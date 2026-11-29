去天津吃了4天，一場讓人發胖的citywalk。



吃了16家天津本地人推薦小吃，喝了5家老街咖啡店，4天3夜，每天步數25000＋。

16家地道小吃，天津本地人推薦

「九河下梢天津衛，三道浮橋兩道關」，天津一直是很特別的北方城市。既有百年租界留下來的成片洋樓，藏着一段段近代往事，又有撲面而來鮮活熱鬧的市井氣息。

很多人對它的印象停留在煎餅果子、相聲，真正走進去才發現，好吃的遠不止這些。藏在老街裏的老牌館子，一口就能吃到地道津門煙火，逛吃的快樂在這裏直接拉滿。

1. 西北角必打卡早餐店：一順成

西北角的人氣早餐店，出鍋的大糖果相當誘人，入口酥香鬆軟。必點的鍋巴菜，綠豆鍋巴筋濃稠鹹香，搭配麻醬和腐乳，吃完不會很厚重。還可以點了一份三鮮豆腐，豆香十足。

一順成

地址：紅橋區歡慶西衚衕歡慶樓13號底商

營業時間：05:30-11:00

人均：12



2. 天津老炮愛吃的清真菜館：來順成飯莊

非常老派的一家清真菜，老天津都在這裏聚餐。水爆肚是必點，火候剛剛好，又脆又嫩。麻醬鮮香濃郁，吃起來不膩乎。牛窩骨燜煮得很入味，軟糯綿密。

來順成飯莊

地址：河西區大沽南路366號

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

人均：¥90



3. 美妝店改造的蒼蠅小館：陽紫美妝

看門頭真的以為是一家美妝店，實則是一家蒼蠅小館。每天午餐和晚餐只做20桌，想吃要踩點到。招牌怪味牛肉味道很不錯，甜辣口相當送飯。

陽紫美妝

地址：和平區長春道254號

營業時間：11:00-14:00、16:30-20:00

人均：¥65



4. 烏拉拉推薦人氣包子店：津門張記包子鋪

烏拉拉推薦的包子店，先點單再取號等包子出爐，當天只有三鮮餡的，點了3兩，一共9個。包子個頭不大，餡料挺飽滿的，蘸點辣椒和醋吃更滿足，還有大鍋棒子粥免費盛。

津門張記包子鋪

地址：河東區華昌道華馨公寓1號樓底商8號

營業時間：07:00-14:00、16:00-20:00

人均：¥23



5. 天津必打卡煎餅果子：南樓煎餅

天津排名第1的南門煎餅，老店每天晚上8點才開門，綠豆麵做的煎餅韌勁十足，油條是軟的，醬料鹹淡適中，香氣很足，整體味型很豐富。

南樓煎餅

地址：河西區圍堤道與隆昌路交叉口新躍裏4門109

營業時間：20:00-次日06:00

人均：¥15



6. 天津老牌炒貨店：中栗華栗子（多家分店）

很多人安利的一家炒貨店，但是最受歡迎的他們家的蒸餅和米糕，巧克力餡的蒸餅非常夯，自家做的巧克力醬料，吃起來很香滑，一點都不甜膩。米糕點了黑芝麻餡的，口感很紮實。

中栗華栗子（多家分店）

地址：和平區鞍山道91號（鞍山道店）

營業時間：08:00-20:30

人均：¥23



7. 濱江道小閣樓天津菜：柒號館

藏在老街裏的老牌天津菜館，同樣需要取號用餐，午餐和晚餐各30個號。

招牌的八珍豆腐，小鮑魚、海參、蝦仁等各種材料堆滿，勾芡適中，鹹甜平衡。比較特別是他們家的芫爆肚絲，大火快炒脆嫩爽口。

柒號館

地址：和平區哈爾濱道139號

營業時間：11:00-13:30、17:00-19:30

人均：¥76



8. 必點海鮮．海腸撈飯

每天排隊上百桌的必點海鮮，招牌的海腸撈飯，海腸炒的很香脆，鮮味十足，勾芡不會很濃。比較特別的是這裏的糖醋里脊，口感跟鍋包肉很像，吃一塊就停不下來。

必點海鮮．海腸撈飯

地址：和平區赤峰道138號四季酒店一樓

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

人均：¥128



9. 天津卷圈老字號：清真丁記卷圈

西北角排隊打卡的丁記卷圈，餡料是豆芽、南乳和滷汁，炸的香脆的外殼，咬開是濃郁的鹹鮮口味。

清真丁記卷圈

地址：紅橋區歡慶西衚衕南大寺前街市場1號

營業時間：06:00-19:00

人均：¥9



10. 15年清真館兒，本地人愛吃：三合益餐廳

來天津想吃地道天津菜，也可以試試這家三合益。招牌八珍豆腐、老爆三、黑蒜子牛肉粒是店裏必推招牌，店裏份量都很大，所以點單的時候不用點太多菜。門口的三合益涼皮是招牌，當天肚量有限沒吃上。

