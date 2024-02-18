深圳好去處｜5大絕美「海邊日落」打卡推薦　海天一色如夢幻油畫

超治癒的「海邊日落合集」終於來了，周末就去打卡吧！



1. 日落森林：鐵仔山公園

爬上山去看海，去年火遍朋友圈的鐵仔山公園，已成為深圳人的日落必打卡地點。這座公園森林，最高海拔僅有204米，爬到山頂也非常容易。

山頂懸空的日落觀景台，可將城市建築與大海盡收眼底，還能遠眺寶安機場與沿江大橋，是絕佳拍照機位。

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日落森林，葱蘢茂密，染上無盡昏黃，天空、海面被暈染成金色。每隔幾分鐘便能看到飛機在空中劃過，緩緩駛入金色夕陽中，像精心佈置的電影畫面般美麗。

鐵仔山公園

位置：深圳寶安區鐵仔路與西鄉大道交匯處北側

交通：深圳地鐵1號線西鄉地鐵站A出口，步行2117m；公交M249路、M378路鐵仔山公園站

開放時間：6:00-19:00



2. 橘子海：西灣紅樹林

深圳不止有吃不完的豬腳飯，還有看不完的大海與日落。西灣紅樹林是深圳8大國家濕地公園之一，旁邊就是沿江高速與機場。

漫長的海岸線與最西端的地理優勢，使得這裏成為攝影人追逐日落的絕佳地點。大海、礁石、黃昏、橋洞、電線塔……集合了一切浪漫元素，在這裏看一場日落，是視覺和精神的雙重享受。

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橙色圓日緩緩落下，海面泛起熠熠星光，彷彿銀河碎片掉落在大海中。海浪輕拍海岸，聆聽來自大自然的白噪音。

西灣紅樹林濕地公園

地址：深圳寶安區金灣大道與西海堤交匯處

交通：深圳地鐵1號線固戍站D出口或11號線碧海灣站E出口

開放時間：全天



3. 落日飛車：前海石公園

深圳的浪漫，是真的沒有天花板！前海石公園聚集了摩天輪、日落與大海，這裏沒有高樓大廈的遮擋，寬闊的視野可以將美景盡收眼底。

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夕陽毫不吝嗇地將天邊的雲彩塗抹成金色，映得大半個天空一片閃耀，身臨其境才明白這落日為何美得令人詞窮。

看着太陽緩緩落下，漸漸沉入海平面，眼前所有的光線都變得無比温柔和迷人。當落日餘暉徹底褪去，天空被渲染成不同層次的顏色。

愛在日落黃昏時，有人在這裏拍婚紗照，整個畫面靜謐得像《星聲夢裡人》中的美景。

前海石公園

地址：深圳前海深港現代服務業合作區

交通：深圳地鐵5號線前灣站C出口，步行約1公里；附近公交站：前海嘉裏、法制大廈、前海灣地鐵站北

開放時間：全天



4. 候鳥共舞：深圳灣公園

冬季正好是深圳灣公園的「黃金觀鳥季」，最佳觀鳥時間當然是日落時了！夕陽將整個天空染成浪漫的橘色，數萬隻野生候鳥齊飛，不停地在空中盤旋鳴叫，向人們獻上一幅夕陽下候鳥嬉戲的世界名畫。

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陽光透過低垂的樹木使得水面變得波光粼粼，無需濾鏡調色，天然造就的景色就足夠驚豔眾人。

無論是遠處的建築，還是近處的人們，都在落日的餘暉下披上了一層金色的外衣，畫面格外夢幻。

深圳灣公園

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園D2出口

開放時間：全天



5. 金色沙灘：鮜門百安海灘

鮜門百安海灘位於深汕合作區，應該是深圳最小眾的海灘了。如果搭乘深汕高鐵，從深圳北站出發，全程也只需要45分鐘。

因為人少，這個海灘非常原生態，湛藍的海水與潔白的沙灘，值得你專程去遊玩一次。

太陽落山時，海天皆成一色，絢麗金黃，在炫目的夕陽下，每一次快門都彷彿一幅油畫。

鮜門百安海灘

地址：海豐縣鮜門鎮百安村

交通：高鐵鮜門站

開放時間：全天



「和朝陽相比，我更喜歡日落。」

因為早上起不來。

落日是大自然贈予人類的Golden hour，餘暉晚霞讓城市蒙上一層温柔濾鏡，靜謐美好，自帶浪漫屬性，趁着假期，去追逐一次日落吧！

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