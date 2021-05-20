撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-20 16:13

日本超人氣女星「國民老婆」新垣結衣5月19日宣佈，與日劇《逃避很可恥但有用》的搭檔星野源結婚，日本以東南亞fans都為之震驚，不少網民崩潰大呼無法接受，需要請假一天來治療「情傷」。你未必注意到的是，如此震撼娛樂圈大消息，竟是透過傳真機發布的，而不是社交媒體或者電郵。不只結衣，日本社會至今依然非常看重使用傳真機，下文告訴你原因。

（《逃避很可恥但有用》劇照）

繼石原里美之後，又一位日劇女神「封盤」，讓全球男士再次心碎。如果你有細心留意，就會發現很多日本藝人都會選擇使用傳真機向媒體大眾公佈婚訊，而不是方便又快捷的電子郵件。例如石原里美在去年10月就是用傳真機發出親筆信，宣佈與圈外男友結婚，而人氣男團嵐成員二宮和也宣佈結婚及成為爸爸，同樣是透過傳真公佈消息，可見傳真機仍然非常重要！

【石原里美親筆信】

【新垣結衣、星野源親筆簽名信】

為甚麼在這個網絡發達的年代，他們仍然堅持使用在外國人眼中是「古董」一樣的傳真機？👇👇👇以下4個原因告訴你，為何日本人無法放棄Fax機！👇👇👇

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仍然在用Fax機令不少外國人感到驚訝，除了此外，亦有不少外國人無法理解日本的文化和生活習慣，例如不懂變通的性格、原來喝酒都有「放題」、還有24小時營業的ATM竟然會「放假」？👇👇按下圖看外國人眼中的16個日本文化衝擊👇👇

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同場加映：日本節目街訪外國人喜愛日本5件事

香港人是全球訪日次數最頻密的旅客，根據日本國家旅遊局的統計指出，2018年平均每3個香港人就有1個曾經到訪日本，可見港人對日本的喜愛程度有多狂熱。早前，有日本電視台節目到街上訪問居日外國人，並公開他們喜愛日本的5個原因，除了禮儀周正、地方整潔（就連公廁都超級乾淨！）之外，當然不少得日本美食！其中，提到香港有款爆紅的日本料理，竟令主持人也大感意外！👇👇👇即睇外國人喜愛日本的5個原因👇👇👇

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不是壽司也並非燒肉，究竟是哪款料理？即看全文：日本節目街訪外國人喜愛日本5件事 講到美味料理竟與香港有關？