深圳美食｜榮山鍋脆皮雞一雞兩吃　桑拿蒸雞嫩滑　野生菌火鍋鮮美

脆皮雞又進化，桑拿脆皮雞來了。



蒸籠「桑拿脆皮雞」，開在深圳第一高樓

深圳人吃雞又進化了，並非熟知的雞煲，而是把雲南野生菌和順德桑拿雞結合，用超級菌湯的蒸汽把雞肉蒸熟，吃的是雞肉鮮嫩和雞皮脆香，就開在深圳第一高樓的Mall裏，算是新的一年，椰子雞最大的對手了。

招牌雞牛湯蒸雞：300斤食材，6小時巨鍋吊湯

新鮮牛大骨×整隻老母雞

不是簡單用清水蒸熟，用的是店裏大骨和整雞熬煮的湯底，是國宴裏燙煮「開水白菜」清湯的技法，用雞肉茸吸沫，吊出清澈的湯底。再配上多種野生菌熬煮6小時，呈琥珀色，鮮香醇厚。

現炒牛肝菌，拌現切雞肉

湛江果園跑山雞

桑拿雞用的是湛江果園跑山雞，肉質緊實、汁水充盈。雞肉拆骨切片後，會加入每天新鮮炒制的牛肝菌拌勻，香味完全迸發、完美沁入雞肉當中。

一雞兩吃：野生菌火鍋+桑拿脆皮雞，5分鐘蒸熟

等湯滾，先吃雞

他們家新出了野生菌火鍋×桑拿脆皮雞吃法，桑拿雞可以單點，也可以配招牌菌湯雞鍋，一涮一蒸兩種吃法。

等菌菇熟的過程中，可以先吃桑拿雞。過程中雞汁會從蒸籠底下流入菌湯，喝起來會更鮮美。一口雞肉一口湯，雞肉不用蘸料直接吃，牛肝菌香氣完美融入到雞肉當中。

送飯新菜上線，「小山鍋」系列

店裏最近還上新的了「山珍乾鍋系列」，把店裏的根莖類的菌菇，搭配不同的食材，再融合啫啫煲和乾鍋的烹煮方式，味型更加複合▼▼▼

+ 1

1. 沙茶牛肉山鍋

廣東老友吃牛肉離不開沙茶醬，現切的吊龍肉加入沙茶將炒香，加入大蒜、洋葱、黑椒熱鍋焗香，吊龍肉味濃郁可口。

2. 燒椒雞雜山鍋

燒椒是川菜裏比較獨特的一種味型，厚皮椒微微燒糊，味道糊辣糊辣很上癮，加入新鮮雞雜爆香後馬上放入鍋內，上桌香氣滿滿很送飯。

3. 麻辣鮮雞乾鍋

川味乾鍋醬加入春筍、七彩薯仔下鍋炒香，再加入醃製好的果園雞塊翻炒均勻，麻辣風味的雞肉，吃一塊就停不下來。

春季新菜，一鍋菇菇飯，一盤涮春菜

春日新煲仔飯：春鮮菇菇飯

升級版菇菇飯，吃雞最佳搭配

在招牌菇菇飯的基礎上，加入了羊肚菌和春筍，鮮味提升一個層次，精選了兩種米，齊齊哈爾長粒米和滇南小粒香，米粒修長晶瑩，顆顆分明。

牛肝菌和雞肉炒香襯底，鍋底還有油香的鍋巴。上桌拌勻，入口多重鮮味交織。

春日新涮菜：春鮮山海拼盤

羊肚菌釀蝦滑、蟶子、雷竹筍、奶白菜

最近上新的「春鮮山海拼盤」，包含了當季蟶子，大隻肥美。釀了黑虎蝦滑的羊肚菌，一口咬開兩種鮮美。再搭配時令的雷竹筍和奶白菜，很搭配春日清新的氣息。

榮山鍋必點涮菜

四大名菌拼盤、極鮮吊龍、乳牛肝菌土豬鮮肉丸

店裏能吃到10多款野生菌，招牌的「四大名菌拼盤」包含松茸菌、羊肚菌、牛肝菌、雞樅菌，每一口都能感受到不同菌子的獨特風味。

每天新鮮到店的吊龍，現點鮮切為薄片。涮煮八秒，鮮嫩多汁，淡淡雪花紋理，還能吃出奶香。師傅純手工捏製的「乳牛肝菌土豬鮮肉丸」，肉丸裏有乳牛肝菌顆粒，燙熟之後，滑嫩緊實。

開在福田CBD，深圳第一高樓

榮山鍋開在深圳第一高樓平安金融中心內，是成都九品風山珍寶酒樓的姐妹店源自20多年曆史菌子湯老字號九品風。

山林主題設計

整體以山林主題設計為主，木質結構和綠植點綴，落座一份田野閒趣。用餐環境舒適，小聚亦或是宴請都是不錯的選擇。

榮山鍋

人均：¥149元人民幣/人

地址：福田區福田街道益田路5033號平安金融中心北塔L3層311

營業時間：11:00-14:00丨17:00-22:00

電話：19529354008

交通：地鐵1/3號線購物公園站D口

