深圳灣口岸全攻略｜過關流程＋5大超市商場＋口岸免費巴士一文看

各位愛逛街、愛美食的香港朋友們！想像一下，周末早上從元朗出發，搭一程只要十幾蚊巴士，跨過美麗的深圳灣大橋，就能直奔深圳南山區的超大商場，掃貨國際品牌、吃盡米芝蓮級酸菜魚，然後再搭免費接駁巴士逛遍前海商圈。聽起來是不是超吸引？這就是深圳灣口岸的魅力！作為香港與深圳接壤的陸路要塞，它不僅是通往大灣區的快捷通道，更是港人北上「血拼」的首選！

今次為你整理出深圳灣口岸的四大要點：過關流程、交通攻略、周邊商場和接駁巴士。無論你是首次北上新手，還是老江湖，這篇懶人包保證讓你玩得盡興、過得順暢。



深圳灣口岸的「超方便」優勢：為什麼選它不後悔？

先來點開門見山的好消息：深圳灣口岸絕對是香港人去深圳的「懶人神器」！為什麼這麼說？首先，它是首個實行「一地兩檢」的中港口岸，什麼意思呢？就是香港和深圳的出入境手續全在同一座大樓搞定，不用像其他口岸那樣來回跑、排長龍，省時又省力。根據香港入境事務處的數據，高峰期過關等候時間通常控制在15-30分鐘內，遠低於羅湖或皇崗口岸的「黑洞」體驗。尤其適合帶大包小包的購物狂魔——想想看，行李箱滾輪一轉，就能輕鬆過關，不用擔心轉車麻煩。

其次，地理位置簡直是「天時地利人和」的典範。口岸緊鄰深圳南山區和寶安區，這裡可是深圳的「時尚之心」，匯聚了無數大型商場、景點和美食街。從香港新界西出發，只需10-20分鐘車程，就能抵達；就算從港島或九龍出發，轉乘一下也超方便。更酷的是，過關後直接接駁免費巴士，就能直奔萬象前海或前海山姆會員店，買買買零負擔。經濟實惠也是它的王牌：巴士車費低至10.3港元起，遠比的士或高鐵划算。

再來談談舒適度。深圳灣大橋橫跨海灣，沿途海景超美，搭巴士時還能邊欣賞日落邊過關，簡直是「移動式度假」。而且，口岸支援貨運和客運雙通道，24小時貨運暢通，旅客通道雖是06:30-00:00，但假期會延長至午夜，足夠你玩到盡興。唯一小提醒：惡劣天氣如颱風來襲，大橋可能暫停，記得查天氣App哦！總之，選深圳灣口岸，你不僅省錢省時，還能多出時間血拼，絕對是北上深圳的「五星推薦」。

👉 立即申請EarnMORE信用卡傍身，兼賺盡2％回贈！

過關流程大解密：三步搞定，零壓力出發

過關聽起來有點嚴肅？別擔心，深圳灣口岸的流程超簡單，就跟逛街排隊買單一樣！首先，準備好你的「入場券」：香港智能身份證（HKID）加上有效回鄉證（港澳通行證），其他如台灣通行證或外國護照也OK。記得證件要在有效期內。

步驟一：抵達口岸。無論搭巴士、的士還是直通車，都會直達公共運輸交匯處。下車後，跟隨指示牌走進「一地兩檢」大樓。這裡環境明亮，有空調、座椅和免費Wi-Fi，排隊時還能刷刷手機。

步驟二：香港出境檢查。先過香港海關閘口，刷身份證或用自助通關機（支援面部識別，超快！）。行李檢查隨機抽查，通常幾秒搞定。高峰期用App查「陸路邊境管制點等候時間」：綠燈（<15分鐘）、橙燈（<30分鐘）、紅燈（>30分鐘），避開紅燈時段，就能零等待。

步驟三：深圳入境檢查。過了香港閘口，就直接進深圳區，刷回鄉證完成入境。同一大樓內，無需出門轉移，行李全程不用拆。整個流程頂多10-20分鐘，平日中午過關只需5分鐘！過關後，你就正式踏入深圳領土，口岸外就是巴士站和的士區，準備好迎接購物狂歡吧。

