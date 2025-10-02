北京景點｜3條秋天最美路線　故宮/胡同/寺廟/美食｜票價預約方式

「秋天一定要住北平，北平的秋便是天堂。」老舍說的。



紅牆映黃葉，古柏伴藍天，世間最濃烈的色彩潑灑在京城的每一寸肌理中。

如果你也選擇在秋天來北京，那麼這三條最美的秋色路線，足夠你按下無數次快門，珍藏這限定版的秋色。

1. 世遺中軸線

這條路線去年就想寫了，但秋季實在短暫，才留到今年發。

2024年7月27日，「北京中軸線-中國理想都城秩序的傑作」被列入《世界遺產名錄》。

這條全長7.8公里的北京中軸線，自永定門到天安門，從故宮到鐘鼓樓，橫跨700年，是中國現存最完整最具規模的傳統都城中軸線之作。

整條中軸線由劉秉忠、郭守敬主持規劃，以什剎海東岸為基點確定走向，其走向偏離地理子午線約2度。經證實，元代建造時有意指向元上都遺址。既然是皇家嚴選，選址、格局和設計當然值得後人反覆體悟，感受天地人和。

我先放個原版的路線。

從南向北：永定門（天壇、先農壇）→南段道路遺存→正陽門→天安門廣場及建築群→外金水橋（社稷壇、太廟）→天安門→端門→故宮→景山→萬寧橋→鐘鼓樓



仔細走一遍這條中軸線，至少需要兩三天，光是故宮和國博就需要逛一整天（完整的中軸線圖片相當壯觀！）。

故宮

故宮的秋意主要靠銀杏和落葉來烘托。推薦從東華門進入，護城河邊上的一列銀杏，已經將秋色寫進邀請函，再貼着城牆走，可以到達故宮的入口——午門。

很多人不知道，這條故宮外的路線可以騎行，一直到達西華門。即使不進故宮裏面，也能感受這份秋意。不過秋天一定人很多。

宮裏面重點遊覽武英殿與十八槐，這兩處是紫禁城中最大的銀杏觀賞區。武英殿除了銀杏，碩果累累的柿子樹也很秋天。另外，宮中樹齡最大的一棵銀杏在慈寧宮的花園裏。

文華殿門前的銀杏也多且密，和海棠交錯着點綴秋景。

從神武門出來後，故宮角樓的這個經典視角（上圖4）也是不容錯過的。

故宮

時間：4月-10月，8:30-17:00（16:00停止入館）；11月-3月，8:30-16:30（15:30停止入館）；除法定節假日，周一閉館

門票：旺季60元/人；淡季40元/人（人民幣，下同）（提前7天20:00開放預約，旺季務必提前在小程序預約）



前門大街

除了威風凜凜的皇家建築，位於中軸線南端的前門大街，體現了老北京市井風情的一面。大柵欄（Dàshílànr），幾步一家百年老字號，比如同仁堂、廣譽遠、吳裕泰、瑞蚨祥、內聯升、張一元……

這裏也是老北京風味集中地，有東來順銅鍋涮肉、天興居炒肝、便宜坊烤鴨等等。北京其實也不是什麼美食荒漠，涮肉和烤鴨真的很不錯，滷煮炒肝可能需要一些接受度。

前門真的很熱鬧，很值得來感受一下皇城根的繁華景象。

景山公園

景山公園提供了從高處俯瞰中軸線的視角。不管是清晨還是落日，這裏的景色都很美，東南西北的秋色都能盡收眼底。

值得注意的是，中軸線上最難約的景點應該是2025年新開放的正陽門箭樓，每天開放名額有限，比較難搶。

與此同時，中軸線一直在延續。歷史上，儘管受到政權更替和城市建設等影響，但中軸線作為北京城市的生命線，始終保持了可持續性與完整性。

現在，中軸線最北可以到奧森，最南可以到大興機場。

景山公園

時間：4月-10月，6:00-21:00（20:30停止入園）；11月-3月，6:30-20:00（19:30停止入園）

門票：2元（無需預約，直接買票進入）；4月牡丹展門票為10元



奧森公園

奧森一年四季顏值都在線，但最佳賞味時間是在秋天。鳥巢、水立方、國家體育館、國家會議中心都在這一片。可能因為比較靠北吧，這裏的秋天來得相對要早那麼一些。十月上旬，南園的向日葵花海剛謝，銀杏林就接檔黃了。

