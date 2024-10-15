深圳老街美食8推介｜炭火燒肉店／爆餡車輪餅／飲茶酒樓／可麗餅

撰文：蘇翰林
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--一一深圳老街美食8大推介｜深圳東門除了按摩、逛商場之外，其實也非常方便覓食，尤其是東街老街，就有數之不盡的深圳地道小食和餐廳，選擇也相當多元化。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家搜羅8間東門老街必食餐廳，有環境恬靜且適合打卡的潮汕菜館，也有連續五年入選米芝蓮推薦餐廳、人均僅$200左右就能吃到高質和牛的台式炭火燒肉餐廳，即睇內文！

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深圳東門老街美食【1】儲香樓·粵式茶點

提起東門老街，也許會想起各式各樣的小吃，但其實東門老街還有一家來自廣州西關、五代相傳的老字號茶樓「儲香樓·粵式茶點」。茶樓全部點心均是即叫即整，加上店舖環境舒適寬闊，帶屋企人來飲茶就最啱！當中推介藍蝶花椒帶子餃、網紅水牛奶包和海膽鮮蝦紅米腸，不但造型精緻，而且相當足料。如果想吃傳統的點心，也可試試它們的蛋撻和馬蹄糕，亦是來儲香樓必點的糕點。

儲香樓·粵式茶點

地址：深圳羅湖區人民南路3009-7號
營業時間：08:30-22:00
交通：深圳地鐵1、3號線，老街站C出口，步行約5分鐘

深圳東門老街美食【2】野岩炙·極炙炭火燒肉

於2019-2023年連續五年入選米芝蓮推薦餐廳的台式炭火烤肉餐廳「野岩炙·極炙炭火燒肉」，人均約$200就可吃到優質M9和牛，非常抵食！喜歡烤肉的朋友絕不能錯過。推介必點頂級M9和牛、澳洲和牛牛五花、招牌菜台灣熔岩烤起司地瓜，和比手掌還要大的新鮮生蠔。另外，餐廳提供專人燒肉服務，坐定定負責食便可，服務十分周到！而餐廳位置亦相當方便，在羅湖口岸過關坐一個站，在國貿站下車便可直達。

野岩炙·極炙炭火燒肉

地址：南湖街道嘉賓路4051號金威大廈三樓
營業時間：12:00-15:30／5:30-22:00
交通：深圳地鐵1號線，國貿站E出口，步行約3-5分鐘

深圳東門老街美食【3】東門隱院·家傳潮汕味

「東門隱院·家傳潮汕味」位於東門老街道樓頂，環境相當寧靜，與人來人往的東門造成強烈對比，加上裝修以中式庭園設計，十分古色古香，讓人有種置身於優雅的宮廷內用餐的錯覺。餐廳提供多款潮汕美食，如沙薑爆火箭筒魷魚、黑松露百合爆龍蝦肉、豆醬煮剝皮魚、飄香蠔仔烙、鹵水鵝肉等，味道正宗的潮汕菜。

東門隱院·家傳潮汕味

地址：東門步行街鴻展中心城4樓
營業時間：11:00-14:00／17:00-22:30
交通：深圳地鐵1、3號線，老街站F出口，步行約5分鐘

深圳東門老街美食【4】天台美好港灣•屋頂花園西餐廳

「天台美好港灣•屋頂花園西餐廳」可說是浪漫的約會聖地，餐廳設有露天西式雅座和帳篷包間，擺設著各式各樣充滿氣氛的裝飾，人均更只是$150左右，便可一邊飽嚐美味的西餐和俯瞰城景，而且餐廳不光只是「吃環境」，其美食也絕不馬虎，當中推介精選菲力牛排，肉質鮮嫩，且夾帶牛油香氣，仲非常Juicy！另外還有法式忌廉煙肉意粉，意粉掛汁，奶油味濃郁，煙肉的鹹香與蘑菇的鮮味配合得恰到好處，非常推介！不過，要注意的是餐廳經常排長龍，如有興趣的朋友建議提早預約！

天台美好港灣•屋頂花園西餐廳

地址：東門老街港島銀座大廈6樓606
營業時間：12:00-14:00／15:00-24:00
交通：深圳地鐵1、3號線，老街站G出口，步行約2分鐘（超級文和友頂層空中花園）

深圳東門老街美食【5】街邊鐵桶•韓國烤肉料理

大熱韓劇《回答吧！1988》風靡一時，而這家「街邊鐵桶•韓國烤肉料理」完美地還原了其韓式街頭食店的裝修風格，在進入餐廳用餐前，光是店面已夠你瘋狂打卡！而餐廳亦提供多款韓式烤肉、燒鰻魚、小菜，更有專人幫你烤肉，手殘黨坐定定便有得食！另外，餐廳的甜品首爾雪花冰也是其一大特色，推介韓劇迷一定要來朝聖！

街邊鐵桶•韓國烤肉料理

地址：東門人民南路3020號興業大廈104號
營業時間：11:00-24:00
交通：深圳地鐵1號線，國貿站B出口，步行約5-7分鐘

深圳東門老街美食【6】記錄餘生·車輪餅

來東門老街當然要吃地道小食！這家「記錄餘生·車輪餅」開業不久便大排長龍，幾乎是來東門老街必吃的小食店。餐廳主打足料爆餡的車輪餅，價錢約為¥7-10，CP值超高！當中推介香芋車輪餅，芋頭餡料軟糯，且味道濃厚，另外海苔肉鬆車輪餅、紅豆車輪餅、起司榴槤車輪餅也值得一試。

記錄餘生·車輪餅

地址：深圳市羅湖區永新街51-6號
營業時間：10:00-22:30
交通：深圳地鐵1、3號線，老街站F出口，步行約1分鐘

深圳東門老街美食【7】酥大興•新國潮糕點配茶飲

這家名氣不輸鮑師傅低的內地爆紅糕點店酥大興，主打中西合壁的新派糕點，而且堅持新鮮製造。餐廳提供的糕點十分多元化，由中式的綠豆冰糕、紅豆酥餅及鳳梨酥，再到西式的芝士千層酥、葡撻等應有盡有，另外酸奶泡芙、海苔肉鬆小貝也是必食推介。

酥大興•新國潮糕點配茶飲

地址：深圳市羅湖區太陽百貨一樓L122鋪
營業時間：10:00-22:00
交通：深圳地鐵1、3號線，老街站A出口，步行約5分鐘

深圳東門老街美食【8】可麗小屋

曾榮獲東門商圈食店熱門榜榜首的可麗小屋，主打法式可麗餅，有別於一般在東門隨處可見的煎炸食物，可麗小屋售賣的可麗餅用料新鮮，款款均使用足料水果，而且造型精美、價錢便宜，深受本地人喜愛。當中推介抹茶可麗餅、草莓焦糖布蕾可麗餅！抹茶可麗餅佈滿超香濃的抹茶粉，而草莓焦糖布蕾可麗餅表面覆蓋著一層脆焦的焦糖，內裡是鬆軟的布蕾，口感非常豐富。

可麗小屋

地址：深圳永新街1號東門町廣場C區1層A013號
營業時間：10:00-22:00
交通：深圳地鐵1、3號線，老街站C出口，步行約2分鐘

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