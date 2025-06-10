天津旅遊懶人包｜天津之眼5大必去景點　美食、酒店、交通全攻略

撰文：張雨靜
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天津旅遊｜天津是北方最大的沿海開放城市，發展相當現代化，而且當地保留了不少獨特的歷史文化特色，同時有漂亮風景，非常適合旅遊。今次《香港01》好食玩飛頻道將會跟大家介紹天津的景點、美食、住宿，為天津旅行作好準備！

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天津旅遊懶人包｜酒店｜5大必去景點

天津景點推介【1】天津之眼摩天輪

天津之眼是世界上唯一建在橋上的摩天輪，每天晚上摩天輪都會亮燈，就像橋上的眼睛，看起來非常搶眼！摩天輪上可以看到360城市景觀，旅客親身登上摩天輪，乘坐30分鐘欣賞城市風景。亦有不少旅客喜歡到摩天輪南側的金剛橋拍攝整個摩天輪的面貌。

天津之眼（Trip.com圖片）

天津之眼摩天輪
地址：天津市海河永樂橋
開放時間：9:30-22:00（節日有機會延長至22:30）
門票價格：成人¥80起（小童、長者半價）
天津之眼摩天輪搶先預約門票：Trip.com

天津景點推介【2】國家海洋博物館

館內有6大展區、16個展廳和3.6萬餘件珍貴藏品，更被稱為「海上故宮」，現場互動體驗區。博物館免費入場，但需要提前3天於「天津國家海洋博物館」公眾號予約，如果沒能成功預約，購買收費區的展覽門票亦可進入免費展區。現場有大量模型、標本，適合帶著小孩子的家庭或情侶進去。

國家海洋博物館
地址：天津市濱海新區中心生態城海軒道377號
開放時間：09:00-17:00（星期一休館）
門票價格：¥0（需提前3天預約）；活活體展區¥50
國家海洋博物館搶先預約門票：Trip.com

天津景點推介【3】古文化街

喜歡中國古代文化的朋友，就要到訪「古文化街」，這裡除了有古色古香的街道，還有不少天津老字號或手工藝品的商店，而且街頭巷尾都是天津的食店，可以品嚐到天津的好滋味！即使對手工藝的興趣不大，也適合在傍晚到訪，一嘗天津的煎餅果子、十八街麻花、狗不理包子等小食。

天津景點推介【4】五大道

五大道被譽為萬國建築博覽苑，這裡擁有上千座花園洋房，無論是哥德式、巴洛克式、羅馬式建築都可以在這裡找到，每個角落都非常適合打卡！當中最受歡迎的打卡點是民園廣場，現場的草坪、長廊搭配上歐式建築，打卡特別吸睛，而且也有很多手作、雜貨店，最適合買手信！如果想了解更多當地歷史文化，還可以拜訪五大道歷史博物館。

而且五大道一帶種植了大量海棠花，每年初夏都是海棠花盛開的日子，尤其在外語大學公交車站、大理道附近，都可以拍到海棠花在街道兩側盛開的美景！

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五大道歷史博物館
地址：天津市和平區重慶道83號
開放時間：09:00-17:00（停止入場16:30；停止售票16:00）
門票價格：¥30
五大道歷史博物館搶先預約門票：Trip.com

天津景點推介【5】瓷房子

瓷房子是由一座百年法式洋樓結合大量古瓷器、漢白玉石雕、水晶、瑪瑙、古董裝飾而成，更被譽為「中國古瓷博物館」，房內所有瓷器都可以觸摸、細仔看，展品旁邊還有QR CODE可以掃碼查看介紹。無論是想了解古瓷器，還是喜歡打卡拍照，瓷房子都是必去的景點！

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瓷房子
地址：天津市和平區赤峰道72號(近和平路商業街)
開放時間：09:00-19:00（停止售票:18:30）
門票價格：¥50
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天津旅遊懶人包｜美食｜狗不理包子發源地

天津有多款地道美食，當中必吃的小食就是包子，最有名的是「狗不理包子」，其次有鍋巴菜、炸糕、卷圈、八珍豆腐、煎餅果子、羊湯等等，而中山門、西北角、西湖道、洪湖里附近都有食肆，可以買到不少當地美食。

1. 永旺羊湯

如果喜歡吃羊，不妨去吃「永旺羊湯」，這是當地非常有名的店舖，不少本地人都是常客。店內除了羊湯，更有其他天津特色菜，例如雞絲炒餅、煎餅果子、卷圈等等，一個地方就可以品嚐到多款具天津風味的食物。