小Tips：高峰期如週末或黃金週，預留1小時緩衝；攜帶兒童或長者可走專用通道。深圳市的「i深圳」小程序還能直播實時人流，超實用。

👉 立即申請EarnMORE信用卡，迎新額外$100回贈！

交通攻略：從香港出發，巴士/直通車/的士全攻略

交通是北上之旅的關鍵，深圳灣口岸的選擇多到眼花撩亂，但別慌，我們分區細說。從香港出發，主要靠公共巴士、直通車和小巴，經濟又頻密。巴士班次每10-30分鐘一班，覆蓋新界、九龍、港島全區。

新界西起步：最便宜、最直接！

如果你住元朗、天水圍或屯門，這裡是天堂。專營巴士（嶼巴/城巴營運）是首選，大多配行李架，適合血拼回程。

B2線（嶼巴）：元朗站↔深圳灣口岸，經屏山、洪水橋、藍地。車費15.8港元，06:00-00:20，每20-30分鐘一班，車程15分鐘。超適合早鳥購物族！

B2P線（嶼巴）：天慈邨↔口岸，經天水圍市中心。車費僅10.3港元，平日06:10-00:20，每10-30分鐘，週末更密。

B3線（城巴）：屯門碼頭↔口岸，經屯門市中心。16.5港元，06:10-00:20，每20-60分鐘，車程20分鐘。

B3A/B3X線（城巴）：山景邨/屯門市中心↔口岸，16.5港元，班次靈活。轉乘優惠：從港島/九龍來屯門轉B3X，全程只需17.7港元（用八達通）。

九龍/港島出發：直通車解救轉乘煩惱

住旺角、尖沙咀或銅鑼灣？別愁，直通車（環島中港通、永東直巴、中旅汽車）一票直達，配空調和行李區，舒適如商務艙。車費50-70港元，07:00-22:00，每30-60分鐘。

上車點超多：尖沙咀、旺角、上環、銅鑼灣、觀塘、沙田、機場、迪士尼。

專線小巴618：天恩邨↔口岸，14.4港元，每5-15分鐘，車程快但無行李架，不適合大包。

其他靈活選擇：的士與私家車

的士：紅色市區的或綠色新界綠的均可，新界綠的更便宜（從天水圍約50港元）。適合3-4人小團，40分鐘內到。

私家車/跨境出租車：需「兩地牌」許可，從海茂路轉口岸。跨境出租車有專屬標誌，點對點服務，舒適但貴（100港元起）。

回程同理，末班車約00:20，記得查KMB App實時資訊。總之，從哪區出發都有，預算低選巴士，趕時間選直通車——你的深圳之旅，從這裡起飛！

周邊商場巡禮：血拼天堂，逛到腿軟

過關後，深圳灣口岸周邊簡直是購物天堂！南山區和前海商圈雲集超大型mall，從國際輕奢到平價超市，一網打盡。這裡不只買東西，還能吃喝玩樂一條龍。來，列出幾大熱門，保證讓你荷包癢癢。

1. 萬象前海（MixC Qianhai）

前海區的「生活美學」代表，10萬平方米，匯聚20+國際輕奢品牌（如Gucci、Prada）、10家米芝林餐廳（法式甜點、川菜應有盡有）。還有獨立音樂廠牌、藝術展和打卡街區，文青必去！地址：南山桂灣四路169號，10:00-22:30開放。從口岸搭M507快線10分鐘到，超方便。

2. 前海壹方滙（Yi Fang Hui）

另一前海巨頭，時尚與美食並重，內有Zara、Uniqlo等快時尚，還有霸王茶姬、喜茶分店解饞。適合年輕族群，週末常有音樂節。地址：前海自貿區，10:00-22:00。接駁巴士直達，步行5分鐘逛街。

3. 太子灣K11（Taiziwan K11）

藝術購物中心，融合設計師品牌和文化展覽，內有SHANG XIA精品店和KILOMETERS運動裝。附近還連蛇口郵輪中心，邊逛邊看海。地址：南山太子灣，10:00-22:00。郵輪通巴士15分鐘抵達，浪漫指數爆表。

