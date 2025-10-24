珠海美食｜8大本地特色必到市場自選超新鮮海鮮　再嚐生蠔火鍋

大家好哇，我是coco~

今天我就來給大家種草一波珠海美食。每次講到廣東哪裏最好吃，大家都會不約而同想到廣州、順德、潮汕、清遠，甚至連東莞都因為陳曉卿的《尋味東莞》抬起了頭。唯獨珠海，一直都是淡淡的存在。



所以今天我想為珠海正個名。作為中國海洋面積最大、島嶼最多、海岸線也是最長的城市，同時也是中國唯一一個能夠連接香港澳門的城市，她真的不該被忽略。

而且這座城市還真的蠻好吃的。看地標建築珠海大劇院日月貝，就是兩顆巨大的扇貝造型，吃貨們懂得都懂。很多人覺得珠海要麼是去澳門的中轉站，要麼去個長隆海洋王國兩天一夜就足夠，基本上沒什麼特色可言。

那我只能說，這樣想的人真的是大錯特錯！珠海好吃又好逛絕對值得你多待很多天，收好這份地道吃喝攻略，下次去珠海再也不急着匆匆離開！

珠海8家特色美食

1. 濠軒閣特色生蠔火鍋

在珠海我倒沒有看到太多潮汕牛肉火鍋，但遍地都是生蠔火鍋。濠軒閣是當地的老牌子了，連鎖店少說也有七八家，而且他家的生蠔都是點好單後現開的，十分新鮮。

我點了半份清遠雞、一份生腸、另外又點了兩隻生蠔。鍋開之後先下清遠雞，二次開鍋之後，就能吃雞肉，燙生蠔了。重點說一下這個鍋底，肉眼可見的底料豐富，有點「藥膳鍋」的意思。

從產地到客人嘴裏的時間決定了海鮮的鮮味指數，所以在沿海地區吃生蠔的感受真的不一樣，簡直不能更鮮嫩了。我點的這兩隻生蠔，才花了16元（人民幣，下同），但是個頭就已經很大了，吃起來也很爽。

清遠雞也是毫不遜色，很有雞味。入口之後，雞皮滑滑彈彈的，肉質也很鮮美，而且吃起來不柴真的只是他家的基本。

生腸吃起來也沒有異味，脆生生的，口感超乎我的預想。

畢竟是來了「蠔城」，所以我又點了一份葱燒生蠔。爆炒後的生蠔，外香內嫩、滑潤多汁。搭配焦甜脆韌的葱段和鹹鮮醬汁，口感層次更是分明，一筷子夾上，另一筷子趕忙就接上，完全不想停下來。

2. 前山脆皮燒雞（梅花新村店）

廣東人吃雞比較執着，所以這次珠海之行我特意找了一家專門吃脆皮燒雞的小店。他家的雞不同於別家的雞，皮脆到像是吃脆筍一樣。老熟客來到這兒，基本就是一隻雞、一份炒粉再加上一份炒青菜，就能吃到美滋滋。

小店開在居民區裏，服務一般，環境欠佳，但是附近三四公里，就數這裏人聲最旺。

店內的燒雞是招牌，只能按隻點，沒有半份的規格。

整雞切塊上桌，我立馬拿上一隻雞腿。肉眼可見的油潤多汁，天然雞汁機限時滴落供應。吃完雞腿，我又開始吃起雞的其他部位。不瞞大家說，前幾口我根本沒想着沾調料。因為這雞肉不僅是嫩，醃料的味道也內外滲透，果然不需要任何蘸料。澎湃的雞汁之間流淌出的醃料香氣並不複雜，只有入味十足的鹹香。

配料極簡，可見店家對雞種的自信。據說所選的是文昌雞，貪它肉質夠香，又帶一點咬口，由於要快燒快熟，所以只選重量在3斤左右，皮下脂肪較薄的雞種。當然你也可以配上店家給的酸梅醬，又是平添了許多滋味。酸酸甜甜的吃再多也不覺得膩。

炒粉也很絕，明明就是尋常的樣子，但是吃起來就是煙火氣十足，大概也是老闆的功力頗深，才會造就出如此平凡的美味。

3. 豐盛美食店

廣東人喜歡吃粉也愛喝粥，總覺得碳水大戶應該有他們的一席之地。這次我去的豐盛美食店開了也有些年頭，周圍的街坊鄰居都是熟客，我去的時候看到不少拖家帶口來覓食的，看來也是認準了這口味道。

店內可選的餐點類別不少，我點了一份豬雜粥和一份牛腩雲吞，事實證明是真的分量足，建議小胃口的朋友，兩人點兩份足矣。

先來說說豬雜粥吧。豬雜稱重，做成豬雜粥。粥底是傳統的生滾白粥，通常需要煮上5到6個小時，直到每一粒米都煮開花了，煮出米香四溢、入口粘稠的效果。果不其然，食材新鮮就是硬實力，雖然我也分不清誰是誰，但每一口吃到嘴裏都是肉感十足，還有最純粹的鮮美。

