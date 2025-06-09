天津酒店推介10間｜樓下是商場／近車站／海景房／人均$196晚起

撰文：張雨靜
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天津酒店推介｜天津作為中國直轄市之一，除了有現代化的更是歷史文化名城，有不少建築漂亮的歷史建築物、景點，而且酒店也極具建築特色！今次《香港01》好食玩飛將會為大家介紹10間為於天津市區的酒店。

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天津酒店推介【1】天津四季酒店（Four Seasons Hotel Tianjin）

天津四季酒店（Four Seasons Hotel Tianjin）位置極佳，酒店樓下是大悦城，徒步可到達張愛玲故居、張學良故居、瓷房子、步行街等當地著名景點，附近亦有地鐵站，方便出行。酒店提供客房259間，客房面積由432呎至1368呎，當中有適合家庭入住的小童家庭親子房、家庭房，適合一家人出遊居住。

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天津四季酒店（Four Seasons Hotel Tianjin）
房價：人均HK$511／晚起（豪華大床房）
地址：天津和平區赤峯道138號
交通：地鐵營口道站步行約4分鐘；火車天津站行車約13分鐘
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天津酒店推介【2】天津海河悦榕莊（Banyan Tree Tianjin Riverside Hotel）

天津海河悦榕莊（Banyan Tree Tianjin Riverside Hotel）位於海河河畔，大部份房間都可以看到海河美景，更獲Trip.com封為「天津靚景酒店第1名」。酒店交通便利，徒步可至天津之眼、意大利風情街、古文化街旅遊區。酒店提供153間客房，客房面積由459呎至954呎，非常寬敞舒適，每間客房均配超大浴缸，讓客人可以盡情浸浴，消除疲勞。酒店設施有健身室、桑拿浴室、SPA、足浴、室內游泳池等。

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天津海河悦榕莊（Banyan Tree Tianjin Riverside Hotel）
房價：人均HK$488／晚起（豪華河景雙床房）
地址：天津河北區海河東路34號
交通：地鐵建國道意風區站步行12分鐘；火車天津站步行約27分鐘
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天津酒店推介【3】天津麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Tianjin）

天津麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Tianjin）地理位置非常方便，附近有地鐵站，距離天津站也只是幾分鐘車程。酒店建築、裝潢都極為奢華，整家酒店都以歐洲復古風建築，是天津地標性酒店！酒店提供277間客房，客房面積由450呎至990平方呎，部份客房更獨享私人空中庭院！設施方面有恆溫游泳池、水療中心、健身中心。

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天津麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Tianjin）
房價：人均HK$826／晚起（豪華雙床房）
地址：天津和平區大沽北路167號1號樓
交通：地鐵徐州道站步行約11分鐘；火車天津站行車約7分鐘
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天津酒店推介【4】天津濱海麗呈酒店（Tianjin Binhai Rezen Hotel）

天津濱海麗呈酒店（Tianjin Binhai Rezen Hotel）酒店鄰近市民市場輕軌站， 步出輕軌站100米便能抵達，方便出行。而且酒店近有MSD生活館及K11購物中心，而K11設有七鮮超市，可以購買食物，解決飲食需要。酒店的裝潢新淨、漂亮，尤其是三角玻璃外牆，成為酒店標誌性的設計。而頂層22樓一打開丁升降機門就可以看到呈三角形的藏酒閣，都令人相當震撼。

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天津濱海麗呈酒店（Tianjin Binhai Rezen Hotel）
房價：人均HK$196／晚起（高級雙床房）
地址：天津濱海新區經濟技術開發區第一大街86號市民廣場
交通：地鐵市民廣場站步行約3分鐘；火車濱海站行車約9分鐘
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天津酒店推介【5】天津津利華大酒店（Geneva Hotel）

天津津利華大酒店（Geneva Hotel）位於天津市中心，鄰近海河，出發往景點亦非常方便。裝修極具特色，採用德式別墅設計，客房亦各有主題，有海河船運碼頭風格、影院風格、歐式貴族風格，每個角落都非常IGABLE。酒店同時亦配有室內游泳池、健身室、茶室等設施。