三合益餐廳

地址：和平區遼寧路138號

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00

人均：¥56



11. 要提前預約的老味燒烤：皮衣大哥老味燒烤

晚上去坐天津之眼摩天輪後，可以順道來這家老味兒燒烤吃上一嘴。從三輪車到現在有店，也開了20多年，人比較多，所以要提前預約，店裏也友好的的分吸煙區無煙區。

店裏的牛背筋和腰子一定要試試，「醋椒豆腐砂鍋」這道菜，胡椒酸辣口味的，是天津人的燒烤搭子。

皮衣大哥老味燒烤

地址：河北區五馬路73-6

營業時間：17:30-24:00

人均：¥76



12. 天津最好吃燒麥：馬記燒麥

天津爺倆開的30年老店，店門頭不大，很容易錯過，吃飯時間來基本沒位。

店裏燒麥口味很多，豬肉茶樹菇、豬肉蝦仁，豬肉蟹黃……都是店裏較多人推薦的口味，燒麥是現包的，咬開以後裏頭會冒湯汁，吃的一嘴鮮。

馬記燒麥

地址：和平區新華路新經津裏小區2號樓底商

營業時間：10:30-18:00

人均：¥41



13. 當地人都吃的羊蠍子：福順一羊蠍子

從河北開到河西，這店也是有10來年的歷史，現店開在梅江菜市場旁邊，附近街坊想吃宵夜了都會來這。

羊蠍子湯底香中帶清爽，羊蠍子燉的入口即化，骨頭都叫人啃得津津有味。除了羊蠍子，青椒圈、地葫蘆拌果仁、現烙的葱油餅也是標配。

福順一羊蠍子

地址：河西區九華山路梅江菜市場旁

營業時間：11:00-次日01:00

人均：¥76



14. 開在居民樓的天津老味刨冰：老黑刨冰

開在居民樓裏的老味刨冰，冰碴子澆上老闆娘自家做的紅小豆和酸梅湯，配上蜂蜜杏肉和山楂，就是純正的天津老味道。

後期冰化了直接拿吸管喝，就像在喝飲料，酸甜超清爽。不過他家價格偏貴了些，30來塊一碗。

老黑刨冰

地址：河北區黃緯路軍民裏1號樓底商

營業時間：12:00-24:00

人均：¥76



15. 天津大哥們的居酒屋：胖子爆肚

清真館兒的水爆肚往往錯不了，但能把水爆肚做成招牌的漢民館兒倒是不多，胖子就是這麼一家店。

店裏主打水爆肚、燉牛肉頭和手工餃子，這個菜系組合，坐下就得喝上二兩。一到傍晚，都是本地大哥划拳暢聊。水爆肚嫩而脆，臟器味兒稍重，秘製麻醬小料口味適中，配上剛剛好。