裏面可以遊船、看蘆葦蕩、賞銀杏、爬仰山……沉迷其中一天並不過分。如果氣温合適，金黃的樹下太適合午餐了。銀杏林裏，幾乎每一棵樹下都有人在拍照。

奧森公園

時間：3月15日至11月15日，05:00-22:00；11月16日至3月14日，06:00-21:00

門票：免費



2. 鼓樓周邊衚衕路線

北京的秋天既藏在宮牆深院中，也躲在衚衕小巷裏。這條串聯起歷史與市井的路線，每一步都彷彿踏在時光的褶皺裏。

路線：地壇→雍和宮→國子監→五道營衚衕→北鑼鼓巷→什剎海西海



地壇公園

清晨的地壇還浸在薄霧中，史鐵生筆下「荒蕪而寧靜的古園」已被秋染透。

從西門入園，北區的銀杏大道率先撞入眼簾，200多棵古銀杏伸展着枝椏，其中幾株是明清建壇時所植，樹皮皸裂如歲月的掌紋，金黃的葉片卻鮮活如燃。落葉厚厚鋪了一層，踩上去簌簌作響。

不遠處的紅牆成了天然的佈景板，老人倚牆曬太陽，孩童在樹下撿葉片，市井閒情與皇家餘韻在此相融。

地壇公園

時間：3月15日至11月15日，6:00-22:00；11月16日至3月14日，6:00-21:00

門票：2元（無需預約，直接買票進入）



雍和宮

雍和宮曾是雍正皇帝的行宮和乾隆皇帝的出生地，後來改為藏傳佛教寺院，是全國藏傳佛教的中心，香火也是北京top1的，據說「求升官發財最靈」。‍‍‍‍‍‍

10月底來，硃紅大門前兩排高大的銀杏早已泛黃，衣角掃過階前落葉，香火混着銀杏的清苦，生出莊嚴又温暖的氣息。

葉片落滿香爐的邊緣，柿子在枝頭碩果累累，檐角的瑞獸像披了層碎金，讓人不自覺放慢腳步。

雍和宮

時間：4月至10月，09:00-17:00；11月至3月，09:00-16:30

門票：25元



國子監

相較於人流擁擠的雍和宮，國子監和孔廟顯得尤其靜謐。這裏曾是中國古代的頭牌學府。國子監街的牌坊在秋陽中矗立，街旁的老槐樹葉子半黃半綠。

國子監內，辟雍殿前的銀杏與古柏錯落，這裏是全國現存唯一皇帝講學殿堂。

隔壁的孔廟與國子監相連，大成殿前的銀杏更顯蒼勁，葉片落在供桌的角落，香火與秋光在此沉澱。

國子監

時間：09:00-17:00（周一閉館，節日期間除外）

門票：30元



五道營衚衕

從國子監街出來，拐進五道營衚衕，秋意瞬間變得鮮活起來。灰牆黛瓦的四合院間，銀杏枝椏探出牆頭，衚衕口的老槐樹還掛着零星綠葉，與人家院牆上的爬山虎相映，紅黃綠三色暈染出層次感。

北鑼鼓巷

南鑼鼓巷是留給遊客的，而北鑼鼓巷是屬於local的。

沿街的銀杏不如公園大道密集，卻更顯靈動。偶爾有騎行者路過，車鈴輕響，驚起幾片落葉，衚衕的秋便在動靜之間流轉。

除了藏着許多local的日常，北鑼鼓巷隨便走走，還是能碰到不少好玩的小店。

什剎海西海濕地公園

這是北京核心城區首個濕地公園。元代水利學家郭守敬為打通京杭運河「最後一公里」，引西山泉水入積水潭，讓漕船直達大都城內。

西海的南北岸各有風景，可以圍着走一圈。秋天來這裏，殘荷與夕陽更為相稱。

逛完這條路線，很適合在什剎海吃個涮肉，「鴉兒·李記」、「南門涮肉」和「羊大爺涮肉」三家好吃的涮肉店捱得很近。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

