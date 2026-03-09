深圳蓮塘商場｜蓮塘口岸商業城／蘭亭國際／景福安薈鄰一日遊攻略

深圳蓮塘口岸一帶近年愈來愈旺，出關幾步就有商場、街市、按摩水會，想「快閃北上、行幾個mall、食餐好、再買餸返港」完全無難度。最抵Deal 透過網民意見整理出最實用的蓮塘口岸商場攻略，附上交通路線、商場特色，同埋推介一日遊玩樂動線，方便你照抄行程就走人。



蓮塘口岸周邊有咩商場？

蓮塘一帶現在已經可以由「出關即商場」，再延伸到幾個地鐵站範圍內的大型購物中心，組成一條「蓮塘–大劇院」shopping 線。

口岸一出：

蓮塘口岸商業城（真正出關即到）

蘭亭國際 Mall（同樣步行直達）

全新景福安薈鄰（地鐵蓮塘站 A 出口 50 米）

坐幾個站地鐵：

歲寶鄰里（有盒馬鮮生＋UNIQLO）

羅湖萬象城、KKmall 京基百納空間（大劇院站雙商場，行足一日都可以）

呢幾個商場定位由街坊型到中高端都有，適合「醫肚＋掃貨＋買手信」一站式搞掂。

交通攻略：由香港去蓮塘口岸 & 商場點去？

由香港出發去蓮塘口岸

蓮塘／香園圍口岸接駁新界東，各區乘港鐵＋接駁巴士或跨境巴都可以，抵達後經旅檢大樓過關，落到內地一側就已經是蓮塘口岸站範圍。

內地地鐵：

深圳地鐵 2 號線、8 號線「蓮塘口岸站 / 蓮塘站」直達各商場一帶。

由蓮塘口岸去各大重點商場

1. 蓮塘口岸商業城

位置：

羅沙路 4089 號新世界四季御園。

交通：

出關後沿指示步行，即可直達，幾乎無可能行錯。



蓮塘口岸商業城

2. 蘭亭國際 Mall

位置：

羅沙路 4099 號，緊貼口岸一帶住宅群。

交通：

地鐵 2、8 號線「蓮塘口岸站 A3 出口」；或出關後跟路牌步行約數分鐘即達。



3. 景福安薈鄰（新商場）

位置：

羅湖蓮塘街道國威路與畔山路交匯處西南側。

交通：

地鐵 2／8 號線「蓮塘站 A 出口」，步行約 50 米即到商場門口，真正「地鐵口上蓋」。



景福安薈鄰（新商場）

4. 歲寶鄰里（有盒馬＋UNIQLO）

位置：

羅湖區蓮塘路 168 號。

交通：

地鐵 2 號線「蓮塘站 D 出口」，步行約 8 分鐘。



5. 羅湖萬象城

位置：

羅湖區寶安南路 1881 號。

交通：

地鐵 1／2／8 號線「大劇院站 F 出口」直達商場。

由蓮塘口岸乘 2／8 號線至大劇院，一程車到。



6. KKmall 京基百納空間

位置：

羅湖區深南東路 5016 號。

交通：

同樣在「大劇院站」，由 B 出口連接商場。



KKmall 京基百納空間

必逛 3 大「蓮塘口岸商場」亮點逐個睇

1. 景福安薈鄰：地鐵直達社區型 Mall

景福安薈鄰係 2025 年 11 月底新開幕嘅社區型商場，贏在交通＋餐飲陣容夠貼地，對港人來說非常好上手。

商場基本資料

面積：約 3 萬平方米，樓高 3 層。

店舖：50+ 品牌，主打餐飲、美容生活、休閒娛樂。

連接：蓮塘站 A 出口 50 米室外步行，雨天都算易頂。



必試美食與餐廳特色

江記甜品：深圳本地老字號糖水舖，順德雙皮奶、楊枝甘露、芒果綿綿冰等都是人氣之選，走傳統廣式糖水路線，口味貼近港人。

