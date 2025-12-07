瀋陽景點必逛故宮博物館張學良舊居　美食要啃雞架再體驗東北搓澡

我去過的東北城市不算多，但要說第一印象最加分的，絕對是這座城市——瀋陽。誰能拒絕幸福感拉滿的生活呢？



冬天到了，趁着又有大批南方遊客要逆向遷徙去東北感受冰天雪地，我來推薦下除了哈爾濱之外，這個一朝發祥地、兩代帝王都的瀋陽，那可真是太舒服了！

今天是瀋陽的大攻略。

我就直說了，去瀋陽我只幹三件事：逛博物館、吃雞架、搓大澡。

百館之城必逛博物館

瀋陽古稱「盛京」和「奉天」，就是「奉天承運」的「奉天」。而如今，瀋陽又多了一個稱號——「百館之城」。截至2025年，瀋陽開放文博場館達106家，它們串聯起歷史與未來，足以讓每個來瀋陽的人深度領略這座城市的底藴。

這麼多博物館裏，遼寧省博物館、瀋陽故宮博物院、「九．一八」 歷史博物館是排在第一梯隊的，都屬國家一級館，還有各個專題館百花齊放，我也會挑幾個重點介紹下。更多有意思的館，大家可以去「易遊瀋陽」小程序裏尋找。

1. 瀋陽故宮博物院

瀋陽故宮是國內僅存的兩大皇家宮殿群之一。它是清朝在入關前（後金時期）建立的皇宮，始建於1625年，後來成為了北京故宮的「陪都宮殿」。它比北京故宮更早見證清代崛起，相當於皇家祖宅，代表了滿族文化和早期清王朝的宮廷建築特色，與漢族風格的北京故宮有着顯著區別。

+ 2

不過，瀋陽故宮的規模比北京故宮是要小不少，逛起來沒那麼吃力，深度遊玩留3-4小時足夠了。建議遵循從東到西的參觀順序，這與歷史發展的時間線相符。

東路：努爾哈赤時期的大政殿與十王亭（最核心特色）

中路：皇太極時期的「大內宮闕」

西路：乾隆時期增建的「文化娛樂區」



大政殿是瀋陽故宮最標誌性的建築。外形像一座八角亭子，是舉行大典（如皇帝登基、頒佈詔書、出征儀式）的地方。八角攢尖頂是典型的滿族帳殿式建築，象徵八旗制度。

大政殿前呈「八」字形排列的十座亭子，被稱為「十王亭」。當年，八旗貝勒、大臣在此候朝、辦公，皇帝在殿前發號施令。

崇政殿俗稱「金鑾殿」，是皇太極日常臨朝處理政務的地方。與雄偉的大政殿不同，崇政殿更為實用，是真正的「辦公室」。

崇政殿殿後的鳳凰樓建於近4米的高台上，是當時瀋陽城的最高點，可以俯瞰全城。「鳳樓曉日」曾是盛京八景之一。

穿過鳳凰樓才進入後宮區域。瀋陽故宮依照滿族人的生活習慣，建造佈局是典型的「宮高殿低」形態。清寧宮是皇太極和皇后博爾濟吉特氏（孝端文皇后）的寢宮。關雎宮、麟趾宮、衍慶宮、永福宮分別是四位貴妃的寢宮。其中永福宮最為著名，是順治皇帝福臨的出生地，其生母就是莊妃，後來的孝莊太后。

西路是乾隆修建的，這裏環境清幽，有戲台、假山、池塘，是典型的江南園林風格，與東路、中路的雄渾形成對比。

乾隆除了酷愛江南，還有個收藏典籍的癖好。當年為了存放《四庫全書》，乾隆共修建了7座藏書閣，稱為四庫七閣——北方四閣（文淵閣、文溯閣、文源閣、文津閣）與江南三閣（文匯閣、文宗閣、文瀾閣）。文溯閣就在瀋陽故宮內。說起來，這七閣還都是仿寧波天一閣形制建造的，名字裏都含了「水」，有防火的寓意。現在裏面的藏書已經移交給甘肅省圖書館。

