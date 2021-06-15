撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-15 17:25

【Staycation熱話 / 酒店熱話】有網民最近在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」分享了入住尖沙咀某間四星級酒店的不愉快經歷， 退房後5小時收到酒店電話，指控他整爛房間的床頭燈燈罩，要求賠償。事主指他入住期間完全沒有碰過燈罩，離開房間時更是完好無缺，因此他十分委屈！

有網民分享自己住酒店退房後5小時收到酒店電話，指控他整爛房間的床頭燈燈罩，要求賠償。（Facebook @ 「香港Staycation酒店交流谷」截圖）

縱使事主多番澄清自己的清白，酒店方面依然要求索取賠償，即使表明希望找第三方交涉調停，酒店依然像錄音機般不斷回覆「明白嘅，但你都係要畀」，令事主覺得自己是「肉隨砧板上」，非常激氣！想知詳細事發經過及網民睇法，立即按圖睇睇😨👇👇

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有理說不清的情況其實已經不是第一次出現，早前亦有網民入住尖沙咀某間打卡五星級酒店時，被指弄污房內地毯而被索償$3000。Staycation熱潮持續，幾乎人人都愛到酒店度假，但入住時應該怎樣保障自己，避免「口同鼻拗」？立即按圖睇睇網民分享4招自保方法🤔👇👇

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新冠肺炎下，口罩已經成為出門必備的物品。各大口罩品牌都會不時推出新款，而最近屈臣氏則新出了超靚奶茶色系列，引起Facebook「香港口罩的市場價格報料區」大批谷友討論。記者搜羅共7款襯衫必買的靚色口罩，最平$2一個有找！按圖即睇7大襯衫必備時尚口罩推介😍👇👇

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🛀同場加映2：Staycation酒店自製泡泡浴5大好物🛀

Staycation熱潮持續，住酒店歎世界當然要浸浴放鬆一下，不少人更會特地買泡泡浴球或泡泡浴露，盡情享受順便打卡影張女神相。日前有網民在「香港 Staycation 酒店交流谷」詢問谷友，哪裡可以買到能夠整到超多泡泡的產品，引來不少人留言推薦。《香港01》旅遊頻道記者精選了5大自製泡泡浴好物，在屈臣氏、DON DON DONKI、HKTVmall等商店都可以買到！立即按圖睇5大泡泡浴必備產品及用沐浴露DIY的教學🛀👇👇

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