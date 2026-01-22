2026中國內地公眾假期攻略｜避開黃金周人潮　暢遊深圳最新熱點！

各位愛旅行的朋友！是時候開始盤算2026年的假期計劃啦！尤其是想北上中國內地的你，無論是去掃街購物、品嚐美食，還是探險新景點，都要先搞清楚內地的公眾假期安排。內地假期跟香港不一樣，有個獨特的「調休」機制，能讓短假變成長連假，但也容易造成黃金周大塞車，人山人海的場面可不是鬧著玩的。

接下來將會幫你綜合內地最新資訊，包括官方假期表和避人潮攻略，保證讓你玩得輕鬆自在。重點是，我們還會推介10個深圳最新必到的商場、滑雪場和景點，這些都是2024-2025年新開或升級的熱點，交通方便、打卡一流，適合一家大小或情侶出遊。一起避開人潮，開心北上！



先來了解2026中國內地公眾假期懶人包

內地的公眾假期總共有7個主要節日，總放假天數加起來超過20天，但因為調休制度（就是把周末調到平日上班，換取連續假期），有些假期會變成超長連假，吸引億萬人潮出門。調休的好處是能集中休息，壞處就是熱門景點和交通樞紐會擠爆，尤其是農曆新年和國慶，這兩個被稱為「黃金周」的假期，人流量高達數億人次，過關口岸像打仗一樣。以下是2026年的詳細假期表（基於官方公告和時間表，實際調休可能微調）：

● 元旦：放假日1月1日至1月3日（共3天），調休上班日1月4日（周日變上班）。這是新年開頭的小假期，適合短途旅行，但如果跟香港元旦連上，內地城市會有點熱鬧。

● 農曆新年（春節）：放假日2月16日至2月23日（共8天），調休上班日2月14日至2月15日（周末調成上班）。這是內地最大型的傳統節日，很多人返鄉團圓，城市店舖可能早關門，交通大堵塞，高鐵票一票難求。建議避開，除非你想體驗熱鬧的年味。

● 清明節：放假日4月4日至4月6日（共3天），不調休。清明是掃墓祭祖的日子，內地人多會去郊外或公園，景點人潮中等，但如果碰上周末，會稍擠。

● 勞動節：放假日5月1日至5月5日（共5天），調休上班日5月9日（周六變上班）。五一勞動節是春夏交接的熱門假期，內地人愛去戶外玩，景點爆滿，價格也漲。

● 端午節：放假日6月19日至6月21日（共3天），不調休。端午吃粽子、賽龍舟，假期短，適合近郊遊，但如果天氣好，公園和古鎮會有點人。

● 中秋節：放假日9月25日至9月27日（共3天），不調休。中秋賞月、吃月餅，秋高氣爽，內地人多在家團圓或短途出遊，人潮不算太瘋狂。

● 國慶節：放假日10月1日至10月7日（共7天），調休上班日9月20日及10月10日（周末調成上班）。這是內地最著名的「黃金周」，慶祝國慶，億萬人出遊，景點、交通、酒店全線爆棚，價格翻倍。

總結來說，2026年的內地假期總放假天數約29天（包括調休連假），但黃金周（春節和國慶）是人潮高峰期。如果你從香港北上，過關口岸如羅湖、福田、蓮塘等會大排長龍，動輒等2-3小時。內地官方通常會在假期前公布詳細調休方案，建議關注中國國務院網站或App如「中國政府網」查最新資訊。記住，內地假期不一定跟香港同步，香港的元旦、農曆新年、清明、勞動節、國慶也放假，如果你選這些日子去內地，保證撞上雙重人潮！

如何避開黃金假過關人潮？聰明攻略讓你輕鬆北上

哎呀，提起黃金周人潮，很多人就頭痛，尤其是過關那關！內地有14億人口，一到假期就像遷徙大軍，邊境口岸擠得水洩不通。幸好，有方法避開！首先，原則是「錯峰出遊」，別跟大部隊硬碰硬。以下是實用攻略，基於過往經驗和最新建議，讓你省時省力。

選對時機：避開內地黃金周，選香港獨有連假北上 內地黃金周人多，但香港有自己的節日連假，可以反其道而行！例如2026年的香港復活節連假是4月3日至4月7日（共5天，包括Good Friday、翌日、Easter Monday及清明翌日，因為清明4月5日周日，翌日連上）。這段時間內地清明假期剛好結束，人潮退散，你可以輕鬆北上玩3-4天。另一個好選擇是聖誕連假：12月25日（周五）聖誕節、12月26日（周六）節禮日，連上周日變3天小長假。內地這時沒大假期，景點安靜，酒店便宜。想像一下，聖誕去內地逛燈飾、吃火鍋，超chill！建議用香港政府網站或Time and Date App查確切日期。