4. 蛇口招商花園城（Shekou Garden City）

港人最愛的「平民血拼地」，內有Walmart沃爾瑪超市和大食代，掃貨日用品超值。美食街有太二酸菜魚、啫啫煲、瑞幸咖啡，邊吃邊買。連接地鐵12號線四海站，15分鐘到海上世界。地址：蛇口，10:00-22:00。花園城專線免費接駁，20分鐘車程。

5. 前海山姆會員店（Sam's Club Qianhai）

超市控的福音！大包裝進口零食、美妝、家居，價格親民（年費低）。地址：前海，09:00-21:00。專線巴士直達，買到爆滿回港。

其他亮點：匯港購物中心（海景購物）、睿印Rail in（高科技藝術mall，有方所書店和黑膠音樂）。這些商場不只買東西，還常辦免費展覽和街頭表演，逛街變成派對。

接駁巴士全攻略：免費直通，逛遍深圳不迷路

過關後，別急著叫的士！深圳灣口岸的接駁巴士系統超讚，多條免費或低價線，專為港人設計，逢周末/假期更密集。查「車來了」微信小程序，就能看實時班次。來細數幾條王牌線：

1. 前海寶中快線（深圳巴士集團）

5元人民幣，循環線，08:00-19:00，每60分鐘一班。站點：口岸→桂灣地鐵（5號線）→前海灣（1/5/11號線）→寶安中心→回口岸。直達萬象前海和壹方滙，車程30分鐘。HK01熱推：轉地鐵超順！

2. 前海郵輪通（免費）

循環線，10:30-18:30。站點：青年夢工場→萬象前海→前海灣→蛇口郵輪中心→太子灣K11→海上世界→回程。連接郵輪母港和商圈，適合一日遊。

3. 山姆口岸通（免費）

09:30-19:30。站點：口岸→前灣地鐵→桂灣→萬象前海→山姆店→回口岸。超市直通，買大件零壓力。

4. 花園城免費專線

10:00-20:00，20分鐘循環。口岸A區↔蛇口招商花園城。沃爾瑪和美食一站到位。

這些巴士空調舒適、Wi-Fi全覆蓋，港人可刷支付寶/微信付費。回程記得尾班時間，避開高峰。有了它們，深圳灣口岸從「起點」變「樞紐」，逛街無憂！

深圳灣，等待你的下一個週末

深圳灣口岸不只是一道門，更是通往購物、美食、景點的魔法鑰匙。從一地兩檢的便捷優點，到簡單三步過關；從10蚊巴士到直通車的多元交通；從萬象前海的輕奢血拼，到免費巴士的無縫接駁——一切都為你量身打造。無論是和閨蜜掃貨、親子遊樂，還是獨自療癒，這裡總有驚喜。下個週末，別宅在家，來深圳灣口岸「解鎖」大灣區吧！

北上消費支付方法：AlipayHK/ 大灣區信用卡

目前大陸的商戶普遍使用電子支付方式，其中一種為AlipayHK 支付寶香港。綁定指定信用卡於大陸消費，不但可以享受便利的支付方式，還能獲得豐富的回贈。此外，市面上也有不少一卡雙幣信用卡，方便在內地消費時可以直接以人民幣結算。特別值得一提的是，持有銀聯信用卡在內地消費時可豁免收取任何手續費，同時還可以獲得回贈！

AlipayHK 內地消費Q&A

AlipayHK 綁定信用卡在內地消費設有消費限額嗎？

以信用卡綁定AlipayHK在內地消費限額視乎認證等級，而確實金額則視乎個別信用卡的簽賬額為準，單筆消費上限為HK$35,000。以AlipayHK在中國消費不設任何跨境手續費。

銀聯信用卡豁免海外簽賬手續費？

持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

如何繳交雙幣信用卡之人民幣欠款？

如果你只持有該銀行的信用卡而沒有銀行戶口以人民幣轉賬，可使用FPS (轉數快) 將人民幣轉賬至信用卡賬戶以繳交款項。

👉 立即申請EarnMORE信用卡，北上賺盡2％回贈！