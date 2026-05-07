福田美食｜梅林鄰家小食堂：必點泡菜牛肉鍋/現做梳乎厘入口即化

Hi~NADO，來呀，chill一下。



開在梅林A Park的鄰家小食堂。它曾是南園路53號的小白樓。

梅林的社區公園，多了家「全開放鄰家小食堂」

提起NADO，第一個想到的想必是開在南園路53號的那座獨棟小白樓，簡約乾淨，落在街邊。2024年9月30日，NADO搬離南園路，帶着大家喜歡和熟悉的一切，來到了梅林A Park社區公園。

小店隱於綠植之間，空間不大，但卻温馨。客人們來這裏像是回家一般，和三兩好友chill一下，閒聊飲酒，在夏日微風中，吃一頓輕便自在的漂亮飯。

NADO招牌一：新店點單TOP1「辣泡菜牛肉鍋」

NADO梅林新店點單率最高的招牌菜「辣泡菜牛肉鍋」。融入了韓式湯鍋的熱辣，靈魂是是自家醃漬的爽脆辣白菜，加入之後，整個湯鍋的口感和味型都變得層次分明▼▼▼

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牛肉升級了：M3澳洲牛上腦

隨鍋上的牛肉跟着一塊升級了，用的是M3澳洲牛上腦心，是整鍋的精華所在。放入湯中輕輕一涮就熟，入口時不僅能感受到牛肉本身的油脂豐腴、奶香飽滿，還有吸飽湯汁後的酸辣清爽。

加入靈魂辣泡菜：自家醃製發酵

辣泡菜是整鍋的靈魂，師傅每兩天便會醃製發酵。就連辣泡菜鍋的醬汁，都是師傅獨家秘製的，融合了韓國辣醬、日本味噌、清酒、味淋等，以及自己做的泡菜汁，整體風味複合，層次豐富多變。

還有經典壽喜燒鍋：NADO點單TOP2的湯鍋

店內的壽喜燒鍋也是NADO的金字招牌，不能吃辣的話就選這款。湯底清甜不膩，上桌先涮牛肉，裹着温泉蛋的蛋液一起吃，口味最好。

NADO招牌二：現點現做梳乎厘，每年售出8萬+個

很多人來到NADO，就是為了這口年銷量80000+個的招牌梳乎厘，人氣不輸壽喜鍋。為了保證客人們能夠享用到梳乎厘的最佳口感，NADO的梳乎厘都是現點現做的▼▼▼

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先打發蛋白至乾性發泡的狀態，再加入蛋黃攪拌。將打發好的梳乎厘底輕輕放置烤盤上，兩面各燜4分鐘左右。每做一份大概需要20分鐘左右，還需要大家有點耐心～

焦糖木糠梳乎厘：靈感源於澳門甜品木糠布丁

推薦先從「原創焦糖木糠梳乎厘」吃起，這款是店內回頭客很多的一道。在空氣感十足的梳乎厘上擠滿鮮打奶油，撒一層細膩的木糠餅碎，再以自制馬玲糖點綴，整體甜而不膩。

舀上一勺，外皮帶着微微焦脆，鬆軟梳乎厘夾雜着沙沙的口感，入口一抿就化開。

士多啤梨藍莓梳乎厘：NADO的梳乎厘招牌

士多啤梨藍莓梳乎厘是最經典的搭配。梳乎厘+奶油+新鮮水果的組合，酸甜解膩，尤為清爽。咬一口，像雲朵般蓬鬆柔軟。

更多甜品選擇👇👇👇

第一次來NADO，從這幾道吃起

從白天，吃到入夜👇👇👇

1. 鰻魚蟹籽玉子燒：多層薄蛋液慢火卷制

慢火卷制的玉子燒，外層燒得焦脆，內裏口感卻鬆軟細膩，帶着淡淡的甜味與蛋香。內餡加入了大塊鰻魚粒，層層分明。

2. 蒲燒鰻魚：厚切炭烤鰻魚

淋滿特製鹹甜醬汁的厚切鰻魚，魚皮微焦香脆，中和了醬汁的甜與魚肉的柔嫩細膩。和底部搭配的蝦片一同入口，酥脆而不失肥美。

3. 辣炒泡菜五花肉：辣泡菜配萬物

店裏的辣泡菜，可以搭配萬物，搭五花肉最經典且不會出錯。在快炒中融合了辛香，每一口都帶着焦香與辣意，無比送飯。

4. 更多小吃▼▼▼

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午市定食推薦：一個人也要好好吃飯👇👇👇

1. 炙燒和牛直菇飯：和牛粒炙烤至外焦內嫩

一到中午，NADO還會推出午市定食菜單，尤其適合一人食。點單top1的和牛直菇釜飯，飯底有3種不同的菇，均用牛油炒香，米飯也是師傅提前用醬油去調製過的。頂部碼着外焦內嫩的和牛牛肉粒、一顆水波蛋、西蘭花，吃之前先劃破水波蛋，讓蛋液與米飯、牛肉粒融合，味道更香。另外，每份均會附贈漬物、甜品及味噌湯。

2. 梅子醬豬軟骨飯：厚切整塊豬軟骨

口感更清新的梅子醬豬軟骨飯，也是許多客人常點的一道。厚切整塊豬軟骨經過慢火燉煮後，軟爛入味，還帶着膠質的Q彈。佐以特調梅子醬，風味特別，醬汁滲入米粒中，還能開胃解膩，大口吃肉，大口吃飯。

3. 咖喱雪花肥牛飯：雪花肥牛×日式咖喱醬

平凡不簡單的咖喱雪花肥牛飯，咖喱醬濃郁順口，還帶着微微的辣。肥牛在燉煮的過程中，浸滿醬汁的香氣。

下午茶時間也可以喝一杯下午酒

NADO全天供應各式飲品，從獨一家的潮汕青梅茶酒，到各式特調咖啡，店內更是有專門的櫃子存放多款精釀。

在這裏，午後的陽光和微醺從不衝突。三點鐘的咖啡杯旁，可以自然地擺上一杯潮汕青梅茶酒。

慢節奏的NADO是屬於梅林的鬆弛感

本就慢節奏的NADO，在來到梅林A Park後，輕鬆地融入了這裏的鬆弛氛圍，像是不經意間長出的一處閒適之地。

沒有門的開放式空間，讓暖黃的燈光和食物的香氣自然流淌到周圍。幾張原木小桌隨意散落，消弭了距離感，熟客窩在椅子裏輕聲談笑，消磨着時間。

沿用老店的建築材料：南方編制藤藝的家居

門店以「窗口框景」為筆，將生活街區與內部的餐飲空間相連。建築材料也沿用老店的玻璃碴水洗石，粗糲的肌理中閃爍着細碎的微光。再用手工編織傢俱點綴，讓整個空間多了些細膩與温暖，像回家一般自在。

寵物友好餐廳：連空氣都帶著毛茸茸的温度

在NADO，可以看到不少「小客人」，木質長椅下特意為它們留出了伸爪子的空隙。陽光最好的窗邊位置，偶爾傳來食客們低聲笑語：「我們寶寶今天表現真好呀。 」

NADO那都料理（A Park店）

地址：福田區梅林梅麗路9號apark一個公園G層

營業時間：11:00-22:30

交通：深圳地鐵9號線下梅林站A口步行110m

電話：13312988942