什剎海西海濕地公園

門票：免費



3. 西四寶藏人文路線

來北京那麼多次，還沒發現哪條線路可以像西四一樣，雲集那麼多重磅古建築。這條不足三公里的路線，串起了藏傳佛教的莊嚴、帝王祭祀的肅穆、漢傳佛教的清幽與西洋宗教的典雅，秋光灑過紅牆與尖頂，把時光的厚重釀成了詩意。

路線：妙應寺白塔→歷代帝王廟→廣濟寺→西什庫教堂



妙應寺白塔

這座元世祖時期建造的藏式覆缽塔，比故宮還古老。我們可以先在東夾道、宮門口東岔、西岔等衚衕裏逛逛拍拍，再進入白塔寺。

+ 1

寺內的「白塔晴雲」曾是燕京八景之一。秋日裏站在塔下仰望，白雲掠過塔尖，金黃的葉片在視線裏流轉。出來後可以找個有露台的咖啡館坐坐，遙望白塔。

妙應寺白塔

時間：周二至周日9:00-17:00（16:30停止入館），周一閉館；7-8月周五、六延至19:00

門票：20元（每周三前200名遊客免票，「白塔寺博物館」公眾號提前1-3天預約）



歷代帝王廟

這裏曾是明清兩代祭祀三皇五帝及歷代帝王的場所。高調點說，這裏可以稱為故宮平替，建築精美，氣勢恢宏，但遊客極少。

進園後，百餘株古柏立刻抓住視線。這些樹齡多在四五百年的古柏，蒼勁的枝椏如盤龍伸展，秋日常青的柏葉間，綴着零星淺黃的槐葉。

核心建築景德崇聖殿更是震撼，面闊九間，進深五間，重檐廡殿頂，象徵「九五之尊」 。金絲楠木大殿內供奉188位歷代帝王，訴說着往昔的輝煌。殿頂更換成黃琉璃瓦，清雍正、乾隆年間重繪的金龍和璽彩畫，讓大殿顯得金碧輝煌、富麗堂皇。

歷代帝王廟

時間：周三至周日09:00-16:30（16:00停止入場）

門票：20元



廣濟寺

穿過西四北大街，廣濟寺的硃紅山門藏在市井之間。這座漢傳佛教寺院始建於金代，院落不大，但香火鼎盛，現為中國佛教協會所在地。

寺內珍藏許多珍貴文物，如明代三世佛及十八羅漢造像，康熙時建的漢白玉戒台，乾隆年間的青銅寶鼎等。

藏於鬧市、環境清幽的廣濟寺，很像是城市裏的清淨庇護所，可以在此靜靜體會，細心沉澱。

廣濟寺

時間：07:00-16:30（15:30停止入場）

門票：免費



西什庫教堂

從廣濟寺沿西四南大街向南步行十分鐘，西什庫教堂的哥特式尖頂就會和琉璃瓦碑亭同框出現在眼前。這座俗稱「北堂」的天主教堂，是北京四大教堂之一。

內部有精美的彩色玻璃花窗和華麗的穹頂，一定要晴天時來，光影絕美。拱窗上描繪的故事在光影中熠熠生輝，彩繪玻璃在牆面投下紅藍交織的光斑。

+ 1

北京的寺廟教堂真的每次都能驚豔到我，市區內的五塔寺（石刻藝術博物館）、智化寺（北京文博交流館）、法源寺也很推薦，適合上午前往，人會少一些。

西什庫教堂

時間：周一至周六9:00-17:00；周日9:00-19:00

門票：免費



根據往年的經驗，最最濃郁的秋色在10月下旬到11月中旬這不到一個月的時間裏。

錯過了今年的，就要等明年啦～

【本文獲「嬉游旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】