而言，最吸引之處莫過於一邊聆聽熟悉的粵語歌，一邊在充滿嶺南風情的古城與公園中賞花，別有一番韻味。

南山區 城南花開迎春花市



日期： 2026年2月10日-2月16日

地點： 荷蘭花卉小鎮＋中山公園＋南頭古城

交通： 深圳地鐵12號線中山公園站 / 1號線大新站（步行約20分鐘）

深圳花市｜北上掃年貨小心誤帶違禁品

雖然深圳花市價格極具吸引力，但須留意，根據《保護瀕危動植物物種條例》，切勿誤帶包括蝴蝶蘭及蕙蘭在內的蘭花入境。至於桃花、百合、水仙等其他年花則一律不受此限。市民購買及攜帶動植物產品返港時，應留意該產品是否屬於瀕危物種或受到管制；若未能確認商品是否屬瀕危物種，建議切勿購買。

切勿誤帶包括蝴蝶蘭及蕙蘭在內的蘭花入境。（資料圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略