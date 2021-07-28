【Staycation / 香港酒店優惠】精選8月11間酒店Staycation抵住優惠，包括The Upper House、Rosewood、Grand Hyatt、Ritz Carlton、JW萬豪、四季、Hyatt Centric、Cordis、港島海逸君綽、8度海逸酒店及百樂酒店，最平人均$250就住到！

（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢並無包括加一服務費。）



【1】The Upper House —— 免費升級房型、包兩餐

奕居推出超抵優惠，入住一晚可獲免費升級房型外，還可於新開的頂層餐廳Salisterra享用雙人早餐及雙人下午茶。入住期間亦可享免費Maxi-Bar（酒除外），無限點播客房高清電影及爆谷。

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The Upper House

地址：香港金鐘道88號太古廣場

電話：2918 1838



【2】Rosewood Hong Kong —— 送海鮮併盤連氣泡酒、送香檳

瑰麗酒店推出52折優惠，入住一晚山景客房包雙人早餐，更可獲贈香檳一支，另外更可於INK Cafe享用海鮮併盤連兩杯氣泡酒。酒店的雲石浴缸一向都是打卡熱點，隨便一拍都呃到不少Like，不少女生都為了這個浴缸特地入住酒店！

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Rosewood Hong Kong

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

電話：3891 8888



【3】君悅酒店 —— 送$1000餐飲消費或下午茶或自助餐

Grand Hyatt一向獲得一眾Staycation迷的好評，酒店最近推出夏日住宿優惠，入住一晚包早餐，還可以在7項禮遇中選擇一項，包括送$1000餐飲或水療消費額、茶園或咖啡廳下午茶、自助餐等。

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君悅酒店

地址：灣仔港灣道1號

電話：2588 1234



【4】The Ritz Carlton Hong Kong —— 包下午茶、免費美妝及護膚體驗

香港麗思卡爾頓酒店推出「Just Us Girls」住宿套票，入住豪華客房一晚包雙人早餐，並可於大堂酒廊或房內歎雙人下午茶。同時更送多項免費體驗，包括Salvatore Ferragamo個人專屬香氛體驗、CLINIQUE皮膚分析、Bobbi Brown眼妝服務。另外更可免費租借即影即有相機，內有10張相紙，唵晒同閨密瘋狂打卡！

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The Ritz-Carlton Hong Kong

地址：九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場

電話：2263 2263



【5】JW萬豪酒店 —— 送$1200餐飲消費、$620雪花秀護膚品

酒店推出「雙倍喜悅」夏日住宿優惠，除了可以入住兩間相連房間外，指定日子入住更可住足24小時，入住2晚還可升級至海景房！套票包4位JW咖啡室自助早餐及$1200餐廳消費額，適用於酒店餐廳如JW咖啡室、The Lounge等，亦可用於房內用餐。另外會送紅酒一支及價值$620的韓國高級護膚品牌雪花秀人參護膚5件體驗套裝。

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JW萬豪酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

電話：2810 8366



【6】四季酒店 —— 送$800消費額歎米芝蓮中菜

酒店推出夏日Staycation套票，入住全新裝修的客房之餘，還可以歎早餐，同時獲贈$800消費額，適用於米芝蓮中菜廳龍景軒、The Lounge或客房餐飲服務。酒店的無邊際泳池坐擁一大片維港海景，不妨順便打個卡！

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四季酒店

地址：中環金融街8號

電話：3196 8888



【7】Hyatt Centric —— Petcation送寵物禮品包、專業拍攝

酒店是一間寵物友善酒店，最近推出全新Petcation套票，入住一晚標準房型會包狗狗歡迎禮包，包括狗床、歡迎小點、餐盤及水盤、除臭和去污抗菌噴霧、清潔消毒用品等。於指定日子入住更可免費獲得15分鐘專業攝影服務，同主子一齊影靚相！

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維港凱悅尚萃酒店

地址： 北角北角邨里1號

電話： 3762 1234



【8】康得思酒店 —— 歎米芝蓮中菜、送香薰蠟燭

酒店推出美食主題Staycation，歎明閣米芝蓮中菜，菜式包括拍青瓜花雕凍鮑魚、古早缸底醬油藍天使蝦、招牌蜜汁叉燒等。每房更可獲贈LALIQUE香薰蠟燭一個，價值$680，帶回家中讓香氣放鬆身心。

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康得思酒店

地址：旺角上海街555號

電話：3552 3388



【9】港島海逸君綽酒店 —— 包鮑參翅肚晚餐、下午茶、雞尾酒

酒店推出43折優惠，入住豪華海景客房包雙人自助早餐，還可歎下午茶及雞尾酒，晚上可於君綽軒歎雙人鮑參翅肚晚餐，美食包括燕窩焗釀蟹蓋、紅燒花膠翅、8頭原隻鮑魚扣海參等，還可享受Ingrid Millet 「40倍超速鎖水療程」，補充夏天吹得冷氣多被抽乾的肌膚水分。

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港島海逸君綽酒店

地址：北角油街23號

電話：2121 2616



【10】8度海逸酒店 —— Buscation包自助餐

酒店與開篷巴士公司聯乘推出Buscation，兩位成人及一位小童入住一晚，可乘坐開篷巴士遊覽迪欣湖或牛棚藝術村等地。套票有兩種，可以歎自助午餐或自助晚餐，任食即開生蠔、青口、海螺等冰鎮海鮮，還有多款刺身及甜品。

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8度海逸酒店

地址：土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1988



【11】百樂酒店 —— 零房價歎自助餐

酒店推出零房價套票優惠，入住包$1000餐飲消費額，適用於自助餐Parkcafé、酒吧金盞吧或客房用餐服務。另外可免費享用房內迷你酒吧一次，還可免費優先使用兒童遊樂室，啱晒一家大小過暑假！

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百樂酒店

地址：尖沙咀漆咸道61-65號

電話：2731 2100



🤩同場加映1：一文看清用消費券去Staycation邊間酒店用得！🤩

電子消費券已經開始接受登記，不少人都打算好好利用$5000去酒店Staycation。想知酒店究竟接受八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK哪種支付工具？記者致電全港熱門酒店及訂房平台，查詢各酒店接受的付款方式，方便你mark低心水之選，到8月1日收到第一期消費劵時就可以立即訂房！立即按圖睇睇各大酒店接受的支付方式💸👇👇1. 港島及新界區

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2. 九龍區及3大訂房平台

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

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