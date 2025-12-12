深圳會展中心美食推介8間｜俄國菜+人氣梳乎厘　1間任食進口海鮮

深圳會展中心美食推介｜深圳地鐵會展中心站連接多個商場，位置四通八達，在這裡尋找美食可說是輕而易舉。《香港01》好食玩飛記者為大家推介8間在深圳會展中心周邊的美食餐廳，例如有深圳首間俄國菜「俄士廚房」；CP值超高的日式鐵板燒「炙柒Sekinana·日料鐵板燒」，以及設有寧靜庭園打卡的火鍋店「樾雲薈館」等，詳情即看下文！



深圳會展中心美食【1】俄士廚房——絕無僅有俄國菜／份量十足／必試紅菜湯、莎士雷可雞肉

俄國菜無論在香港還是深圳都十分罕見，如果吃膩了西餐和日韓料理，不妨試試這間俄士廚房！餐廳為深圳首間俄羅斯料理，提供莫斯科紅菜湯、烤肉串、罐牛和俄羅斯特產大列巴等正宗俄國菜，俄式烤肉即點即燒，充滿肉汁且肉質鮮嫩，而莎士雷可雞肉更是雞皮焦脆，雞肉嫩滑多汁，而且全部菜式都份量十足，性價比超高！

地址：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場G層G-2舖

交通：深圳地鐵1號或4號線會展中心站C出口步行約4分鐘。



深圳會展中心美食【2】炙柒Sekinana·日料鐵板燒⸺人均約¥150吃鵝肝、海膽、和牛

炙柒Sekinana·日料鐵板燒主打高端日本料理，環境優雅舒適，適合與三五知己聚餐，兩個人的話，人均約¥150就吃到鵝肝、海膽、和牛等等，CP值非常高。此外，食物經由鐵板即點即燒，現場香氣四溢，令人充滿食慾。而必點菜式包括炙燒鵝肝壽司、刺身拼盤、醬燒牛舌飯。其中刺身拼盤有三文魚、藍鰭吞拿魚、甜蝦、真鯛、魷魚、北極貝、小竹英、鮑魚等多種魚類，非常抵食！

地址：深圳福田區福田中心區福華三路118號皇庭廣場B1層37/1號舖

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站C出口直達



深圳會展中心美食【3】小森師傅——必試三文魚麵／大大份鵝肝／現場即燒一口牛

小森師傅主打平價創意日式料理，而且更是深圳為數不多可以吃到三文魚麵的日本餐廳。餐廳走日式木系裝修風格，同時設有半開放式的獨立卡位，氣氛舒適，適合朋友聚餐。必點菜式包括炙燒鵝肝飯、石燒一口牛、網紋蜜瓜蛋糕等，鵝肝厚切之餘，還接近手掌旁那麼大！而石燒一口牛更是由店員現場火燒，而且牛肉肉味香濃、充滿肉汁，CP值超高！

地址：福田區福華三路皇庭廣場L1層

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站C岀口步行約5分鐘



深圳會展中心美食【4】樾雲薈館——設打卡戶外庭園／高級海鮮火鍋

樾雲薈館主打高級海鮮火鍋，餐廳環境愜意舒適，佈滿藝術掛畫及設有中古家具，充滿藝術感。更值得一提的是，餐廳擁有充滿高級感的戶外庭園，可一邊品嘗食物，一邊感受寧靜的環境。食物方面，火鍋有8款湯底可選，例如鮮番茄木瓜鍋、海魚芫茜皮蛋鍋、花旗參雪梨鍋等別具特色的選擇，湯底不但鮮甜，還能中和肉腥味。而食物種類亦十分多元化，其中海鮮拼盤有海螺、玫瑰蚌、大連鮑魚和深海石斑魚等，海鮮控必去！

地址：深圳市福田區金田路現代國際大厦4樓

交通：深圳地鐵1號線或4號線會展中心站A1出口步行約3分鐘



深圳會展中心美食【5】松小芙·鬆餅·舒芙蕾——入口即化梳乎厘班戟

松小芙是領展中心內的梳乎厘班戟專門店，其中原味、抹茶味班戟和Oreo芝士味銅鑼燒最受歡迎，食客都讚「梳乎厘入口即化，不會過甜」、「抹茶味濃郁」、「銅鑼燒芝士味突出」。從店外的藤椅，到店內的米色沙發，配上綠色植物，清新的裝潢帶有悠閒的感覺。

地址：深圳羅湖領展中心城G層東大門（必勝客對面）

交通：深圳地鐵1號線或4號線會展中心站B出口步行約5分鐘



深圳會展中心美食【6】金皇廷（福田店）——點心超足料／香港少見點心

金皇廷是一間老字號酒樓，餐廳大堂金碧輝煌，氣派十足。點心份量足料，而且上菜效率高，5分鐘就上菜。最大優勢在於位置方便又多座位，較少機會要排隊。此外，亦香港有少見的點心，例如煙韌軟糯的香蘭糕，黑椒蒸大腸等，喜歡吃點心的朋友值得一試。

地址：福田區金田路3037號金中環商務大廈裙樓5樓（近會展中心）

交通：深圳地鐵1號或4號線會展中心站步行約5分鐘



深圳會展中心美食【7】星龍吟·日料放題——任食進口海鮮／回本必食鮮甜海膽

星龍吟·日料放題主打豪華日式放題，一個價錢便可品嘗到各式各樣的進口海鮮，如紐西蘭小龍蝦、日本海膽、拖羅、真鯛、法國生蠔、鮑魚、鵝肝等貴價水產，其中海膽更是鮮甜厚肉，可說是回本必吃！此外，餐廳的食物種類相當豐富，有各種鐵板燒、壽喜鍋、炸物、烤物、水果和壽司等，作為刺身控必不可錯過！

地址：深圳福田區財富大廈4樓（財富大廈南門 乘坐15號電梯或者觀光電梯上4樓）

交通：深圳地鐵1號或4號線會展中心站E出口步行約6分鐘



深圳會展中心美食【8】草原拾刻·烤串——懶人必去！全自動燒烤串燒店

深圳有不少串燒店，除了為人熟知的木屋燒烤和白玉串城外，草原拾刻亦是數一數二受歡迎的串燒店。餐廳採用無煙無碳的自動燒烤，還有店員全程幫烤，不用擔心食物會燒焦或未熟。此外，串燒種類繁多，光是牛肉便有牛腿肉、牛心管、牛胸口油、牛裹脊、牛肋條、牛瘦肉等選擇，另外還有羊肉、雞肉、豬肉等常見肉類，喜歡吃串燒朋友的必試！

地址：福田中心區福田街道福華路皇庭廣場G層西廣場

交通：深圳地鐵1號或4號線會展中心站B出口步行約5分鐘。