瀋陽故宮既是歷史建築，又是博物院，所以，不要錯過各個宮殿內的常設展覽，有院藏珍寶展、宮廷鐘錶展、宮廷御用品展等等。要知道，能被冠以「博物院」抬頭的，藏品都是數一數二的▼▼▼

逛完博物院，不要忘了逛東館——瀋陽故宮文化博物館。

《風華共築——瀋陽故宮四百年》正在這裏開展。這個展光聽名字就知道來頭不小，很多寶貝是首次展出，而且它還是免費的，很值得一看，展期到26年4月9日。現在知道的人還不多，預約難度不大，但建議提早預約。

瀋陽故宮博物院

地址：瀋陽市瀋河區瀋陽路171號

門票：50元（人民幣，下同）；租電子講解（30元/台）；拼人工講解（50元/人）

開放時間：旺季（4.10-10.10）08:30-17:00；淡季（10.11-4.9）09:00-16:30（周一閉館，法定節假日除外）



2. 遼寧省博物館

遼寧省博一定要來！這就是新中國第一個大型博物館的含金量！館藏文物近12萬件，從遼金玉器到明清書畫全覆蓋，逛下來4小時打底▼▼▼

+ 3

核心看點：

（1）頂級書畫珍藏：晉唐宋元書畫真跡是鎮館之寶，尤其《萬歲通天帖》（唐摹王羲之家族書法）、宋徽宗《瑞鶴圖》、《虢國夫人遊春圖》（北宋摹本）等，都是中國藝術史上的不朽名作。曾經還擁有《清明上河圖》，但借給故宮後就……

（2）紅山文化玉器：這裏是了解中華文明曙光之一「紅山文化」的最佳地點，出土的「C形玉龍」被譽為「中華第一龍」。

（3）遼代陶瓷精品：獨具特色的遼瓷，尤其是「遼三彩」和雞冠壺，展現了契丹民族的文化風貌。

（4）青銅器與碑誌：收藏有商周時期的青銅重器，以及數量可觀的古代碑誌，具有極高的歷史和藝術價值。



遼博共有三層，展廳眾多。為避免走馬觀花和體力透支，建議從三樓逛到一樓。

三樓的古代遼寧展是遼博最核心、最系統的常設展覽。它按歷史時間線分為五個展廳，從史前時期一直到明清。從這裏開始，可以對遼寧乃至東北的歷史有一個清晰、完整的脈絡認識，再看其他專題展覽時會更有感觸。強烈建議預約講解，會把三樓的展廳都講一遍。

看完通史展，下到二樓，這裏是最多國寶和特色藏品的樓層。

這裏有宋徽宗的《瑞鶴圖》、李成的《茂林遠岫圖》、周昉的《簪花仕女圖》。這三幅隨便放進哪一個地方館，都是可以當鎮館之寶的。還有趙孟頫、文天祥、朱熹的書法作品，光書畫這一部分就已經非常豐富了。其他還有玉器、漆器、金銀器、佛像等等類別的文物。

由於書畫類文物對光照、温濕度極其敏感，真跡不會常年展出，通常會輪流休展或用高清複製品替代，能否看到真跡需要運氣，但即使看複製品，其布展和說明也極具價值。

一樓的臨時展覽質量通常也很高。有時候一些寶貝在樓上沒看到，可能是借來一樓展出了。

遼寧省科技館與遼博僅一街之隔，非常適合帶小朋友一同遊覽，兩個館可以安排一整天。

遼寧省博物館

地址：瀋陽市渾南區智慧三街157號

門票：免費（需提前 3 天在公眾號預約）

開放時間：9:00-17:00（周一閉館）



3. 「九一八」歷史博物館

這不僅僅是一個普通的景點，而是一處承載着民族傷痛與抗爭歷史的莊嚴之地。參觀時我建議備好紙巾，因為逛着逛着眼角就容易濕潤。

博物館的主體建築造型獨特，是一本翻開的「枱曆」，上面凝固着那個永遠無法被忘記的日子——「1931年9月18日，星期五」。

館內有7個展廳，通過大量文物、史料、圖片及場景復原、多媒體影音等現代手段，全面揭露了日軍策劃、發動「九·一八」事變及侵佔中國東北的罪行，同時也展現了東北人民和全國人民十四年浴血奮戰的抗日鬥爭史。