麥安研：主打日式軟包、歐包同中式糕點，一站式「麵包廚房」，適合買早餐或返港前掃麵包做手信。

煲仔正：廣府風味煲仔飯連鎖，人均約 ¥25–35，價錢親民，出品穩陣，適合作午晚餐快餐選擇。

悅得閑茶樓：近年深圳火紅的廣式茶樓品牌，蝦餃皇、金沙海蝦紅米腸、爆汁玻璃乳鴿等都是招牌，用料足、賣相吸睛。

朋朋潮汕火鍋／魚家王脆肉鯇火鍋：主打潮汕牛肉火鍋及粥水魚鍋，適合朋友聚餐，大部分套餐以性價比取勝。

名典炭烤牛扒、野人先生 Gelato：前者主打炭烤牛扒、西餐拼盤，後者則以手工雪糕及造型冰品吸客。



生活配套 & 休閒

潤今生按摩店、安極白月光採耳店：商場內就可以做足底、全身按摩，加埋採耳，一條龍放鬆。

鼎植口腔：牙科診所，部分港人會順便北上洗牙兼購物。

7 號衣庫：主打高性價比快時尚服飾，價位平實，適合隨意掃兩件衫。

景福安薈鄰適合的玩法是：由地鐵口上來，先在茶樓嘆盅兩件，之後逛逛麵包店、服飾舖，按腳或者採耳，最後買點糖水或麵包外賣，輕鬆完成「半日行程」。



2. 蓮塘口岸商業城：出關即達的「第一站」醫肚位

對好多只想「快閃行幾個鐘」的港人來說，蓮塘口岸商業城幾乎係預設第一站，位置就在口岸旁邊，過關後直行就見到。

地理優勢

真正「出關即達」，適合作為：

早上：落腳飲杯咖啡、食 brunch；

晚上：回程前食埋晚餐再過關。



場內有咩好逛？

連鎖咖啡瑞幸：適合買杯咖啡／椰雲拿鐵醒一醒神。

重慶麵食「遇見小麵」：主打重慶小麵、酸辣口味麵食，價錢相宜又夠惹味。

粵餃皇、水餃、燒味檔：適合外賣回港或即場醫肚。

蟹隆行大閘蟹專賣店：當造季節可以買蟹返港，或即場試蒸蟹。



整體而言，蓮塘口岸商業城偏向「實用型、食為主」，店舖類型雖然不算華麗，但對於趕時間、只想搵個就腳地方吃飯的人來說，非常合用。

3. 蘭亭國際 Mall：由「死場」變旺場的美食集中地

蘭亭國際 Mall 原本是相當冷清的商場，但近年因為港人北上而重新活起來，大量新食店進駐之後，成功由「死場」變「旺場」。

交通 & 位置

地址：

羅湖區羅沙路 4099 號，緊鄰蓮塘口岸地鐵站 A3 出口。

由口岸步行數分鐘即達，對拖著行李、帶小朋友的旅客特別方便。



人氣食店精選

啫火啫啫煲：主打廣東啫啫雞煲等熱辣鑊氣菜，人均不用 ¥100 就可以食到足料雞煲，是不少港人回程前的晚餐選擇。

趙記傳承、中式甜品、順德雙皮奶店：多間中式糖水及甜品舖進駐，可試順德風味甜品。

KUMO KUMO 芝士蛋糕：爆紅長龍手信，日式輕乳酪蛋糕口感綿滑，適合買來分給家人同事。

泰禾灣、提香坊烘焙、全天茶市：由泰國菜到麵包烘焙、全天飲茶餐廳一應俱全。

瀘溪河桃酥、俄品多（俄羅斯超市）：一邊買內地人氣桃酥，一邊在俄貨店掃朱古力、餅乾做手信。



蘭亭國際 Mall 的最大賣點，是以「食店＋手信店」為主，重點集中，行程上可以安排為：

行完街市或行山回來 → 上商場歎啫啫煲或甜品 → 順便在 KUMO KUMO／俄品多買手信 → 直接步行回口岸過關。

由商場延伸：盒馬超市、萬象城、大劇院站一帶點玩？

如果時間充裕，可以由蓮塘坐幾個站地鐵，到羅湖中心區的大型商場掃貨。

歲寶鄰里：盒馬鮮生＋平價街坊 mall

地址：

羅湖區蓮塘路 168 號。

交通：

2 號線蓮塘站 D 出口步行約 8 分鐘。



場內重點

