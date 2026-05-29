香港去深圳口岸巴士4大優惠｜市區直達深圳灣／蓮塘！最高減$40

深圳直通巴士優惠｜香港去深圳口岸巴士有什麼優惠？不少港人都會坐直通巴士、城巴或九巴等交通工具，由香港往返深圳各大口岸。《香港01》「好食玩飛」為大家整理香港去深圳各大口岸的交通優惠詳情，包括深圳灣、蓮塘口岸等，當中指定路線最高可慳足$40，詳情即睇下文。



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深圳口岸直通巴有什麼優惠？

深圳直通巴士優惠【1】環島中港通──快閃優惠券最高減$30

即日至6月30日，WeChat Pay HK聯乘深圳南山區商務局推出「南山區入境消費券」活動，為響應是次推廣，環島中港通推出「深圳灣口岸優惠券」，當中包含香港市區去深圳灣口岸減$5、$10、$30優惠券，優惠於每日早上10:00開搶。

領取方式：Wechat＞我＞支付與服務＞內地遊＞南山消費券活動＞環島中港通跨境巴士優惠



環島中港通推出「深圳灣口岸優惠券」。（Facebook@環島中港通）

深圳直通巴士優惠【2】永東集團──往來深圳灣口岸指定路線減高達$40

永東巴士推出特惠票價，由東涌東薈城、國泰城、東涌福朋世茂喜來登酒店，往返深圳灣口岸，單程優惠$45（原價$60）；來回優惠$80（原價$120）。巴士由早上8:00在東涌東薈城開出，尾班車為晚上8:00，約每1小時一班。優惠期至另行通知。

永東集團──往來深圳灣口岸指定路線減高達$40（永東旅行社）

深圳直通巴士優惠【3】城巴──由尖沙咀去深圳灣口岸最平$17.7

現時由市區前往深圳灣口岸，乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。車費低至$17.7就可由市區轉乘B3X號線前往深圳灣口岸！

由油尖旺、美孚出發：

首程乘坐50號線，可於新墟街市或紅橋免費轉乘B3X，全程只需$17.7。

由銅鑼灣、灣仔、中環、上環出發：

首程乘坐962X，可於屯門官立中學下車，步行往屯門市中心免費轉乘B3X，全程只需$24.2。

＊優惠只適用於使用八達通或電子支付工具之乘客

乘坐指定城巴巴士可享「第二程免費」優惠。（681busterminal）

深圳直通巴士優惠【4】九巴──往返蓮塘口岸／兩程必有一程免費／最高5折

九巴B9專線設有「兩程必有一程免費」的轉乘優惠，乘客以同一八達通或電子支付方式，由市區乘搭指定九巴路線，於屯門站或元朗形點轉乘路線B9來往香園圍口岸（蓮塘口岸），較低車資的車程將可獲減免，總車資優惠最高可達5折！優惠期由即日至另行通知。

「兩程必有一程免費」轉乘優惠組合。（九巴截圖）

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