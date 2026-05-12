新皇崗口岸懶人包｜傳7.1啟用！一證過關＋地鐵連接10大深圳商場

新皇崗口岸傳7月1日正式啟用！新口岸將採用一地兩檢模式，日後港人由該口岸前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證，北上過關時間縮至約5分鐘，毋須多次轉乘車，過關後更有直連深圳地鐵輕鬆到達各大商場！想知更多新口岸資料？即睇下文！



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新皇崗口岸傳聞7月1日正式營運。（深圳大灣區好去處開心share@Facebook）

皇崗｜傳新皇崗口岸7.1正式營運

早前社交平台流傳，深圳皇崗海關已開啟倒數計時的照片，據各方猜測，新口岸預料於7月1日正式投入服務。新皇崗口岸位於深圳福田區，聯檢大樓主體結構已基本完工。大樓樓高10層，總建築面積達69萬平方米，並將徹底取消傳統的兩地兩檢，全面升級為一地兩檢，而且於口岸增設地鐵，連接10個大型商場。

傳新皇崗口岸於7月啟用。（深視新聞截圖）

皇崗新口岸【1】口岸採一地兩檢 北上過關時間減半

保安局局長鄧炳強早前在電視台節目中指出，新皇崗口岸將實施合作查驗、一次放行的過關模式，市民由香港前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證，也無須轉車，全程只需排隊一次，對比現時檢查兩證將會減省通關時間。過關時間由原先30分鐘大幅縮短至幾分鐘內就完成。

入境處表示，系統的資料不會交給內地，若市民若希望使用這項服務，需要自行向內地部門預先登記，同意內地獲取相關資料。

皇崗新口岸【2】交通攻略：直連5條深圳地鐵線、擬新增7條24小時巴士線

香港旅客無需再依賴傳統跨境巴士，未來旅客可由市區直接乘塔港鐵或巴士抵達口岸，過關後直入深圳地鐵。預計新皇崗口岸將連接5條地鐵綫路，包括深圳地鐵7號綫及港鐵北環線支線，亦有20號綫、22號綫及高鐵。

預計新皇崗口岸將連接5條地鐵綫路。（深圳地鐵網）

旅客到達口岸後，可直接轉承地鐵7號線，到達10大型商場，如喜薈城、天河城、天虹商場、萬象食家、寶能環球匯等。

新皇崗口岸｜仍維持24小時服務

新皇崗口岸亦將維持24小時通關，讓市民在深夜至凌晨時段依然可以往返深港兩地，不受時間限制！

新皇崗口岸亦將維持24小時通關。（01圖片）

新皇崗口岸｜新設7條巴士路線

新皇崗口岸啟用後，為應付跨境乘客需求，運輸署建議，將3條現有專營巴士路線伸延至新皇崗口岸及開辦4條新專營巴士路線，往返葵涌、啟德、馬鞍山和屯門。

3條建議伸延皇崗口岸專營路線：

城巴第976A號線（新田公共運輸交匯處–小西灣）

九巴第N73號線（新田公共運輸交匯處–沙田巿中心）

九巴第276B號線（天富–上水（彩園））增設特別班次，往來皇崗口岸至天富巴士總站。

落馬洲（新田）公共運輸交匯處。（圖片來源：Wikimedia@Chong Fat）

4條建議開辦的新專營巴士路線：

路線1：皇崗口岸–葵翠邨公共運輸交匯處，每天提供24小時服務。

路線2：皇崗口岸–啟德（世運道）經中九龍幹線；路線途經啟德（包括啟德體育園）及大欖隧道轉車站一帶，提供每天上午及下午繁忙時段服務。

路線3：皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；路線途經馬鞍山、科學園、廣福邨轉車站、古洞北新發展區一帶，及新田公共運輸交匯處；每天提供24小時服務。

路線4：皇崗口岸–青山灣巴士總站；路線途經屯門市中心及洪水橋一帶，於星期六、日及公眾假期，提供全日服務。

皇崗新口岸高鐵：直達前海、機場及廣州新塘

另外，穗深城際鐵路預計今年至明年延長至皇崗口岸，過關後可直接上和諧號列車，快速到達寶安區、前海、南山、深圳機場、東莞市中心及廣州新塘等地，成為第二個直接連接口岸的高鐵站。

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