盒馬鮮生超市：主打即日鮮蔬果、海鮮、麵包，價錢親民，還可以即場打邊爐，有火鍋專區，秋冬特別受歡迎。

UNIQLO、LOHO 眼鏡、奈雪的茶等：生活配套齊全，適合當作「街坊商場＋超市掃貨」的中途站。



如果你主要目標是「行超市買餸、買零食」，歲寶鄰里＋盒馬是一個很穩陣的組合。

羅湖萬象城 & KKmall：升級版市區 Shopping

羅湖萬象城

老牌中高端 mall，有奢侈品牌、設計感餐廳，亦有 KUMO KUMO、平價西餐 Pennehut 等較親民選擇。

適合想「shopping＋坐低慢慢食」的一族。



KKmall 京基百納空間

200+ 店舖，集合牛扒、燒肉、烤鴨等餐廳，亦有 NITORI、POPMART、迪卡儂等港人喜歡的品牌。

可以同萬象城配成「大劇院雙 mall 一日遊」，由時裝、家品到玩具一次過逛完。



蓮塘一日遊建議路線（行街＋買餸＋按摩版）

可以將蓮塘口岸一帶玩成一條「行山／公園＋街市＋商場＋按摩」的日遊路線。

選項 A：輕量版「純商場＋買餸」線

上午：出關 → 商業城／景福安薈鄰

1. 由香港過蓮塘口岸，先在蓮塘口岸商業城飲咖啡或吃簡單早餐。

2. 坐地鐵 2／8 號線一個站或直接步行，去景福安薈鄰逛商場、飲茶或試潮汕火鍋。



下午：街市＋超市掃貨

3. 乘地鐵到附近街市或超市：

想買餸：可去香蓮街市或坳下肉菜市場（同樣是蓮塘一帶的「平餸一條街」），買新鮮蔬菜、燒味。

想買零食日用品：去歲寶鄰里盒馬鮮生、大型超市掃貨。

傍晚：蘭亭國際 Mall 醫肚＋買手信

4. 回到蓮塘一帶，在蘭亭國際 Mall 食啫啫雞煲、甜品，最後在 KUMO KUMO、俄貨超市買手信。

5. 步行返蓮塘口岸過關回港。



選項 B：行山＋素食＋水會按摩＋商場線（體力較好版）

這條線是「梧桐山＋仙湖植物園＋水會＋商場」變奏版，適合想同時行山、祈福兼鬆一鬆的人。

1. 早上過蓮塘口岸 → 先去附近水會寄存行李（例如設於蘭亭國際名園樓下的蓮港國際水會，有汗蒸、按摩、附設自助餐及遊戲區）。

2. 打車約 10 分鐘到梧桐山登山入口，揀合適路線上山，山頂可望深港景色。

3. 下山後順道逛仙湖植物園、到弘法寺祈福。

4. 下午回到蓮港水會或附近按摩店（如潤今生），做全身按摩、汗蒸、食簡單自助餐，完全「回血」。

5. 晚上到景福安薈鄰或蘭亭國際 Mall 食晚飯，再慢慢步行返口岸過關。



小貼士：蓮塘口岸商場區的實用重點

預算控制

茶樓、煲仔飯、人均多在 ¥30–100 之間；

啫啫煲、火鍋約 ¥80–150；

甜品、麵包每人多數 ¥20–50 已足夠。



時間安排

只行口岸三大商場（景福安薈鄰＋蘭亭國際 Mall＋商業城）：大約 5–6 小時已很足夠。

若加插行山或逛大劇院商場區，建議預留足全日。



街市 & 買餸時段

坳下肉菜市場、香蓮街市等多數上午貨色最靚，越早去選擇越多。



回程前「最後一站」建議

如果行程以食為主：選蘭亭國際 Mall，醫肚兼買 KUMO KUMO、桃酥。

如果想按摩鬆一鬆再過關：可選蓮港國際水會或景福安薈鄰內的按摩店。



整體而言，蓮塘口岸一帶已經由昔日的純過關區，變成「出關即有 mall、再延伸到街市＋郊遊＋按摩」的一條完整生活圈，無論你只想輕鬆逛商場，還是想行山＋買餸＋按摩一條龍，都可以在這區找到適合自己的節奏。