牛腩雲吞有湯或拌兩種形式可選。我選的是拌雲吞。不得不說這碗裏的牛腩不僅量多，還都很大塊，裏面還會有一兩塊牛筋。

這家店裏的牛腩不是一咬就化的軟爛，而是保留了嚼勁，但又不需要費勁。牛腩好吃，雲吞也不遜色，外皮吸飽了牛腩的油脂，裏面是一小團豬肉，吃起來特別香。

4. 頹記茶餐廳

這家茶餐廳在珠海不僅是網紅，也是常青樹。走進去最醒目的就是牆上「頹而不廢」的招牌。沒有浮誇的裝修，但該有的細節都有，好像就是把香港街頭某家茶餐廳搬了過來。

頹記的餐單很豐富，經典選項菠蘿油、凍奶茶、西多士不能少，各種撈麵、蓋飯品種超多。

店裏的招牌是混醬豬腸粉——來自廣州西關的傳統小吃。吃起來爽滑Q彈，沾上靈魂醬汁，一口一個停不下來。

秘製雞尖出乎意料的酥軟又入味，辣味恰到好處。

不怕熱量的朋友不要錯過店裏主打的泥石流吐司，漏奶華的魅力沒有人能夠抵擋。

頹記一共開了三家分店，堂食推薦去夏灣店。晚上可以去拱北分店外帶一碗牛雜，這可能是我吃過最好吃的牛雜，夏灣店買不到的喲，做夜宵下酒最適合不過。

5. 燊記食店

燊記也基本沒有環境可言，連我都差點被門面勸退，但好吃是真好吃。

乾炒牛河是這裏的拳頭產品，炒粿條也不錯，它比牛河吃起來更粉。喜歡多汁的可以選濕炒牛河，麵條掛汁吃起來感覺也很贊。

生蠔腸粉和潮州烙蠔不能錯過，蠔肉給得超足，看着就有食慾。烙蠔稍微有點油，老闆特別配了一種泰式醬來解膩，吃進嘴裏又酥又嫩又鮮，三重享受叫人無法抗拒。

養生的人可以再配一碗豬雜益母草湯，燊記真的值得來吃第二次，因為一次根本點不完它好吃的菜。

6. 西南飯店

這家店基本都是爺爺奶奶輩的人來喝早茶聊天，非常有老廣式茶樓的氣氛。在茶樓做選擇題實在太難了，每個都想吃，但每頓胃只夠裝這麼點，這可能就是當時我捨不得離開珠海的原因吧。

特別推薦這裏的香煎魷魚鬚，看似平平無奇，吃起來驚為天人。特別入味，還帶着恰恰好的焦香。

一籠有5個的蝦餃皇很實惠，還有豉汁鳳爪、蒸鯪魚球、鹹水角、陳村粉這些經典款也都很不錯。黑椒牛仔骨很驚豔，超級嫩，一頓下來只有小籠包點的踩雷了。

7. pull-tab拉環咖啡

我去的這家拉環咖啡環境沒太多噱頭可以講，店內只簡單掛着幾幅畫，桌上插着幾瓶花，但整體環境很讓人放鬆。

但是之所以會拎出來單獨給大家安利，主要因為這裏的咖啡絕對是物美價廉。十幾元／杯的價格，絲毫不比那些大幾十元的咖啡味道差。

而且他們家的創意類咖啡是格外好喝，像是我點的這杯椰香瀑布手打咖啡就是格外出彩。手打泡沫賦予的空氣感讓口感更輕盈，椰乳的植物清甜消解了咖啡的澀感，最終達成甜而不膩、苦而不澀、冰火交融的平衡——彷彿椰林樹影在杯中搖曳，每一口都是液態的度假風情。

除了以上提到的小店，珠海也是吃海鮮的好地方，我再一並給大家講講。

8. 到海鮮市場吃來料加工海鮮宴

灣仔海鮮街、白藤頭海鮮市場、南屏海鮮街、朝陽市場都是本地人會去逛的海鮮市場。

但我最推薦的是白藤頭海鮮市場，這是珠海西區最大的海鮮批發市場，也是本地人吃海鮮的絕佳場所！

每天清晨六點，不少從湛江、台山、高欄歸來的漁船，直接就把剛捕獲的海鮮運到這裏。據說這裏的海鮮日銷100多噸，價格比市區不少海鮮市場便宜個兩三成。各種新鮮生猛的蝦、蟹、魚、蚌等等，種類很豐富，而且價格也很實惠。

買好以後附近就有海鮮加工的餐館，加工費差不多要100元左右，記得先問好價格。

市場內就有一家老字號茶樓「富利港酒樓」，加工費還是挺公道的。白灼清蒸之類的簡單工序價格會便宜一些，但更能激發出海鮮的鮮甜味道。比如海鱸魚，肯定還是薑葱清蒸，最後加點豉油就很好吃，肉很嫩，而且沒什麼骨頭可以大口吃肉。但會吃的肯定會知道，一勺魚肉一勺豉油撈個飯，才是人間天堂。椒鹽或者葱薑爆炒這類會貴一點，大家可以根據自己購買的海鮮的品質來靈活處理。

以上就是我第一次去珠海收獲的心得啦，不妨留言分享你的寶藏店鋪啊。

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】