永安旅行團快閃優惠！睇極光/探樹熊/餵馴鹿勁減達$7500+送行李箱

5月、6月、7月有多個公眾假期，又正值初夏，是旅遊的好季節，不少旅行團還推出優惠！無論到日本奈良餵小鹿看風景，還是去北極村追尋浪漫極光，或往澳洲探樹熊兼出海看鯨魚，統統都有得減！

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🌸 5月佛誕快閃之旅｜日本關西初夏慢活：親親奈良小鹿 🦌、勝尾寺不倒翁打卡 ⛩️／$5,699起

拜訪「日本三大名城」之一姬路城。（官方圖片）

5月既有勞動節又有佛誕，請2日年假就可以放足5日，最適合快閃日本，趁初夏走進花海打卡！今次推介的5天之旅，會拜訪「日本三大名城」姬路城、「日本百大名城」和歌山城，乘坐纜車上書寫山看風景！更會去奈良「世界文化遺產」東大寺探望「天然紀念物」小鹿、到訪被「達摩不倒翁」包圍的勝尾寺，晚上回酒店浸溫泉放鬆，行程最後更會安排去OUTLET Shopping掃貨！全程點對點輕鬆到達目的地，由導遊帶領吃喝玩樂，開心寫意零負擔。

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🌌 6月端午清涼之旅｜中國東北漠河北極村8天深度遊：探馴鹿🦌闖草原 🌬️、連續2晚追尋夢幻極光 ✨／$14,999起

人生必去！漠河欣賞北極光。（官方圖片）

6月端午節請4日放足9日，適合深度遊的旅行！今次推介哈爾濱東北深度8天純玩之旅！乘坐吉普車穿越草原，在草原觀看實景馬術表演，品嘗烤全羊晚宴，感受當地民族風情！旅程的重頭戲就是連續2晚去北極村看極光！其中1晚更會安排燒烤篝火及KTV活動，讓大家盡興而歸！此外，更會拜訪民族部落，與可愛的馴鹿近距離接觸，甚至親手餵飼！全程純玩看草原、極光，體驗當地風土人情，品嘗地道美食，由專人帶領大家深度探索東北秘境！

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🐨 7月飛南半球避暑｜澳洲昆士蘭7天之旅：抱樹熊合照 📸、親餵野生海豚 🐬／$21,699起

乘雙體遊船出海尋找鯨魚蹤跡。（官方圖片）

7月開始踏入暑假，正正就是帶小朋友或跟另一半、好友去避暑的最佳時機！趁著澳洲昆士蘭冬季平均20度，去過一個涼浸浸的夏天！出發去海豚島尋找鯨魚蹤跡、親手餵海豚，在度假村體驗滑沙、沙漠越野之旅。還會到訪天堂農莊感受澳洲莊園文化，觀賞牧羊狗趕羊、擲回力鏢表演，更可近距離親親澳洲國寶樹熊，抱著可愛的樹熊合照！華納兄弟電影世界也是不能錯過，體驗驚險刺激的機動遊戲、欣賞劇場表演之餘，又怎少得到果園邊賞風景邊品嘗熱帶水果！出海尋找鯨魚、親手餵野生海豚、抱樹熊，全程都能為你締造難忘回憶，最適合跟家人、伴侶一起體驗！隨團除指定行程外，更可以靈活安排旅程、活動，甚至全日自由活動！

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參加旅行團全程有專人安排打點，讓你可輕鬆享受每一段難忘經歷。由4月24至26日永安旅遊更有「超級大激賞」推出激抵優惠！旅行團、郵輪旅行團最高勁減$7,500，用推廣碼抵上加抵！即看優惠詳情：

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