深圳蓮塘商場｜蓮塘口岸商業城／蘭亭國際／景福安薈鄰一日遊攻略
深圳蓮塘口岸一帶近年愈來愈旺，出關幾步就有商場、街市、按摩水會，想「快閃北上、行幾個mall、食餐好、再買餸返港」完全無難度。最抵Deal 透過網民意見整理出最實用的蓮塘口岸商場攻略，附上交通路線、商場特色，同埋推介一日遊玩樂動線，方便你照抄行程就走人。
蓮塘口岸周邊有咩商場？
蓮塘一帶現在已經可以由「出關即商場」，再延伸到幾個地鐵站範圍內的大型購物中心，組成一條「蓮塘–大劇院」shopping 線。
口岸一出：
蓮塘口岸商業城（真正出關即到）
蘭亭國際 Mall（同樣步行直達）
全新景福安薈鄰（地鐵蓮塘站 A 出口 50 米）
坐幾個站地鐵：
歲寶鄰里（有盒馬鮮生＋UNIQLO）
羅湖萬象城、KKmall 京基百納空間（大劇院站雙商場，行足一日都可以）
呢幾個商場定位由街坊型到中高端都有，適合「醫肚＋掃貨＋買手信」一站式搞掂。
交通攻略：由香港去蓮塘口岸 & 商場點去？
由香港出發去蓮塘口岸
蓮塘／香園圍口岸接駁新界東，各區乘港鐵＋接駁巴士或跨境巴都可以，抵達後經旅檢大樓過關，落到內地一側就已經是蓮塘口岸站範圍。
內地地鐵：
深圳地鐵 2 號線、8 號線「蓮塘口岸站 / 蓮塘站」直達各商場一帶。
由蓮塘口岸去各大重點商場
1. 蓮塘口岸商業城
位置：
羅沙路 4089 號新世界四季御園。
交通：
出關後沿指示步行，即可直達，幾乎無可能行錯。
2. 蘭亭國際 Mall
位置：
羅沙路 4099 號，緊貼口岸一帶住宅群。
交通：
地鐵 2、8 號線「蓮塘口岸站 A3 出口」；或出關後跟路牌步行約數分鐘即達。
3. 景福安薈鄰（新商場）
位置：
羅湖蓮塘街道國威路與畔山路交匯處西南側。
交通：
地鐵 2／8 號線「蓮塘站 A 出口」，步行約 50 米即到商場門口，真正「地鐵口上蓋」。
4. 歲寶鄰里（有盒馬＋UNIQLO）
位置：
羅湖區蓮塘路 168 號。
交通：
地鐵 2 號線「蓮塘站 D 出口」，步行約 8 分鐘。
5. 羅湖萬象城
位置：
羅湖區寶安南路 1881 號。
交通：
地鐵 1／2／8 號線「大劇院站 F 出口」直達商場。
由蓮塘口岸乘 2／8 號線至大劇院，一程車到。
6. KKmall 京基百納空間
位置：
羅湖區深南東路 5016 號。
交通：
同樣在「大劇院站」，由 B 出口連接商場。
必逛 3 大「蓮塘口岸商場」亮點逐個睇
1. 景福安薈鄰：地鐵直達社區型 Mall
景福安薈鄰係 2025 年 11 月底新開幕嘅社區型商場，贏在交通＋餐飲陣容夠貼地，對港人來說非常好上手。
商場基本資料
面積：約 3 萬平方米，樓高 3 層。
店舖：50+ 品牌，主打餐飲、美容生活、休閒娛樂。
連接：蓮塘站 A 出口 50 米室外步行，雨天都算易頂。
必試美食與餐廳特色
江記甜品：深圳本地老字號糖水舖，順德雙皮奶、楊枝甘露、芒果綿綿冰等都是人氣之選，走傳統廣式糖水路線，口味貼近港人。
麥安研：主打日式軟包、歐包同中式糕點，一站式「麵包廚房」，適合買早餐或返港前掃麵包做手信。
煲仔正：廣府風味煲仔飯連鎖，人均約 ¥25–35，價錢親民，出品穩陣，適合作午晚餐快餐選擇。
