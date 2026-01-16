日本旅行｜2026退稅新制全攻略：先付後退注意事項／步驟一文看清

日本作為亞洲熱門旅遊目的地，以其豐富的購物選擇聞名於世，尤其是藥妝、電器、服飾和美食等商品。然而，為了防止免稅商品在國內轉售圖利，日本政府近年來積極改革退稅制度。從2024年起，日本退稅制度進入過渡階段，並預計於2026年11月1日起全面實施新制，將原本的「即買即退」模式轉變為「先付後退」系統。想知實際上有什麼不同？立即往下看！



「先付後退」模式是參考歐洲國家的做法，旨在確保免稅商品真正被攜帶出境後才退還稅款。新制取消了商品分類、密封包裝和購買上限等舊有限制，但同時引入了更嚴格的海關檢查和登記程序。根據相關報導，這項改革不僅能堵塞制度漏洞，還能刺激更多旅客消費，但也增加了旅客的操作複雜度。

最抵Deal 將詳細教學日本退稅新制的注意事項，包括資格條件、程序步驟、禁忌事項、以及實用提示。無論你是首次訪日的背包客，還是經驗豐富的購物達人，這篇攻略都能幫助你順利完成退稅，避免不必要的麻煩。文章將以清晰的結構呈現豐富資訊，讓你一步步掌握要點。請注意，所有內容基於日本官方公告及相關媒體報導，建議在出行前確認最新規定，以免因政策調整而影響你的計劃。

日本退稅新制的背景與主要變化

舊制 vs. 新制：為何需要改革？

在舊制度下，日本退稅採用「即買即退」模式：旅客在標示「Japan Tax-Free Shop」的店舖消費滿5,500日圓（含稅價），出示護照即可即時扣減10%的消費稅，以未稅價格結帳。商品分為「一般物品」（如電器、服飾、手工藝品）和「消耗品」（如食品、藥妝、化妝品、酒類、香菸），兩類有不同的免稅條件。例如，消耗品需放入專用密封袋，且單日購買上限為50萬日圓；一般物品則無上限，但需在購買後6個月內出境。這種模式雖然便利，但存在漏洞：部分旅客可能在國內轉售免稅商品，或未真正攜帶出境，導致稅收流失。

為解決這些問題，日本政府於2024年啟動退稅改革。第一階段已廢除「別送」制度（即透過郵局寄送商品出境的免稅方式），並加強海關檢查。2026年11月1日起進入第二階段，全面實施「先付後退」新制。新制的核心變化包括：

支付方式：購物時需支付含稅全額價格，退稅統一在離境機場辦理。



商品分類：取消一般物品與消耗品的區分，所有商品統一計算免稅門檻為5,000日圓（未稅價）。



包裝與上限：消耗品無需密封包裝，購買金額上限50萬日圓的限制廢除。



離境期限：所有免稅商品需在購物日起90天內接受海關查驗並攜帶出境。



登記系統：引入官方網站「J-TaxRefund」，透過QR Code登記購物紀錄，方便追蹤和退稅。



這些變化雖然增加了步驟，但也帶來好處：旅客可更自由購物，無需擔心密封袋破損或金額限制。據報導，海關將使用平板電腦等工具嚴查，確保商品出境，違規者可能需補繳10%稅金或面臨延誤登機的風險。

誰能申請退稅？資格條件詳解

日本退稅制度主要針對非日本居民的短期停留旅客。具體資格包括：

適用對象：持有「短期滯留」（如免簽證旅遊）、「外交」或「公用」簽證的外國人。長期居民或日本國民無法享有。



免稅門檻：單次購物未稅價滿5,000日圓。注意，這是未稅價，不是含稅價。例如，一件標價5,500日圓（含稅）的商品，未稅價約為5,000日圓，即可達標。



特殊情況：船舶觀光上陸的旅客需同時出示上陸許可證及護照。購買總額超過100萬日圓時，需額外登記商品序號等詳細資訊。



不適用項目：生鮮食品如蔬菜、水果、雪糕等保存期限短的商品無法退稅。此外，某些商店可能有額外規定，如OS DRUG等不提供退稅服務。



建議在入境時透過「Visit Japan Web」預先登記護照資訊，這不僅能加速入境，還能方便退稅時掃描QR Code。缺少護照或入境蓋章，將無法辦理。

新制退稅程序步驟教學

新制退稅流程分為三個主要步驟，需使用手機及官方網站「J-TaxRefund」（網址：https://j-taxfree.jp/tax-free/refund/）操作。整個過程比舊制複雜，但可隨時查看紀錄，避免遺漏。以下詳細說明每個步驟。

Step 1: 在店舖購物並支付全額

前往標示「Japan Tax-Free Shop」的店舖，如藥妝店（松本清、Daikoku Drug）、百貨公司（阪急、伊勢丹）、Outlet或3C賣場（BIC Camera）。



消費滿5,000日圓（未稅價）後，店員會進行免稅手續登記，但你需支付含稅全額價格。例如，一件未稅5,000日圓的商品，含稅約5,500日圓，你需支付5,500日圓。