史料陳列極具衝擊力，沉浸感太強，如果帶孩子前來接受教育，需要家長根據孩子的年齡和理解能力，進行適當的引導和解釋。

距離主館不遠，是北大營舊址，時間充裕可一併參觀。它作為「九·一八」事變中東北軍第七旅的駐地，現已建成陳列館，是事變爆發地之一。

「九一八」歷史博物館

地址：瀋陽市大東區望花南街46號

門票：免費（需提前在公眾號預約）

開放時間：9:00-16:30（周一閉館，節假日除外）



4. 中國工業博物館

不少工業城市都有工業博物館，但是頂着「中國」頭銜的只有瀋陽這裏，畢竟有老工業基地的歷史印記。

中國工業博物館是在原瀋陽鑄造廠的基礎上改建而成的。通史館，就是原來的翻砂車間。高聳的行車、裸露的鋼架、巨大的熔爐都被完整保留，這種貨真價實的工業風是其它地方無法比擬的。

+ 1

另外兩個主要展館是機牀館和鑄造館，最直觀地展示了機牀發展史和鑄造工藝流程。進入場館還能聞到金屬和機油的味道。

還有汽車館，是車迷必打卡的。這裏收藏了不少國內外有代表性的汽車，包括「紅旗」轎車在內的一些經典國產汽車。

中國工業博物館

地址：瀋陽市鐵西區衛工北街14號

門票：免費

開放時間：9:00-16:30（周一閉館，節假日除外）



5. 瀋陽金融博物館

參觀完張氏帥府後，從帥府東院即可直接進入瀋陽金融博物館。與其說是博物館，這個更像是蠟像館。館內有1920-30年代銀行營業場景的87尊高仿真蠟像。

博物館的前身是民國時期張氏父子控股的邊業銀行舊址，共三層。

一樓復原了邊業銀行營業廳。場景裏擺放了栩栩如生的人物雕塑，有辦理業務的商人、打電話的經理、記賬的職員、持槍的保安，甚至還有在角落裏打盹的夥計。每個人物的表情、動作都極其逼真，彷彿時間在此凝固。

二樓復原了當鋪、錢莊、金銀首飾店等場景。

三樓展示了東北金融發展史。

別忘了參觀位於地下室的金庫，重達2.5噸的定製鐵門，由德國設計建造，守護着數不清的「鈔票」「銀元」。

瀋陽金融博物館

地址：瀋陽市瀋河區少帥府巷8號

門票：20元，張氏帥府通票38元（帥府+金融博物館不含臨展）

開放時間：9:00-17:00（周一閉館）



瀋陽歷史景點

1. 張氏帥府（張學良舊居）

這是張作霖及其長子張學良的官邸和私宅。被譽為「東北第一名人故居」。它記錄了從張作霖崛起到張學良「東北易幟」等眾多影響中國近代史的重大事件。

來這裏，除了看歷史，還可以看建築。這裏集多種建築風格於一體，從傳統的三進四合院到中西合璧的大小青樓，再到歐式的帥府辦事處，整體大氣而華麗。

此外，帥府外的趙四小姐樓是張學良後來的伴侶趙一荻居住的地方。

張氏帥府（張學良舊居）

地址：瀋陽市瀋河區少帥府巷46號

門票：18元，張氏帥府通票38元（帥府+金融博物館不含臨展）

開放時間：9:00-17:00（周一閉館）



2. 北陵公園（清昭陵）

瀋陽有「一宮兩陵」。北陵，又稱昭陵，是清太宗皇太極和孝端文皇后博爾濟吉特氏的合葬陵墓。是「關外三陵」（永陵、福陵、昭陵）中規模最宏大、體系最完整的一座，被列入了世界文化遺產。