胖子爆肚

地址：南開區昌寧道昌寧北里13號樓底商

營業時間：10:30-23:00

人均：¥54



16. 水爆肚、牛肉餅雙絕：知味齋

又是父子倆一同經營的小店，水爆肚應該是本次天津之行最佳，毫無內臟的異味，小料鹹度適中，層次感豐富。仨皮倆餡牛肉肉餅是絕對的招牌，現點現做，一定不要錯過。

知味齋

地址：和平區昆明路191號

營業時間：06:30-09:00、1:00-14:00、17:00-21:00

人均：¥52



走街串巷，喝一杯天津的咖啡

除了遍地老字號美食，天津也有不少寶藏咖啡店，藏在老租界洋樓、老街巷深處，風格很有巧思。逛完歷史建築中途拐進去歇腳，是屬於這座城市很特別的打卡體驗。

1. 到店人手一杯招牌冷萃：二十英里咖啡

鞍山道的街角店，招牌的冰冷萃口感清爽，入口絲滑。特調「白月之下」，青提和楊桃的風味融合的很好，紫蘇淡淡的回甘。

二十英里咖啡

地址：和平區鞍山道51號109

營業時間：10:00-18:00

人均：¥68



2. 每桌必點的大米糕：津門咖吠

五大道的一家狗狗主題咖啡店，招牌「大米糕」，奶蓋米香很濃郁，底層特調也加了米漿，風味很不錯。另一杯「柑橘與檸檬」，酸甜風味很清新，有淡淡草本的尾韻。

津門咖吠

地址：和平區五大道常德路10號增3號

營業時間：10:00-19:00

人均：¥39



3. 瘋羊首家手衝專門店：瘋羊咖啡

以「預約制」而名聲在外的瘋羊咖啡，年中在五大道開了自家的手衝專門店。臨街洋樓裏的店鋪木質氣息濃重，一進店，日系咖啡館的深色視覺和豆子香氣撲面而來。

當天我們試了藍山，咖啡師手法純熟，風味明確而突出。出品之前客人還可以在前台選擇自己中意的杯子，搭配的司康也乾爽鬆軟，非常合口。

瘋羊咖啡

地址：和平區蒙古路28號

營業時間：13:00-21:00

人均：¥70



4. 藏在鬧市裏的「神秘香料」：Fun Chilli辛粉香料

營口道一家非常有趣的小店，進門好像來到中古魔法世界一樣，店裏可以買到各種香料，以及用香料做的一些用品，手霜和香膏的味道都很好聞。還能喝到限定的特調香料咖啡。

Fun Chilli辛粉香料

地址：和平區營口道106-3

營業時間：12:00-18:00

人均：¥90



5. 天津最美星巴克：星巴克臻選

被很多人稱天津最美星巴克，開在百年老銀行裏。作為臻選店，店裏除了咖啡，還有酒類飲品，所以這裏除了白天，晚上也熱鬧得很。

被很多人稱天津最美星巴克，開在百年老銀行裏。（深圳吃貨小分隊提供）

星巴克臻選

地址：和平區和平路237號增1號原浙江興業銀行L11001鋪位

營業時間：08:00-23:00

人均：¥58



行走天津，最適合citywalk的城市

相比很多熱門旅遊城市，天津的人口密度會低一點，寬闊的馬路、舒緩的街區節奏，很適合City Walk。沿着海河岸邊或者五大道、解放北路慢慢閒逛，看各式老洋樓錯落排布，不用趕着打卡經典，慢悠悠走着，鬆弛感撲面而來。

1. 天津站

很多遊客抵達天津的第一站，前身是大名鼎鼎的老龍頭火車站，1888年正式通車，百年間幾經戰火、重建與改擴建，是天津獨有的浪漫隱喻。出站就是世紀鐘、解放橋，一邊是百年鐵路的厚重歷史，一邊是海河沿岸鮮活的城市風光，歷史與當下在這裏無縫銜接。

2. 世紀鐘廣場

天津標誌性打卡點，金屬質感的巨型時鐘搭配十二星座浮雕，和解放橋同框是必拍機位，傍晚來還可以看到亮燈儀式。

3. 西開教堂

西開教堂，天津最大羅馬式建築，建於1913年。教堂不需要預約，可隨意進入。遇上天氣好時進入，光線透過玻璃窗印在柱子上，感覺神聖又温暖。逛濱江道順路拐過來，一秒墜入歐式浪漫。

4. 津灣廣場

海河對岸的歐式建築群，和天津站隔河相望。入夜亮燈之後也很好看，沿着河邊步道散步吹風，愜意感拉滿。

5. 天津之眼

世界上為數不多建在橋上的摩天輪，也是天津海河最出圈的地標。架在永樂橋上，一輪巨型圓環橫跨海河，白天看大氣利落，等到夜幕降臨，燈帶全部亮起，化作懸在河面的金色圓環。來海河沿線打卡，很多人會專門等天黑過來，拍一輪圓月一樣的摩天輪。

6. 五大道

來天津必逛的萬國洋房街區，縱橫交錯的街道旁，是各式各樣的老洋樓，午後在這裏隨便走走，感受老天津的鬆弛感。

7. 解放北路建築群

老牌「東方華爾街」，整條街都是百年銀行老洋樓，很有復古感。街區寬敞，人少好逛，很適合慢悠悠的壓馬路。

8. 瓷房子

與盧浮宮一同入選世界十五大設計獨特博物館的「瓷房子」，也是天津地標性建築，用了20多噸水晶石與瑪瑙，4000多件古瓷器，7億多古瓷片……建築而成。