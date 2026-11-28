來江門赤坎跟着鰲拜走進「廣東版聖誕傳說」！



20米巨型聖誕樹，每日飄雪。聖誕老人天團全城出沒，700＋無人機表演，50＋童話NPC大巡遊。

鰲拜回歸赤坎「奇妙童話季」開始了

聖誕節要到了，全家出遊想找個省時省心且好玩的度假目的地，推薦赤坎度假區，深圳出發2小時直達，提前感受濃烈的聖誕氛圍！

去年赤坎聖誕夜一輛焰火鹿車劃過夜空，車上的「聖誕老人」竟是藍袍小鬍子的鰲拜，「金鈎鰲了拜」成了不少人記住的名場面。今年鰲拜回歸，去赤坎看看這位威風又可愛的「聖誕老頭」還會帶來什麼驚喜吧～

必打卡地標，近20米高巨型聖誕樹

童話鎮任務第一站，打卡這棵近20米高的巨型聖誕樹！樹上不僅掛滿聖誕裝飾，還融入了赤坎的碉樓元素，像是把整座小鎮的聖誕心思都堆進樹裏。

待到夜幕降臨，亮燈儀式一起進入倒數，星星、彩燈和飄雪漸漸亮起，一鍵切換至童話模式，既浪漫又有儀式感。當然，記得把手機相冊騰點位置，讓今年的聖誕樹圖鑑先更新一頁。

整座童話鎮都是聖誕老人的身影

今年的赤坎，聖誕老人密度依舊最高！鰲拜的聖誕軍團已經在赤坎各處「打卡上班」了，聖誕老人們組團出動。走在赤坎街頭，隨時可能和紅帽子撞個滿懷，感覺全園都有人在陪你過節～

廣東聖誕也能下雪！51天全城飄雪

漫天飄雪落下，沒錯，廣東的冬天沒有雪，但赤坎的聖誕可以有！

雪花落在騎樓和碉樓間，熟悉的小鎮就這樣落進一場冬日童話裏。11月7日至12月27日，連續51天每天全城飄雪，隨時來都能感受這場聖誕雪景。

和童話主角偶遇，加入奇妙童話大巡遊

當巡遊的音樂從街巷深處響起，50多位童話NPC與高蹺演員陸續登場，巡遊隊伍一路走來，整條街都熱鬧起來。

+ 1

來都來了，一起加入這場奇妙出街吧，和你最喜歡的角色互動，這一刻，你也成了童話裏的一員～

入夜更浪漫，700＋架無人機表演

入夜後的赤坎將迎來另一場盛景。700多架無人機升上夜空，光影在天空中變換，奇趣畫面一幕幕鋪展開來，煙花也接連綻放，像是把白天遇見的童話舞台搬到夜空中。這場聖誕夜，值得多停留一會兒。

歡迎入籍童話鎮，Get神秘小驚喜

歡迎入籍童話鎮，爭做最快樂的居民！

從踏進赤坎開始，童話鎮居民身份就生效啦！只需花5元人民幣就能解鎖新身份，領上「奇妙童話鎮護照」，邊逛邊完成集章任務，集滿十個章就能找聖誕老人許願啦～還能去金鈎拜辦事處互動拿神秘小禮品！

全家出發去赤坎過節，住進「聖誕童話鎮」！

推薦兩天一夜遊，超Chill的親子度假

全家出去遊玩，想玩得豐富，又不想把行程安排得太趕，不妨安排赤坎兩天一夜。

從深圳出發約2小時到達，就能走進熱鬧的聖誕童話鎮：白天看飄雪、逛巡遊，偶遇童話角色；晚上還有無人機表演和煙花秀。住上一晚，第二天繼續漫遊童話鎮，行程不用壓得太滿，大人和小孩都能玩得盡興。

漫遊「聖誕童話鎮」，體驗特色街區

赤坎度假區被稱作是「廣東版迪士尼」，今年又被爆改成「童話聖誕小鎮」，聖誕元素藏在一條條特色街巷和騎樓裏。

坐上掛滿聖誕花環的鐺鐺車，沿着騎樓慢慢逛；轉過街角，水巷、小橋和搖櫓船又映入眼簾。熟悉的老街裝點上聖誕樹與花環，既有小鎮原來的韻味，也添了幾分童話氣息。一路走走停停，隨手一拍，都是聖誕季限定的街景。

必看全新《一代宗師》，電影級視聽盛宴

除了逛童話小鎮，還可以走進《一代宗師》的武俠世界。全新演出以電影級視聽效果呈現，拳腳交鋒、招式起落，彷彿銀幕裏的江湖就在眼前。

此外，入住舊金山、美堂或巢棲酒店，可享專屬VIP觀演權益及VIP坐席，把這場視聽盛宴看得更盡興。

*12月30日前，一日遊遊客可免費預約觀演，名額有限，先到先得，具體預約方式以官方訊息為準。



不要糾結，直接跟着鰲拜去赤坎，過一場「廣東版聖誕傳說」！

赤坎．廣東華僑國際旅遊度假區

地址：江門市開平市赤坎鎮堤東路18號

交通：

高鐵／動車+打車：深圳北／福田-開平南站，出站建議打車前往

自駕：直接定位導航至「赤坎．廣東華僑國際旅遊度假區」

營業時間：10:00-22:00



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