過關口岸選擇：避熱門，選冷門或智能通道 羅湖和福田口岸是人潮重災區，黃金周高峰期等2-4小時常見。改走蓮塘/香園圍口岸（連接深圳東部），或西九龍高鐵站（直接到內地城市，免過關排隊）。如果開車，選深圳灣口岸，早晨7-9點或晚上8點後過關，人少一半。記住，用「港珠澳大橋」去珠海轉內地，也能避開深圳口岸擁擠。最新tip：下載「粵省事」或「香港出入境」App，實時查口岸人流，避開高峰（通常上午10-下午4點最擠）。

交通預訂：提前鎖定，選非高峰工具 高鐵、飛機、巴士票在黃金周前1個月就賣光，價格漲30-50%。建議用「12306」App或攜程提前60天搶票。如果避開假期，選平日早班車或晚班機，人少舒適。另一招：坐船！從香港中環或尖沙咀碼頭坐船到深圳蛇口或福田，航程1小時，黃金周人少於陸路。記得帶港澳通行證和簽注，內地海關現在支援電子簽，超方便。

行程規劃：去偏遠或新興地區，避開熱門景點 北京故宮、上海迪士尼、西安兵馬俑這些經典地黃金周爆滿？轉戰西南如雲南、貴州，或西北如青海、甘肅，人少景美。深圳作為大灣區門戶，交通便利，適合一日遊，但黃金周也擠，建議選非假期去。內地App如「高德地圖」有實時人流預測，避開紅色擁擠區。最後，帶好口罩和健康碼，疫情後內地檢查嚴格。

其他小tips：早起早玩，備好零食 黃金周景點開門就排隊？早起7點出門，玩到中午人多時撤退。帶水和零食，避開高峰用餐。酒店用Booking或攜程鎖定，選市郊或新區，價格親民。總之，錯峰+預備=零壓力！

用這些攻略，2026年北上保證玩得開心！現在，來說說深圳吧，這裡是香港人的後花園，地鐵直達，高鐵半小時，超適合避人潮短途遊。以下推介10個最新必到新商場、滑雪場及景點，都是2024-2025年新開或升級的，融合購物、娛樂和文化，資訊豐富，保證你玩不膩。

深圳最新必到10大熱點推介：商場、滑雪場、景點一網打盡

深圳作為科技創新之都，2025年新開一大批商場和景點，強調綠色、科技和互動體驗。這些地方多在地鐵沿線，適合香港人一日來回。以下10個是最新推薦，涵蓋購物狂歡、冰雪冒險和文化打卡，每個附上位置、亮點和tips，讓你輕鬆規劃。