購物完成後，店舖提供QR Code（可能印在收據上或單獨紙本）。務必妥善保存，此為退稅憑證。



注意：所有商品統一計算門檻，無需區分類型或密封包裝。這比舊制方便，尤其適合大量購買藥妝或食品。

Step 2: 掃描QR Code並網上登記

使用手機掃描QR Code，連接到「J-TaxRefund」網站。



首次使用需輸入護照資料、聯絡方式及退款方式。退款選項包括信用卡、銀行帳戶、QR支付或現金。之後購物會自動加入紀錄。



如果購買總額超過100萬日圓，需額外登記商品序號等細節。



優點：網站可隨時查看購買紀錄，確保所有免稅商品已登記。建議購物後立即操作，避免忘記。

Step 3: 機場海關確認並退款

抵達機場或其他出境地點後，前往海關檢查櫃檯。



將護照放在KIOSK自助機台掃描，系統會檢查商品是否攜帶出境。若確認成功，退稅金額根據登記方式退還（例如信用卡即時入帳，或現場取現金）。



必須在購物日起90天內辦理，逾期無效。



海關可能抽查商品，尤其是消耗品。請確保所有免稅品隨身攜帶，並準備展示。整個程序強調「先付後退」，目的是防轉賣，但也要求旅客更注重紀錄管理。



7大退稅禁忌與重要注意事項

日本海關對退稅嚴格把關，近年來在機場如東京羽田使用平板電腦檢查旅客。做錯一件事，可能需補繳10%稅金或延誤登機。以下整合7大禁忌及注意事項，提供全面警示。

1. 沒有即時或預先登記：新制下，購物後未掃描QR Code登記，將無法退稅。即使舊制過渡期，也需在店內即時辦理。

注意：使用「Visit Japan Web」的「免稅QR碼」功能預先登記，能加速流程。



2. 開封或在國內使用免稅品：舊制要求消耗品密封，新制雖取消密封，但商品需完整出境。若在日本開封使用，被查到需補稅。

注意：液體超過100ml的免稅品（如化妝水、酒類）需托運，不能手提上機。



3. 未攜帶或無法展示免稅品：海關抽查時，必須展示所有免稅商品。若丟棄、寄回或未帶，將補收10%稅。

注意：禁止郵寄免稅品，必須親自攜帶。



4. 用他人護照辦理：退稅單據及信用卡須為本人。即使家人，也不能代辦。

注意：購物時務必攜帶本人護照正本。



5. 誤以為所有商品可退稅：生鮮如蔬菜、水果無法免稅。確認商品是否屬消耗品或一般品範圍。

注意：購買前詢問店員，避免浪費時間。



6. 逾越離境期限：新制要求90天內出境，舊制消耗品為30天、一般品為6個月。

注意：長期旅行者需規劃購物時機。



7. 忽略手續費或額外規定：百貨退稅常收手續費，超過100萬日圓需登記序號。

注意：機場只辦機場內退稅，勿將市區收據留到最後。



此外，購買總額大時，需注意退稅計算：稅率10%，退稅額為含稅價的約9.09%。例如，含稅11,000日圓的商品，退稅約1,000日圓。

實際範例：從購物到退稅的全過程

為了讓教學更具體，以下舉三個實際範例，模擬不同情境。

範例1：藥妝店小額購物（適合新手）

旅客A在東京的松本清藥妝店購買化妝品和維生素，總未稅價6,000日圓（含稅約6,600日圓）。新制下，他支付6,600日圓，獲QR Code。立即掃描登記護照和信用卡資訊。兩週後出境時，在羽田機場KIOSK掃描護照，海關確認商品出境後，稅款600日圓自動退回信用卡。舊制下，他可即時扣稅，但需密封包裝；新制無密封，但需確保未開封使用。若小明在國內開封一瓶化妝水，被查到需補稅600日圓，並可能延誤登機1小時。

範例2：百貨公司大額購物（超過100萬日圓）

旅客B在阪急百貨購買服飾和電器，總未稅價120萬日圓（含稅約132萬日圓）。支付全額後，獲多個QR Code。她掃描登記，並額外輸入電器序號。出境時攜帶所有商品，海關抽查確認後，退稅12萬日圓入銀行帳戶。若小華忘記登記序號，或未帶商品，需補稅12萬日圓，相當於損失一趟機票錢。提示：選擇信用卡退款，避免現場排隊。

範例3：3C賣場優惠購物（結合折扣）

旅客C在BIC Camera購買相機，未稅價50萬日圓（含稅55萬日圓）。新制支付55萬日圓，登記後出境退稅5萬日圓。店內有10%退稅+7%折價券，總優惠17%。若用JCB信用卡，額外折扣。若小李誤以為蔬菜可退稅，購買水果試圖合算，將被拒絕，浪費時間。舊制下，需區分消耗品；新制統一，方便但需90天內出境。

這些範例顯示，新制雖複雜，但透過登記系統可避免錯誤。實務上，許多旅客因未預先登記Visit Japan Web，而在機場延誤。

實用提示：讓退稅更順利的Tips

為了讓你的日本之旅更愉快，以下提供豐富提示：

準備工作：隨身攜帶護照正本和手機，提前下載「J-TaxRefund」App或熟悉網站。使用Visit Japan Web預登記，節省時間。



購物策略：在同店家、同一天購物，達門檻後立即登記。選擇有中文服務的藥妝店，如松本清，避免語言障礙。



退款選擇：優先信用卡或QR支付，快速且無匯率損失。現金退稅適合小額，但機場可能排隊。



避免風險：勿在日本開封免稅品，液體超100ml托運。購買大額時，記錄序號並拍照備份。



額外優惠：如BIC Camera的17% off，或Klook Pass景點通票省錢（雖非退稅，但可搭配購物）。



常見問題處理：若丟失QR Code，憑收據聯絡店舖重發。海關抽查時，保持冷靜展示商品。



官方資源：查詢日本財務省網站（https://www.mof.go.jp）或觀光廳公告，確保資訊最新。



遵循這些提示，退稅成功率可達99%。記住，海關嚴查是為了公平，合作即可順利。

掌握新制，享受無憂購物

日本退稅新制雖帶來變化，但透過本文的教學，你已掌握資格、步驟、禁忌、範例與提示。從「先付後退」的程序，到避免補稅的注意事項，這套系統不僅保護稅收，也讓旅客更自由購物。出發前再確認官方更新，祝旅途愉快！