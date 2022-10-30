新加坡行政區行程攻略｜華麗英式建築、知名美食、購物區一文介紹

新加坡行政區位處中心，彼鄰克拉碼頭、小印度區和濱海灣。整區的建築都是英式殖民風格建築，人文氣息濃厚，走在街道上像是回到上個世紀。聖安德烈教堂、新加坡國家博物館和舊國會大廈都是必逛知名景點！此外也不乏吃喝玩樂，讚美廣場集結餐廳酒吧，新達城購物中心更是讓你逛到腿軟，想知道行政區行程怎麼安排嗎？又該如何和其他區合併成一日遊呢？還有哪些推薦必逛必吃？這篇文通通為你解答！



一日遊路線安排

新加坡行政區（又稱市政區）是新加坡最繁華的地區之一，景點集中徒步都能到達，小編建議玩市政區最好的方式就是悠閒的散步，感受美麗的歐風建築和復古氛圍。

行政區景點多為博物館、美術館及教堂，每個都看的話可能要花上一個禮拜，可以先選擇自己感興趣的博物館，其他的拍一下外觀就好，畢竟這一區只是建築本身就夠精彩了，掌握最大條的Stamford Rd.，往南為聖安德烈教堂、政府大廈、亞洲文明博物館及首都劇院，往北為萊佛士商圈和新達城以逛街為主。

必去景點：點圖看新加坡必去觀賞的精緻英式建築👇👇👇

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行政區怎麼去？

(1) 搭地鐵East West Line、North West Line至City Hall 市中心站 EW13/ NS25，B出口為聖安德烈教堂。

(2) 搭地鐵Circle Line至Bras Basah 百勝站 CC22，A出口為新加坡美術館。

(3) 搭地鐵Circle Line至Esplanade 濱海中心站 CC3，出來是戰爭紀念公園。



必去景點

聖安德烈教堂 St. Andrew’s Cathedral

來到新加坡這個文化大熔爐，除了清真寺外，教堂也很值得一看。聖安德烈教堂是新加坡最大的教堂，整棟建築散發著歌德氣息，純白的建築給人聖潔的感覺。這樣特殊的建築外觀要歸功於一群印度罪犯，據說一百多年前當時在興建這座教堂時，工人裡有一群印度籍罪犯具有建築知識，他們把印度建築古法帶入新加坡，將貝殼石灰混合蛋白、糖、水和椰子殼，形成類似石膏的質地，乾燥後堅硬不易穿透，表層平滑美觀。

地址：11 St Andrew’s Road, 新加坡 178959（座標：1.292253, 103.852220）

交通：搭乘地鐵NS線、EW線至「CityHall」市政廳站NS25、EW13，出口B。

電話：+65 6337 6104

開放時間：07:30~18:00



舊國會大廈 藝術之家 The Art House

新加坡最古老的建築之一，英國殖民時代的官方機構，裡頭包含議會、法庭和郵局，1965年獨立後順理成章成為當時的國會大廈，門口有一隻可愛的青銅大象，已經一百多歲了喔！是當年暹羅（泰國）國王朱拉隆功於1871年到訪時贈送的禮物。

現在的舊國會大廈已經變成藝術中心，除了國會大廈歷史的常態展外，也經常辦視覺藝術、舞蹈、話劇和音樂活動。

地址：1 Old Parliament Lane, Singapore 179429（座標：1.288664, 103.851080）

電話：+65 6332 6900

開放時間：10:00~22:00

門票：常態展免費，其他活動請參考官網



新加坡國家博物館 The National Museum of Singapore

展出了新加坡複雜的歷史與多元文化，包含英國殖民時代、二戰的陷落、與馬來西亞的關係等等，用當時的物品、海報、影片配上多語言解說，讓遊客徹底了解新加坡的多元文化，外觀也很值得一看，延續英式殖民建築風格，想要好好了解新加坡特殊的歷史，小編推薦來逛逛國家博物館。

地址：93 Stamford Road, 新加坡 178897（座標：1.296665, 103.848676）

電話：+65 6332 3659

開放時間：10:00~19:00

門票：當地人免費，外國人 成人 15 SGD / 學生、老人及行動不便者 10 SGD / 六歲以下孩童 免費



亞美尼亞教堂 Armenian Church

亞美尼亞教堂於1835年由亞美尼亞人建成的第一個教堂，是新加坡最古老的基督教教堂，比起高聳的聖安德烈教堂，亞美尼亞走一個小而精緻的風格，屬於維多利亞式建築，後面一小片綠地和聖潔的雪白墓碑，好像與世隔絕了百年，教堂外有許多天使的銅像可以欣賞。