北陵現在還擴建成了城市公園，陵寢外有兒童樂園、荷花湖、柳堤等景觀，是瀋陽市民的休閒場所。公園早上7點（11-3月為8點）前和下午5點（11-3月為4點）後是免費開放的。

建議從公園南門進入，沿中軸線向北步行約15-20分鐘即可到達陵宮入口。參觀陵宮請遵循由南向北的中軸線順序。

遊覽路線：正紅門→神道→石象生→碑亭→方城→寶城



方城是陵寢的核心建築，高大的城牆圍成一個方形的城堡。穿過隆恩門，便進入方城內部。隆恩殿是舉行祭祀大典的場所，殿內設有供奉皇太極及其皇后的神位。

來北陵最美的季節就是秋冬，紅牆黃瓦映着古松，秋季落葉和冬季雪景氛圍感拉滿。

位於北陵公園西北側的新樂遺址博物館是一處新石器時代的古文化遺址，展出了瀋陽早期人類的生活景象，可以一併遊覽。

北陵公園（清昭陵）

地址：瀋陽市皇姑區泰山路12號

門票：公園5元，清昭陵40元（11-3月 20元）

開放時間：公園5:00-21:30（11-3月 提前至21:00）清昭陵7:30-17:30（11-3月 8:30-16:30）



3. 東陵公園（清福陵）

福陵是清太祖努爾哈赤和孝慈高皇后葉赫納拉氏的陵墓。作為清朝的開創者，努爾哈赤的陵墓帶有一種「創業」時期的古樸與原始力量。相較於北陵公園的市民氣息，東陵也更顯古樸、幽靜。來東陵，更像是來探尋清朝的「根」。

東陵依山而建，要登上108級台階，便看到碑樓，內立康熙皇帝親撰的「大清福陵神功聖德碑」。方城與隆恩門的佈局與昭陵類似。

東陵公園（清福陵）

地址：瀋陽市渾南區東陵路210號

門票：20元

開放時間：8:30-17:00（11-3月 8:30-16:30）



4. 小南教堂（瀋陽天主教堂）

小南教堂的名氣不大，可能是被名字耽誤了。官方名稱是「瀋陽天主教堂」，因為在盛京古城的小南門外，被稱為「小南教堂」。

它始建於1878年（清光緒四年），是法國傳教士方若望所建，是東北地區最大的天主教堂。後於1900年被義和團焚燬，現存建築是1912年利用《辛丑條約》的庚子賠款在原址上重建的。它還被選入中國十大最美教堂。

教堂為典型的哥特式建築。兩座高達40米的青磚尖塔直插雲霄，正立面上方巨大的圓形玫瑰窗，工藝精美。

小南教堂（瀋陽天主教堂）

地址：瀋陽市瀋河區南樂郊路40號

*目前正在修繕中，內部不開放



5. 中街步行街

這不是普通的步行街，是中國第一條步行街，它的歷史可以追溯到1625年。長1.9公里的老街上，兩側的民國騎樓，萃華金店舊址的歐式穹頂，還有頭條胡同的青石板路，百年歷史與現代商業交融，這裏是感受瀋陽商業文化的核心區域。

這裏既是景點，也是美食街。中街冰點城、老邊餃子館、馬家燒麥……不少老字號，但我說得實在一點，老字號不一定是最好吃的，但一定是開了有年頭的。

中街步行街

地址：瀋陽市瀋河區中街路



6. 中山廣場建築群

全國至少有超過100個中山廣場，瀋陽的中山廣場是最負盛名之一。

它始建於1913年，廣場周邊環繞着10餘棟百年建築。最著名的是大和旅館舊址、東洋拓殖株式會社奉天支店舊址、奉天警察署舊址、橫濱正金銀行奉天支店舊址、朝鮮銀行奉天支店舊址、三井洋行大樓舊址這六座，入選為國保建築。

