港人夫婦遊意大利遺失護照　內地女生1招神救援｜附自救指南

旅行遺失證件｜岀外旅遊，最怕就是遺失證件，補領證件手續繁複，更怕是回不了港！近日，內地網民在小紅書引述，一對港人夫婦在意大利旅遊時，不幸慘遭偷竊，護照與重要證件被棄置於路邊，發文者發現後，用一招成功聯絡上事主，讓港人在登機返港前，及時取回證件。如果日後大家在旅遊時遇到遺失證件，可以怎樣做呢？《香港01》好食玩飛頻道整理遺失護照時3大關鍵應對步驟。即睇內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

旅行證件遺失｜港人疑遭盜竊後護照棄置垃圾桶

日前有內地女網民在小紅書發帖描述指，事發當日下午約5時25分，自己在佛羅倫薩Redi站的垃圾桶旁邊，看到兩本香港特區護照和一些重要證件，她推測，可能是失主被盜竊後遭小偷棄置於垃圾桶旁。該女網民隨即在社交平台上發文尋人，希望能盡快與失主聯繫，假如沒有尋人成功，她便打算在隔日把證件等交還到中國領事館。

內地旅客在垃圾桶旁邊發現兩本香港特區護照。（小紅書@鮮蝦蟹籽雲吞）

後來，該女網民擔心當地警局處理效率慢，以及領事館有辦公時間限制，決定主動尋找失主。女網民指，在失物中發現一張銀行信用卡，友人決定打長途電話聯繫該銀行客服中心。經電話轉接和溝通後，該銀行最終成功聯絡上事主。

旅行證件遺失｜登機前一刻奇蹟返還！港人夫婦驚險回港

該女網民引述，涉事的港人夫婦當晚正要返港，但因遺失護照導致無法登機，正當準備報警時，就收到銀行通知，令護照最終可在車站順利完成交收。

內地旅客與港人夫婦約在地鐵站會面。（小紅書@鮮蝦蟹籽雲吞）

旅行證件遺失｜海外遺失護照自救3大指南：

這次港人夫婦的經歷雖屬萬幸，但旅客不能每次都寄望於好心人與奇蹟。萬一在外地時真的孤立無援，甚至是在登機前的最後一刻才發現遺失證件，該如何自救？小編為大家整理了海外遺失護照自救3招：

證件遺失補救方法1.｜立即在當地警局報案

當旅客發現遺失護照時，Skyscanner建議，馬上到附近的警局報失，索取正式報案證明文件，最好文件上有案號和官印。因為之後想再申請護照時需交岀此重要證明，也是保險索償的必備文件。

證件遺失補救方法2.｜辦理臨時旅行證件

完成報案後，Skyscanner建議，旅客需聯繫當地的中國駐領事館，申請補發旅行證件。領事館通常會建議旅客申請「中華人民共和國旅行證」，替代護照的臨時旅行證，一般需2至4個工作天。或者，旅客可以申請《入境身份陳述書》，上面會貼有「中華人民共和國香港特別行政區進入許可」的證明，同樣可用作供旅客回港文件。

尋找當地最近的中國領事館：

官方網站：www.fmprc.gov.cn

或直接Google搜索中國駐[城市]總領事館

可以點擊此網頁快速尋找8大熱門旅遊地 - 中國駐外領事館聯繫資訊

證件遺失補救方法3.｜致電香港入境事務處

假如旅客想了解更多詳情，或者感到徬徨的話，入境處建議，港人可以致電香港居民小組的24小時求助熱線(852) 1868尋求協助，入境事務處職員就會向港人提供辦理證件的意見和協助。

入境處設有香港居民小組的24小時求助熱線（香港政府一站通網站）

旅行遺失證件｜出發前預防貼士：

另外，在申請臨時證件時，旅客需要準備兩張證件相片。Skyscanner建議，港人在出發前預先在手機儲存白底證件相副本，或隨身攜帶兩張實體相片，避免在國外臨時尋找影相店的困難，並將護照、簽證頁及香港身份證影印幾份以備不時之需。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略