地址：60 Hill St, 新加坡 179366（座標：1.293166, 103.849338）

電話：+65 6334 0141

開放時間：09:00~17:00（六）09:00~1200，週日休



新加坡國家美術館 National Gallery Singapore

新加坡國家美術館（又稱國家畫廊）2015才正式開放，成為東南亞新藝術地標，前身為殖民時代的高等法院和政府大廈古蹟，所以外表才會這麼古色古香。內部的空間設計更是典雅的藝術品，以空中橋梁銜接兩棟大廈，除了藝術展廳外，也保留了英國殖民時代的囚室、法庭等，供民眾參觀。

地址：1 St Andrew’s Rd, 新加坡 178957（座標：1.289768, 103.851330）

電話：+65 6271 7000

開放時間：10:00~19:00（五）10:00~21:00



必吃美食：點圖看遊新加坡不能錯過的美食👇👇👇

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必吃美食

萊佛士城 Raffles City

新加坡市中心大型的綜合大樓，包含美食廣場、購物中心、高級酒店和辦公樓層，一些重要會議也曾舉辦在這裡，但對我們遊客來說，當然是購物中心和美食街最重要啦，這裡走高檔路線，其中許多知名美食餐廳進駐，西餐、東南亞料理、早茶和下午茶應有盡有。

地址：252 North Bridge Rd, 新加坡179103（座標：1.294055, 103.853345）

電話：+65 6338 7766

營業時間：11:00~22:00



讚美廣場 Chijmes

讚美教堂周圍廣場聚集許多cafe、酒吧餐廳，如果吃不起隔壁的萊佛士城可以來讚美廣場覓食，晚上教堂和前面的噴泉會打上燈光，桌上點上蠟燭，非常浪漫，很適合小酌一杯。

讚美教堂本身也是古蹟，是世界上僅存的少數女修道院，純白的哥德式建築透露一絲肅穆寧靜的氛圍。

地址：30 Victoria Street, 新加坡187996（座標：1.295197, 103.852018）

電話：+65 6337 7810

營業時間：08:00~03:00（週末）08:00~04:00



必買必逛清單：點圖看新加坡最好逛的購物聖地👇👇👇

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必買必逛清單

城聯廣場 City Link

城聯廣場City Link是新加坡最好逛的地下街，從City Hall市政府地鐵站進入，可連接到新達城和濱海灣，許多服飾店、日用品店及美食餐廳進駐，平價質量好，深受女性歡迎，地下街內部明亮乾淨還有空調，是下雨天的好去處。

地址：1 Raffles Link, 新加坡039393（座標：1.291861, 103.855329）

電話：+65 6339 9913

營業時間：06:00~00:00



新達城購物中心 Suntec City

除了地下街，新達城購物中心也超級好逛，新達城由好幾個館組成，你可以在這裡買到各大品牌和新加坡本土品牌，推薦為手信傷腦筋的遊客直接來新達城商圈把東西一次買齊！

據說新達城正中間的財富之泉，用右手觸摸泉水，心中許願，再沿著噴泉繞行三圈的話，就能實現增加財運喔～財富之泉受歡迎到每個小時才開放十五個人許願，要事先向保安登記，晚上還會有大型的雷射水舞表演喔！

地址：3E Temasek Boulevard, 新加坡038984（座標：1.295153, 103.859945）

交通：搭乘地鐵至「Promenade」寶門廊地站CC4

電話：+65 6266 1502

營業時間：10:00~22:00



往其他區

行政區位處中心地帶，如果沒有計劃逛博物館的話，三小時到半天就能逛完綽綽有餘，小編建議結合其他地區一起玩組成一日遊行程，但如果時間很鬆的話，當然還是慢慢玩才是最好的旅行方式。

往北→小印度區＋甘榜格南（阿拉伯區）

小印度區和甘榜格南異國風情強烈。（KKDAY提供）

小印度區和甘榜格南異國風情強烈，以吃飯逛街感受文化為主，因此小編最推薦跟這區一起玩，半天在小印度區甘榜格南感受異國文化，半天在行政區看博物館享受人文薰陶，景點也不會重複，一邊是清真寺印度廟，一邊是教堂。

往西→烏節路

烏節路的購物中心（KKDAY提供）

如果你沒有一整天這麼多時間，那玩完行政區不妨往西走一路接到烏節路，好好在烏節路大買特買！

往南→河畔區＆濱海灣

河畔區景色（KKDAY提供）

如果你不想排的太嚴肅，一整天都是靜態文化行程，那可以選擇和河畔區排在一天，建議將河畔區排在傍晚、晚上，晚上的克拉碼頭才好玩，白天就很適合玩行政區和濱海灣區，時間配合的剛剛好。

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