日本擬推入境新制JESTA｜港人申請收費幾多?5事必知 做錯恐拒登機

日本旅遊｜JESTA簽證｜熱愛返鄉下的港人要注意！日本政府擬最快於2028年度實施全新入境制度JESTA，據日本媒體報道，屆時包括香港在內的71個免簽證國家及地區旅客，在出發前必須先在網上申報並獲得審批。若未持有認證，航空公司有權拒絕旅客登機！《香港01》為大家拆解新制懶人包，到底JESTA與現行的Visit Japan Web有什麼分別？收費預計多少？



未來港人出發去日本，除了預訂機票酒店，可能還需要多做一個步驟。根據日本共同社報導，日本政府正籌備推行名為JESTA的電子旅遊授權系統，性質類似美國的 ESTA。旅客必須提前在網上完成收費認證程序，方可入境。

日本政府為了國民安全，正籌備JESTA的新制度。（《日テレNEWS》日媒截圖）

日本入境新制度｜什麼是JESTA？

JESTA全名為Japan Electronic System for Travel Authorization（電子渡航認證制度），參考美國ESTA模式。根據日本政府早前擬定的《出入國管理及難民認定法》修正案，此制度旨在針對短期免簽旅客，要求其在出發前透過網上平台申報個人資料、入境目的及住宿地點。系統會在旅客登機前，先行篩查出具有非法滯留風險或犯罪記錄的人士，以緩解目前機場入境檢查的沉重壓力。

日本入境新制度｜JESTA 5大重點

日本入境新制度重點【1】 適用對象

涵蓋目前享有短期免簽證待遇的71個國家及地區，包括香港、澳門、新加坡、澳洲、加拿大及多個歐洲國家。

日本入境新制度重點【2】 預計申報內容

旅客須在赴日前，透過官方網上平台提交個人資料。申報內容包括姓名、護照資料、職業、訪日目的、住宿地點及預計停留時間。

日本入境新制度重點【3】 預計收費及有效期

日本共同網引述消息人士報道，預計申請費用約為2,000至3,000日圓（約100至150港元），認證有效期初步擬定為2至3年，有效期內可多次入境，具體金額及有效期仍有待官方落實及公布。

日本入境新制度重點【4】 航空公司強制檢查

根據初步方案，旅客在辦理登機手續時，航空公司須與當局系統連線，核實旅客是否已獲 JESTA授權。若系統顯示未獲核准，旅客將被拒絕登機或登船。

日本入境新制度重點【5】 實施時間

日本政府計劃在2028年度實行。在制度實施前，旅客仍只需使用Visit Japan Web 進行申報，目前無需額外付費申請JESTA。

日本政府計劃在2028年度實行，目前無需額外付費申請JESTA。（資料圖片）

JESTA vs Visit Japan Web有咩唔同？

不少旅客疑惑，現在不是已經有Visit Japan Web嗎？兩者其實功能不同

JESTA vs Visit Japan Web 比較項目 JESTA Visit Japan Web 性質 入境前的「旅遊授權審批」 電子化入境申報及海關申報 功能 決定你是否獲准登機 幫助你在抵達後快速過關 費用 需要收費 (擬收約$100-150港元) 免費 強制性 強制，無認證不能登機 鼓勵使用，亦可選用紙本表格「入境記錄卡」及「海關申報單」

（全文完）