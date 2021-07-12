撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-07-12 08:00

【親子Staycation｜酒店優惠】暑假即將開始，各大酒店紛紛推出親子住宿Staycation優惠。《香港01》旅遊頻道記者精選8間酒店的親子食玩住宿套票，包括JW萬豪酒店、萬麗海景酒店、Hotel Icon、富豪九龍酒店、黃金海岸酒店、海洋公園萬豪酒店、百樂酒店及挪亞方舟度假酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】JW萬豪酒店 —— 2房相連送$1200餐飲消費額

酒店的夏日住宿套票可有最多4位入住相連房間，指定日子更可住足24小時。入住可於JW咖啡室歎自助早餐，並獲贈$1200餐飲消費額，適用於酒店所有餐廳，包括JW咖啡室自助餐或客房用餐，另外更免費送一瓶紅酒，每位住客亦可獲得一份$800以上瑞士高級護膚品。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【2】萬麗海景酒店 —— 包$1000消費額、參加工作坊

酒店推出親子假期套票優惠，小朋友可以參加集科學、科技、工程、藝術及數學於一身的工作坊，親手製作蜘蛛發射器、幻影轉盤及帆船，更可獲得證書及把製成品帶回家中作紀念品。套票同時包$1000餐飲消費額，適用於萬麗咖啡室、Mirage Bar & Restaurant、滿福樓等餐廳。

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萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2802 8888

【3】Hotel Icon —— 可愛兒童帳幕

酒店推出「繽紛家庭住宿優惠」，入住Club 65套房一晚包The Market自助午餐、自助早午餐或自助晚餐，亦可選擇$1300餐飲消費劵。房內提供可愛兒童帳幕，同時送一套小童用品，包括浴袍、拖鞋、洗漱用品、小童坐廁板和玩具。入住期間可免費使用多項娛樂設施，例如PS4遊戲機、桌球及足球機等。

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Hotel Icon 地址：尖沙咀科學館道17號 電話：3400 1000

【4】富豪九龍酒店 —— 一家大小歎自助早餐、黃昏雞尾酒

酒店推出親子Staycation套票優惠，可升級至家庭豪華客房之餘，更可享用行政樓層貴賓廊禮遇，歎自助早餐、黃昏雞尾酒及小點，全日可免費享用行政會所內的咖啡、茶、飲料及小時，最正的是可住足30小時玩個夠！

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富豪九龍酒店 地址：尖東麼地道71號 電話：2722 1818

【5】黃金海岸酒店 —— Peppa Pig主題海景露台房

酒店推出Peppa Pig主題住宿套票，可選擇豪華海景房或升級入住Peppa Pig主題房連海景露台。套票除了包早餐，還有黃金海岸酒店廣場夏日繽紛戶外攤位遊戲一節及Peppa Pig草裙設計工藝坊一節，小朋友可以盡情享受，更送Peppa Pig旅行袋一個。

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黃金海岸酒店 地址：青山公路1號 電話：2452 8888

【6】百樂酒店 —— 運動主題親子遊樂區

酒店推出「家庭樂」住宿優惠，入住豪華家庭客房一晚包早餐和自助午餐，亦可升級首選客房，房內有特色兒童帳篷、兒童滑梯或飛行棋遊戲地毯，還有銀河投影燈。另外，小朋友可免費享用以運動為主題的親子遊樂區，每房有不同運動元素的遊戲，包括足球、籃球等，還有積木、氣墊球、各種桌上遊戲等。

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百樂酒店 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號 電話：2731 2100

【7】挪亞方舟度假酒店 —— DIY啤啤熊、單車遊馬灣

酒店推出3日2夜度假套票，入住2晚包早餐及晚餐，同時可以免費製作啤啤熊及借用桌上遊戲。酒店亦提供免費單車租借服務，可以盡情遊覽馬灣。入住更可以優惠價換領挪亞方舟主題公園2天入場門票，是遠離市區的度假之選。

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挪亞方舟度假酒店 地址：馬灣珀欣路33號 電話：3411 8888

【8】海洋公園萬豪酒店 —— 送海洋公園2大1小門票

海洋公園Marriott推出「體驗海洋公園住宿計劃」，入住一晚豪華客房送2張海洋公園成人入場門票及1張小童入場門票，加上水上樂園即將於暑假開幕，到時就可以讓小朋友盡情放電。

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海洋公園萬豪酒店 地址：黃竹坑黃竹坑道180號 電話： 3555 1688

🤩同場加映1：一文看清用消費券去Staycation邊間酒店用得！🤩

電子消費券已經開始接受登記，不少人都打算好好利用$5000去酒店Staycation。想知酒店究竟接受八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK哪種支付工具？記者致電全港熱門酒店及訂房平台，查詢各酒店接受的付款方式，方便你mark低心水之選，到8月1日收到第一期消費劵時就可以立即訂房！立即按圖睇睇各大酒店接受的支付方式💸👇👇

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

有酒店員工強調睡前切勿做一件事！想知係咩，立即觀看全文👉👉👉Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼 員工：呢個房號最邪住親都出事