2. 狗不理包子／張記包子／二姑包子

天津當然要試試有名的「狗不理」包子，特色是皮薄大餡，而且分店較多，不過價格偏高，性價比較低。當地人更推薦「津門張記包子舖」的三鮮包子（¥5/3個）、「二姑包子」的傳統豬肉包（¥5/3個）。

3. 正味齋／恩慶成李記

鍋巴菜（嘎巴菜）利用綠豆水磨製作成薄餅，風乾後切成條狀，口感微脆帶有咬勁，沾上滷汁食用，口感豐富的濃稠，是當地的特色美食，更是當地人常食的早餐。鍋巴菜在當地不少食店有也售賣，而當地人推薦的有「正味齋」、「恩慶成李記」。

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天津旅遊懶人包｜酒店｜人均$500入住五星級酒店

天津酒店推介【1】天津四季酒店（Four Seasons Hotel Tianjin）

天津四季酒店（Four Seasons Hotel Tianjin）位置極佳，酒店樓下是大悦城，徒步可到達張愛玲故居、張學良故居、瓷房子、步行街等當地著名景點，附近亦有地鐵站，方便出行。酒店提供客房259間，客房面積由432呎至1368呎，當中有適合家庭入住的小童家庭親子房、家庭房，適合一家人出遊居住。

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天津四季酒店（Four Seasons Hotel Tianjin）
房價：人均HK$511／晚起（豪華大床房）
地址：天津和平區赤峯道138號
交通：地鐵營口道站步行約4分鐘；火車天津站行車約13分鐘
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天津酒店推介【2】天津海河悦榕莊（Banyan Tree Tianjin Riverside Hotel）

天津海河悦榕莊（Banyan Tree Tianjin Riverside Hotel）位於海河河畔，大部份房間都可以看到海河美景，更獲Trip.com封為「天津靚景酒店第1名」。酒店交通便利，徒步可至天津之眼、意大利風情街、古文化街旅遊區。酒店提供153間客房，客房面積由459呎至954呎，非常寬敞舒適，每間客房均配超大浴缸，讓客人可以盡情浸浴，消除疲勞。酒店設施有健身室、桑拿浴室、SPA、足浴、室內游泳池等。

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天津海河悦榕莊（Banyan Tree Tianjin Riverside Hotel）
房價：人均HK$488／晚起（豪華河景雙床房）
地址：天津河北區海河東路34號
交通：地鐵建國道意風區站步行12分鐘；火車天津站步行約27分鐘
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天津酒店推介【3】天津麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Tianjin）

天津麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Tianjin）地理位置非常方便，附近有地鐵站，距離天津站也只是幾分鐘車程。酒店建築、裝潢都極為奢華，整家酒店都以歐洲復古風建築，是天津地標性酒店！酒店提供277間客房，客房面積由450呎至990平方呎，部份客房更獨享私人空中庭院！設施方面有恆溫游泳池、水療中心、健身中心。

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天津麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Tianjin）
房價：人均HK$826／晚起（豪華雙床房）
地址：天津和平區大沽北路167號1號樓
交通：地鐵徐州道站步行約11分鐘；火車天津站行車約7分鐘
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天津旅行懶人包｜交通｜乘坐飛機快捷又便宜

香港前往天津可以乘坐高鐵或飛機，比較兩者的價格及時間而言，乘坐飛機相較便宜及快捷，而兩者都可以選擇中轉的行程，票價相對便宜划算，但同時需要花更多時間。

至於天津當地交通以地鐵為主，大部份景點附近都有地鐵，如果偏遠一點的景點就不妨打車過去。

1. 高鐵前往天津

如選擇高鐵往返，每日有一班對開高鐵往返香港西九龍站和天津西。高鐵二等座單程車票為$1,280，而商務座單程車票為$4,261，車程約10時53分，早上9時23分於香港西九龍站開出，約晚上8時16分抵達天津西。亦可乘坐國內中轉的高鐵例如從西九龍到深圳北再轉乘到天津西，票錢由$1,211起。如果想節省金錢，還可以從香港西九龍到深圳北或福田下車，再到深圳東轉乘前往天津的夜間火車，由於車程長達32小時，亦需要在火車上過夜，所以票價相對較便宜，由$351起。

搶先預定往天津高鐵：Trip.com

2. 飛機前往天津

香港國際機場每天都有前往天津濱海國際機場的航班，當中包括中國國航、國泰航空、東方航空、深圳航空等公司，直航來回票價為$1,195，飛行時間約為3小時25分。如果選擇轉乘航班，並於泉州、南通機場轉機及停留，來回票價為$778起；飛行時候約17小時55分。

搶先預定往天津機票：Trip.comBooking.com

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