悅得閑茶樓：近年深圳火紅的廣式茶樓品牌，蝦餃皇、金沙海蝦紅米腸、爆汁玻璃乳鴿等都是招牌，用料足、賣相吸睛。
朋朋潮汕火鍋／魚家王脆肉鯇火鍋：主打潮汕牛肉火鍋及粥水魚鍋，適合朋友聚餐，大部分套餐以性價比取勝。
名典炭烤牛扒、野人先生 Gelato：前者主打炭烤牛扒、西餐拼盤，後者則以手工雪糕及造型冰品吸客。
生活配套 & 休閒
潤今生按摩店、安極白月光採耳店：商場內就可以做足底、全身按摩，加埋採耳，一條龍放鬆。
鼎植口腔：牙科診所，部分港人會順便北上洗牙兼購物。
7 號衣庫：主打高性價比快時尚服飾，價位平實，適合隨意掃兩件衫。
景福安薈鄰適合的玩法是：由地鐵口上來，先在茶樓嘆盅兩件，之後逛逛麵包店、服飾舖，按腳或者採耳，最後買點糖水或麵包外賣，輕鬆完成「半日行程」。
2. 蓮塘口岸商業城：出關即達的「第一站」醫肚位
對好多只想「快閃行幾個鐘」的港人來說，蓮塘口岸商業城幾乎係預設第一站，位置就在口岸旁邊，過關後直行就見到。
地理優勢
真正「出關即達」，適合作為：
早上：落腳飲杯咖啡、食 brunch；
晚上：回程前食埋晚餐再過關。
場內有咩好逛？
連鎖咖啡瑞幸：適合買杯咖啡／椰雲拿鐵醒一醒神。
重慶麵食「遇見小麵」：主打重慶小麵、酸辣口味麵食，價錢相宜又夠惹味。
粵餃皇、水餃、燒味檔：適合外賣回港或即場醫肚。
蟹隆行大閘蟹專賣店：當造季節可以買蟹返港，或即場試蒸蟹。
整體而言，蓮塘口岸商業城偏向「實用型、食為主」，店舖類型雖然不算華麗，但對於趕時間、只想搵個就腳地方吃飯的人來說，非常合用。
3. 蘭亭國際 Mall：由「死場」變旺場的美食集中地
蘭亭國際 Mall 原本是相當冷清的商場，但近年因為港人北上而重新活起來，大量新食店進駐之後，成功由「死場」變「旺場」。
交通 & 位置
地址：
羅湖區羅沙路 4099 號，緊鄰蓮塘口岸地鐵站 A3 出口。
由口岸步行數分鐘即達，對拖著行李、帶小朋友的旅客特別方便。
人氣食店精選
啫火啫啫煲：主打廣東啫啫雞煲等熱辣鑊氣菜，人均不用 ¥100 就可以食到足料雞煲，是不少港人回程前的晚餐選擇。
趙記傳承、中式甜品、順德雙皮奶店：多間中式糖水及甜品舖進駐，可試順德風味甜品。
KUMO KUMO 芝士蛋糕：爆紅長龍手信，日式輕乳酪蛋糕口感綿滑，適合買來分給家人同事。
泰禾灣、提香坊烘焙、全天茶市：由泰國菜到麵包烘焙、全天飲茶餐廳一應俱全。
瀘溪河桃酥、俄品多（俄羅斯超市）：一邊買內地人氣桃酥，一邊在俄貨店掃朱古力、餅乾做手信。
蘭亭國際 Mall 的最大賣點，是以「食店＋手信店」為主，重點集中，行程上可以安排為：
行完街市或行山回來 → 上商場歎啫啫煲或甜品 → 順便在 KUMO KUMO／俄品多買手信 → 直接步行回口岸過關。
由商場延伸：盒馬超市、萬象城、大劇院站一帶點玩？
如果時間充裕，可以由蓮塘坐幾個站地鐵，到羅湖中心區的大型商場掃貨。
歲寶鄰里：盒馬鮮生＋平價街坊 mall
地址：
羅湖區蓮塘路 168 號。
交通：
2 號線蓮塘站 D 出口步行約 8 分鐘。
場內重點
盒馬鮮生超市：主打即日鮮蔬果、海鮮、麵包，價錢親民，還可以即場打邊爐，有火鍋專區，秋冬特別受歡迎。
