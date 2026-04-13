飛機調暗燈光不是讓你睡　真相是預習黑暗　機師揭機上3救命規定

搭飛機｜相信大家搭飛機時都試過，航班飛行途中，機艙的燈光突然被調暗，原本這舉動不是讓你睡。有資深機師早前在YouTube拍片拆解，機艙內看似煩瑣的安全規定，實則隱藏著救命關鍵。從收起托盤桌、拉直椅背到調暗燈光，這些小事在緊急逃生時能決定生死。



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機師拆解3大救命真相

當飛機降落時，機組人員都會要求乘客做一系列動作，包括收起托盤桌、打開飛機窗遮光板，拉直椅背，之後機艙的燈就會調暗。擁有超過17年飛行經驗機師Captain Joe拍片逐一拆解，以上3個動作其實是為了方便乘客逃生，並提醒乘客在緊急時刻如何增加生存率。

有超過17年飛行經驗機師Captain Joe拍片拆解飛機降落時冷知識。（Youtube影片）

飛機冷知識 1.｜飛機窗遮光板為何必須拉起？

搭飛機途中，小睡一下是不少乘客的指定動作，機組人員卻會在差不多到達目的地時，要求乘客拉起遮光板。Captain Joe指出，拉起遮光板其實是為了方便乘客或機組人員可即時看到外面突發狀況。舉例，如飛機側面引擎起火的話，機組人員便可讓乘客避免從該處逃生。

飛機冷知識 2.｜機艙燈光調暗非為慳電！

在飛機起飛後，機內的燈光便會開始慢慢調暗，很多人以為是為了慳電，又或者讓乘客小睡一下，但這舉動其實是讓大家預先適應黑暗。

Captain Joe在影片中比喻，想像人類在陽光普照下，突然轉換到陰暗的環境，眼睛一定會不適應。同樣的道理，機艙假如發生意外時，乘客需在一片黑暗中跳上逃生梯，如果一早讓大家適應了黑暗環境，乘客緊急途走時便更有效率。

起飛後，機內的燈光便會開始慢慢調暗。(AI生成圖片）

飛機冷知識 3.｜收托盤和拉直椅背 讓逃生通道暢通

在飛機升降時，空中服務員也會要求乘客收起托盤桌及拉直椅背，最直接的原因就是確保道路暢通無阻。Captain Joe指出，意外一旦發生，乘客因處於慌張狀態，可能連簡單的事也無法完成，因此為避免緊急逃生時道路受阻，規定他們需要把托盤桌及椅背降落時保持原位，以應對緊急狀況。

升降落時，空中服務員會要求乘客收起托盤桌及拉直椅背。（AI生成圖片）

逃生門座位隱藏銀色鈕用途

Captain Joe也在影片中揭露機艙內的隱藏安全設計。他指，在接近逃生出口座位的盤桌把手旁，會有一個銀色小鈕，是用來防止乘客在逃生時，意外撞開把手令托盤桌跌下來，阻擋到其他逃生的乘客。

銀色鈕作用是防止乘客在逃生時意外撞開把手令托盤桌跌下來。（AI生成圖片）

有人會疑問，為何不增加更多的逃生岀口，Captain Joe表示，客機經過設計與測試，設計已滿足在90秒內疏散所有乘客的國際安全標準。

他最後提醒，乘客在搭飛機時務必要遵從機組人員指示，在逃生時，不要帶任何手提行李，否則造成危險。

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