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天津津利華大酒店（Geneva Hotel）
房價：人均HK$218／晚起（精選大床房）
地址：天津河西區解放南路314號
交通：地鐵下瓦房站步行約9分鐘；火車天津站行車約15分鐘
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天津酒店推介【6】天津香格里拉大酒店（Shangri-La Tianjin）

天津香格里拉大酒店（Shangri-La Tianjin）酒店與嘉裏滙購物廣場相通，購物廣場除了有餐廳食肆，還有電影院、滑冰場等等，附近還有銀行街、五大道、天津之眼等人氣景點。酒店擁有304間客房，一般客房面積為432呎，客房可以觀看到河景，而面積最大的864呎一室一廳公寓，房內更設有洗衣機，另特設主題親子房，適合家庭入住。酒店設有室內無邊際游泳池，住客可以在泳池俯瞰海河景觀。

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天津香格里拉大酒店（Shangri-La Tianjin）
房價：人均HK$447／晚起（豪華河景雙床房）
地址：天津河東區海河東路328號
交通：地鐵大王莊站步行約3分鐘；火車天津站步行約19分鐘
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天津酒店推介【7】天津瑞吉金融街酒店（The St Regis Tianjin）

天津瑞吉金融街酒店（The St Regis Tianjin）屬萬豪國際集團旗下。酒店位於海河沿岸，房間設落地窗可以飽覽海河美景！難怪被Trip.com評為「天津靚景酒店第3名」。酒店提供客房268間，客房面積387呎至1080呎，設有多間主題親子房，包括埃及萌神、海底小縱隊、愛麗絲漫遊奇境，亦有面積寬敞的家庭房，非常適合家庭入住。

天津瑞吉金融街酒店（The St Regis Tianjin）
房價：人均HK$542／晚起（高級城景大床房）
地址：天津和平區張自忠路158號
交通：地鐵金街站步行約8分鐘；火車天津站步行約20分鐘
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天津酒店推介【8】天津生態城希爾頓酒店（Hilton Tianjin Eco City）

天津生態城希爾頓酒店（Hilton Tianjin Eco City）屬希爾頓集團旗下五星級酒店，酒店位置鄰近天津方特歡樂世界、泰達航母主題公園等熱門景點，出遊非常方便！而酒店最大特色是以清代王府為藍本的酒店設計，裝潢別出心裁，非常適合打卡拍照！客房面積由405呎至1665呎，部份客房擁有兩室一廳，適合一家人住宿。

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天津生態城希爾頓酒店（Hilton Tianjin Eco City）
房價：人均HK$309／晚起（高級客房大床房）
地址：天津濱海新區中新生態城動漫中路82號
交通：地鐵東海路站行車約20分鐘；火車濱海西站行車約23分鐘
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天津酒店推介【9】國家會展中心天津萬豪酒店（Tianjin Marriott Hotel National Convention And Exhibition Center）

國家會展中心天津萬豪酒店（Tianjin Marriott Hotel National Convention And Exhibition Center）屬萬豪國際集團旗下，在2022年開業，提供389間客房，面積由360呎至666呎，以商務客房為主。雖然沒有親子套房，但酒店有照顧到來訪的小孩，設有兒童俱樂部，提供簡單遊玩設施，另外亦有健身房、室內游泳池等設施。

國家會展中心天津萬豪酒店（Tianjin Marriott Hotel National Convention And Exhibition Center）
房價：人均HK$514／晚起（豪華大床房）
地址：天津津南區鹹水沽鎮國瑞路8號
交通：地鐵國瑞路站步行約7分鐘；火車天津站行車約28分鐘
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天津酒店推介【10】天津康萊德酒店（Conrad Tianjin）

天津康萊德酒店（Conrad Tianjin）位置方便，附近是魯能城商業，食玩買都方便，而且靠近地鐵，出行去景點暢通無阻。酒店提供375間客房，面積由405呎至945呎，部分客房可看到天津著名景點天塔湖風景區和水上公園。酒店設施有24小時室內恆溫游泳池、24小時健身房。

天津康萊德酒店（Conrad Tianjin）
房價：人均HK$497／晚起（豪華雙床客房）
地址：天津南開區天塔道46號
交通：地鐵天塔站步行約7分鐘；火車天津站行車約18分鐘
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