UNIQLO、LOHO 眼鏡、奈雪的茶等：生活配套齊全，適合當作「街坊商場＋超市掃貨」的中途站。
如果你主要目標是「行超市買餸、買零食」，歲寶鄰里＋盒馬是一個很穩陣的組合。
羅湖萬象城 & KKmall：升級版市區 Shopping
羅湖萬象城
老牌中高端 mall，有奢侈品牌、設計感餐廳，亦有 KUMO KUMO、平價西餐 Pennehut 等較親民選擇。
適合想「shopping＋坐低慢慢食」的一族。
KKmall 京基百納空間
200+ 店舖，集合牛扒、燒肉、烤鴨等餐廳，亦有 NITORI、POPMART、迪卡儂等港人喜歡的品牌。
可以同萬象城配成「大劇院雙 mall 一日遊」，由時裝、家品到玩具一次過逛完。
蓮塘一日遊建議路線（行街＋買餸＋按摩版）
可以將蓮塘口岸一帶玩成一條「行山／公園＋街市＋商場＋按摩」的日遊路線。
選項 A：輕量版「純商場＋買餸」線
上午：出關 → 商業城／景福安薈鄰
1. 由香港過蓮塘口岸，先在蓮塘口岸商業城飲咖啡或吃簡單早餐。
2. 坐地鐵 2／8 號線一個站或直接步行，去景福安薈鄰逛商場、飲茶或試潮汕火鍋。
下午：街市＋超市掃貨
3. 乘地鐵到附近街市或超市：
想買餸：可去香蓮街市或坳下肉菜市場（同樣是蓮塘一帶的「平餸一條街」），買新鮮蔬菜、燒味。
想買零食日用品：去歲寶鄰里盒馬鮮生、大型超市掃貨。
傍晚：蘭亭國際 Mall 醫肚＋買手信
4. 回到蓮塘一帶，在蘭亭國際 Mall 食啫啫雞煲、甜品，最後在 KUMO KUMO、俄貨超市買手信。
5. 步行返蓮塘口岸過關回港。
選項 B：行山＋素食＋水會按摩＋商場線（體力較好版）
這條線是「梧桐山＋仙湖植物園＋水會＋商場」變奏版，適合想同時行山、祈福兼鬆一鬆的人。
1. 早上過蓮塘口岸 → 先去附近水會寄存行李（例如設於蘭亭國際名園樓下的蓮港國際水會，有汗蒸、按摩、附設自助餐及遊戲區）。
2. 打車約 10 分鐘到梧桐山登山入口，揀合適路線上山，山頂可望深港景色。
3. 下山後順道逛仙湖植物園、到弘法寺祈福。
4. 下午回到蓮港水會或附近按摩店（如潤今生），做全身按摩、汗蒸、食簡單自助餐，完全「回血」。
5. 晚上到景福安薈鄰或蘭亭國際 Mall 食晚飯，再慢慢步行返口岸過關。
小貼士：蓮塘口岸商場區的實用重點
預算控制
茶樓、煲仔飯、人均多在 ¥30–100 之間；
啫啫煲、火鍋約 ¥80–150；
甜品、麵包每人多數 ¥20–50 已足夠。
時間安排
只行口岸三大商場（景福安薈鄰＋蘭亭國際 Mall＋商業城）：大約 5–6 小時已很足夠。
若加插行山或逛大劇院商場區，建議預留足全日。
街市 & 買餸時段
坳下肉菜市場、香蓮街市等多數上午貨色最靚，越早去選擇越多。
回程前「最後一站」建議
如果行程以食為主：選蘭亭國際 Mall，醫肚兼買 KUMO KUMO、桃酥。
如果想按摩鬆一鬆再過關：可選蓮港國際水會或景福安薈鄰內的按摩店。
整體而言，蓮塘口岸一帶已經由昔日的純過關區，變成「出關即有 mall、再延伸到街市＋郊遊＋按摩」的一條完整生活圈，無論你只想輕鬆逛商場，還是想行山＋買餸＋按摩一條龍，都可以在這區找到適合自己的節奏。