羅馬式穹頂、巴洛克浮雕與新古典主義立柱並存，每一棟都承載着東北近代的歷史記憶。與大連的中山廣場還挺相似的。

中山廣場建築群

地址：瀋陽市和平區廣州街70號



瀋陽美食怎麼吃

1. 拌雞架/燻雞架

老四季抻面（光榮街總店）

在瀋陽吃雞架，肯定繞不過老四季。看看瀋陽城裏老四季的分店密度，就能感受到瀋陽人對老四季的熱愛了。

30年堅守「雞架+抻面」的經典組合，抻面技藝還被列入非遺，來這裏感受本地飲食文化，確實沒毛病。

雞架端上來，要手動大卸八塊，再放上辣椒油、醬油、醋、香菜、榨菜，拌一拌，就是一份簡單的拌雞架了。抻面可選擇粗細，口感非常爽滑帶勁。這能成為經典組合果然是有道理的。

老四季抻面（光榮街總店）

地址：瀋陽市和平區光榮街23號



2. 東北菜

（1）王厚元餃子

這家口碑老店，聽名字以為是家小店呢，沒想到是裝修高級的大飯店來的，點菜區都超級大的。

這家有多受本地人歡迎呢，工作日晚上8點都還需要排隊等位。菜確實是好吃的，量大是東北菜的共性，不過這家菜量已經不算非常大的了。

招牌餃子當然要點，蝦仁、鮁魚、三鮮……選擇很多。

鍋包肉、溜肉段等東北硬菜地道正宗。純淨版鍋包肉，是沒有胡蘿蔔絲、香菜、葱這些的，整一盤只有肉，面衣很薄，滿口都是肉和糖醋的香味。

王厚元餃子

地址：多家分店



（2）群樂飯店

這家小店確實寶藏，但卻讓我又愛又恨，因為我碰上的阿姨態度不好，但是菜的味道又確實很不錯。

招牌菜「辣炒雞架」是那種偏甜辣的口味。第一口真的非常驚豔，但是因為比較甜，吃多了比較膩。

另外一款熱門菜是肉沫茄子，和我以前吃過的不大一樣，茄子軟爛、醬汁濃郁、甜甜的，非常送飯！總的來說，這家的味道偏甜，給我一種江浙菜濃油赤醬的感覺。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

群樂飯店

地址：瀋陽市鐵西區樂工一街12號



3. 韓料

西塔街

不是延邊，是瀋陽的西塔，這條「朝鮮族風情街」，兩側的韓文招牌和烤肉味交織，讓我恍惚出了趟國。

這裏的韓餐絕對夠正宗，連本地人都來這裏吃。冷麵、打糕、辣白菜、脊骨鍋……價廉物美，不容易踩雷。

推薦店鋪：

西塔順通大冷麵（和平區西塔街85號）

胡成脊骨湯（和平區安圖北街6號）



東北終極洗浴體驗

終於寫到最舒服的一件事了。洗浴中心就是東北人的「第二客廳」，而瀋陽又是東北洗浴的標杆。在瀋陽，洗浴中心的豪華程度甚至可能超過星級酒店，而且它還自己卷自己，一直在更新迭代。

給第一次接觸東北洗浴的朋友科普下，按照洗浴四步儀式感走，在沖-泡-蒸-搓的完整流程中，搓澡是靈魂環節。技師叫到號後，你可以選擇打鹽/醋/奶等特色服務。

我們曾對瀋陽五家貴價和平價的洗浴中心做了橫向對比。發現貴有貴的好，但平價的也並不差。於是，我又往高性價比方向找了找，發現了這家。

水之道（白塔店）

這家是所有分店裏最新的一家，環境和設施跟高級洗浴中心是一樣的。

對自助興趣不大的話，選這家很合適。也不用擔心餓着，我之所以選這家，就是因為它家單點的菜很好吃，價格還不貴。搓完澡是可以舒舒服服點上幾個菜，慢慢吃的。

能躺的地方也很多，也有小朋友的玩耍區域。總之呢，人少的話體驗都是好的。

水之道（白塔店）

地址：瀋陽市沈營大街587號上億廣場4樓

單人洗浴（浴資+搓澡）：69元



