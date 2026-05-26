中山佛山2天團｜永安快閃優惠！$799起住5星艾美酒店＋鮑參翅肚

中山佛山2天團｜永安旅遊最近推出超抵玩的中山、佛山2天快閃團優惠，行程更有三大亮點，包括入住國際品牌五星級酒店，飲食方面，更餐餐鮑參翅肚燕！適合一家大細或與好友報團。想知更多詳情？即看下文！



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中山佛山2天團｜【1】入住五星級中山保利艾美酒店

酒店方面，行程選擇入住國際知名的五星級品牌中山保利艾美酒店(Le Méridien)，坐落核心地段，酒店旁便是保利國際廣場，即使旅客晚上回酒店後，下樓也可享受便利的購物與宵夜生活。酒店內設施齊備，也設有室內恆溫泳池和健身房。

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中山佛山2天團｜【2】包4餐：位上供應鮑參翅肚燕

這次行程在餐飲編排上可謂下足重本，旅客除了食足四餐，另外均以個人化的位上形式供應，無須擔心衛生問題。這次旅程的美食相當多，有溫潤滋補的翅湯雲吞煲大花膠，地道名物紅燒石岐乳鴿及帶有陳皮清香的古法燒鵝。

席間更呈獻黃金醬焗鮮鮑魚與鮑汁紅腰豆燴海參等極致鮮味，最後以極具份量的秘製紅燒金勾·鳳舞翅宴作為壓軸大餐，盡情享受鮑、參、翅、肚、燕的奢華。

中山佛山2天團｜【3】3大必到打卡景點

【1】中山匯豐城：全新的Shopping Park，至少300個商戶，而且商場擁有巨大天幕及玻璃橋，成當地最潮的打卡熱點。

【2】佛山逢簡水鄉：被譽為嶺南小周莊，也是很多TVB電視劇取景拍攝的地方，可以欣賞宋代石橋、百年祠堂，更有如詩如畫的烏篷船穿梭其中。

【3】順德曲水灣：融合嶺南建築與現代設計的風情街，鑊耳牆等建築，以美食文化、水鄉風情、呈現順德版的清明上河圖，影相一流！

中山佛山2天團｜【4】雙口岸集合／包贈數據

另外，今次的永安中佛山2天團除了吃喝玩樂吸引之外，在去程時也有顧及每位旅客的方便，分別設有兩個集合地點：福田口岸1號門(09:00集合)—深圳灣口岸地鐵C出口(10:00集合) 。其次，行程更特別包贈數據卡分享，不論旅客是即時上網還是查閱地圖，都能隨時隨地無障礙聯網。

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中山佛山2天團

天數：2天1夜

目的地：中山、佛山、順德

酒店：中山保利艾美酒店(Le Méridien)

費用：$799起

費用包含：酒店住宿、4餐正餐、景點門票、旅遊車費。

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