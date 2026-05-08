日本汽水機｜日本買飲品驚不夠凍？投幣前按「隱藏按鍵」即查溫度

日本汽水機｜日本自動販賣機遍布街頭，但你可曾發現，這台看似平凡的販賣機，其實比你想像中更聰明、更貼心？明明亮起售罄紅燈，但其實機內還有？原來是機器為了在補貨後，令首罐被賣出的飲品能達到完美體溫而強制保留。另外，原來按按退幣鍵，就可在投幣前就能確認飲品溫度！想知販賣機3大隱藏冷知識？即睇下文！



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販賣機隱藏功能｜【1】機內強制保留最後1罐

日本自動販賣機遍佈大街小巷，提供極致便利，很多人以為販賣機亮起紅燈就是賣光，其實機器內部往往故意留著最後一罐不賣。為了確保補貨後，首位顧客買到完美溫度的飲品。自動販賣機的評論家野村誠曾多次引證，自販機內部通常會強制保留最後1至2罐飲料不賣。這是因為剛補進去的常溫飲料，至少需要2至3小時才能達到標準的冷卻或加熱的溫度。

日本自動販賣機設備商ARXLINK以及維修管理公司株式会社JiHAN也認證過，根據官方資料，自動販賣機在補貨時通常加入的是常溫飲品。為確保補貨後的首名顧客能立刻買到適溫適當冷度或熱度的飲品，機器會設定在還剩最後一瓶時就顯示售罄。

機器會設定在還剩最後一瓶時就顯示售罄。（AI生成圖）

販賣機隱藏功能｜【2】販賣機預測天氣

你有沒有發現明明相隔條街，販賣機的飲料卻大不相同？明明這部機有粟米湯，隔壁那部沒有？原來這不是隨機擺放，而是販賣機背後AI運算的結果。

外媒《PR Newswire》曾指出，JR東日本水商務公司與澳洲AI公司HIVERY合作，利用大數據分析，預測庫存消耗速度。例如，在辦公室區就會較多咖啡項目選擇、車站月台較多快速補充水分的礦泉水等等，確保每台販賣機都能精準滿足客人當下需求。

另外，系統也會串聯日本氣象廳數據。若預測明天氣溫將升高，補貨建議會自動減少玉米濃湯，轉而增加運動飲料，每一台販賣機都是為了當下的路人與天氣量身打造的，所以能解釋為什麼每一部自動販賣機的產品都不一樣。

每台販賣機會根據該區而設不同飲料滿足客人需求。（小紅書＠西瓜汁殺手）

販賣機隱藏功能｜【3】按下退幣鍵查看飲品溫度

最後還有一項連當地人可能都未必知的隱藏功能！假如你想確認飲品溫度的話，販賣機其實是可以查看的。根據日本旅遊雜誌《ikidanen》報道，如若需要查看商品溫度，顧客只需要在投幣前先按下販賣機「找零おつり／退款～回却」按鈕，再選購想查看的商品，價格螢幕便會顯示該飲品當前溫度。

如該機型無°C符號，顯示的數字即是溫度。不過要注意，並非所有機型適用！通常新式數位螢幕機型的販賣機成功率最高，而舊式的滾輪式或沒有LED螢幕的機台則無法顯示 。

如想查看飲品溫度，按下退幣鍵即可確認。(AI生成圖）

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