Kaledo嘉樂道（新商場）

位置：南山區粤海街道海珠社區文心六路4號保利文化廣場C區（地鐵後海站直達）。

亮點：2024年11月新開，6層樓高，採用都市自然主義設計，滿滿綠植和自然光線，引入小眾品牌、二手市集和中古店，還有文創工作坊和咖啡廳。

為什麼必到：適合文青和年輕人尋寶，購物不只買買買，還能參與DIY活動。門票免費，週末有市集，建議午後去，避開早高峰。預計2026年人氣爆棚，現在去嚐鮮！

龍崗大運天地（新商場）

位置：龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心（地鐵大運站）。

亮點：2024年7月開幕，華潤萬象生活旗下，近200間店舖，包括UNIQLO、MUJI和KKV，連接大運中央公園湖景，戶外空間超大，有親子遊樂區。

為什麼必到：家庭出遊首選，購物後可在公園野餐，景觀一流。成人購物、小孩玩樂兩不誤，交通便利，高鐵到龍崗僅需1小時。

BREWTOWN啤酒小鎮（新商場/娛樂綜合體）

位置：寶安區新安街道留仙大道與創業二路交匯處南側（地鐵興東站步行5分鐘）。

亮點：2024年12月新開，集啤酒博物館、精釀工廠和餐飲街於一體，有慶典廣場、花園道，晚上Live音樂和啤酒節。

為什麼必到：情侶或朋友聚會天堂，品嚐本地精釀啤酒，氛圍輕鬆。建議晚上去，避開白天熱鬧，門票約50人民幣（含試飲）。

中洲灣C Future City（新商場）

位置：福田區濱河大道9283號（地鐵下沙站）。

亮點：科技感爆棚，teamLab互動藝術裝置、巨型BE@RBRICK潮熊和3萬平方米植物花園，購物區有潮流品牌。

為什麼必到：打卡聖地，藝術+購物完美結合，適合潮人。2022年開但持續升級，2026年仍是熱點，建議平日去避人群。

后海匯（新商場）

位置：南山區後海濱路3288號（地鐵後海站A出口）。

亮點：7.2萬平方米，專攻Z世代文化，進駐Badmarket、KVK潮牌，設沉浸式交互展、音樂Live和藝術潮玩。 為什麼必到：年輕人社群天堂，購物外還能參加活動。交通超方便，從香港西九龍高鐵直達南山。

深圳前海·華發冰雪世界（新滑雪場）

位置：寶安區沙井街道和一社區沙井南環路西段（會展城地鐵站北側）。

亮點：全球最大室內滑雪場，2025年10月試營運，5條專業雪道、83米落差，附主題酒店和商店街。

為什麼必到：滑雪新手天堂，零下溫度四季可用，投資296億人民幣的未來地標。門票約200-300人民幣，含裝備租借，適合冬季避暑（室內）。

深圳東部冰雪創新城（滑雪場）

位置：鹽田區鹽田街道鹽田路3號保惠冷鏈物流園（地鐵深外高中站步行600米）。

亮點：室內冰雪樂園，全真冰滑雪、冰雕和迷你過山車，戶外有烤肉露營區。

為什麼必到：全家娛樂，娛雪區超有趣，溫度零下10度解暑。門票150人民幣起，建議親子遊。

深圳書城灣區城（新景點/書店）

位置：寶安區新安街道寶安中心區海濱廣場（地鐵寶安中心站）。

亮點：2025年投入使用，13.1萬平方米，「天圓地方」造型，設主題書店、民俗館和劇場。 為什麼必到：文化打卡地，閱讀+交流，灣區之眼景觀美。免費入場，適合文青半天遊。

小梅沙海洋世界（新景點）

位置：鹽田區鹽葵路小梅沙段39號（地鐵小梅沙站A出口）。

亮點：2024年10月試營運，5大展區，全國最大圓柱展缸，投影秀和花車巡遊。

為什麼必到：親子海洋教育，鯨豚表演精彩。成人票240人民幣，交通易達。

K11 ECOAST（新商場/文化綜合體）

位置：南山區蛇口太子灣片區南海大道太子港（太子灣地鐵站）。

亮點：2025年初開，22.8萬平方米，海濱長廊+藝術展覽，商業與文化融合。

為什麼必到：大灣區新地標，藝術購物一站式。海景一流，適合浪漫散步。

這些熱點多在地鐵1、2、4、5號線，門票從免費到300人民幣不等，建議用「深圳通」App買票和導航。結合避人潮攻略，選香港復活節或聖誕去，保證玩得盡興！

總之，2026年內地假期多多，避開黃金周就能暢遊無阻。趕快標記日曆，計劃你的深圳之旅吧！如果有最新變化，記得查官方資訊。玩得開心!

北上消費支付方法：AlipayHK/ 大灣區信用卡

目前大陸的商戶普遍使用電子支付方式，其中一種為AlipayHK 支付寶香港。綁定指定信用卡於大陸消費，不但可以享受便利的支付方式，還能獲得豐富的回贈。此外，市面上也有不少一卡雙幣信用卡，方便在內地消費時可以直接以人民幣結算。特別值得一提的是，持有銀聯信用卡在內地消費時可豁免收取任何手續費，同時還可以獲得回贈！

AlipayHK 內地消費Q&A

AlipayHK 綁定信用卡在內地消費設有消費限額嗎？

以信用卡綁定AlipayHK在內地消費限額視乎認證等級，而確實金額則視乎個別信用卡的簽賬額為準，單筆消費上限為HK$35,000。以AlipayHK在中國消費不設任何跨境手續費。

銀聯信用卡豁免海外簽賬手續費？

持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

如何繳交雙幣信用卡之人民幣欠款？

如果你只持有該銀行的信用卡而沒有銀行戶口以人民幣轉賬，可使用FPS (轉數快) 將人民幣轉賬至信用卡賬戶以繳交款項。

