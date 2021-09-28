【香港酒店Staycation優惠】精選10月12間酒店Staycation抵住優惠，包括文華東方、半島、四季、Ritz Carlton、Rosewood、Hyatt Centric、千禧新世界香港酒店等，最平人均$225就住到！



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）



【1】文華東方酒店 —— 包3餐歎米芝蓮文華扒房

酒店推出超抵優惠，入住一晚包足3餐，包括雙人早餐及下午茶，晚餐則可選擇歎快船廊海鮮自助晚餐、Café Causette或船長吧三道菜晚餐，更可以揀米芝蓮星級餐廳文華扒房及酒吧歎美食！另外還送SABON身體護理組合。

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

文華東方酒店

地址：中環干諾道中5號

電話：2522 0111



【2】Rosewood Hong Kong —— 包3餐送香檳

酒店推出抵住套票，包晒3餐，包括於Aqua時尚餐廳品嚐三道菜午餐、在Bayfare Social歎晚餐，翌日可到Holt’s Café歎早餐。每房更送香檳一瓶於房內享用，還可獲贈$200 K11 MUSEA電子禮券。

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

瑰麗酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

電話：3891 8888



【3】四季酒店 —— 送$3000餐飲消費額歎米芝蓮美食

酒店推出「歡聚四季住宿優惠」，入住一晚全新豪華山景客房包雙人早餐及$3000餐飲消費額，歎酒店旗下多間米芝蓮餐廳的美食，另外更會送香檳一瓶及甜點，還有房內特別氣球佈置。

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

四季酒店

地址：中環金融街8號

電話：3196 8888



【4】港麗酒店 —— 住海景房歎松露下午茶

Conrad推出全新「Special Delight」優惠套票，入住一晚可免費升級至豪華半海景客房，另外亦包雙人自助早餐及最新的松露下午茶，歎西班牙黑松露巴斯克焦香芝士蛋糕、焦糖肉桂蘋果、74%有機朱古力柚子慕斯及羊奶芝士伴焦糖迷你梨子等甜品。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

港麗酒店

地址：金鐘道88號太古廣場

電話：2521 3838



【5】維港凱悅尚萃酒店 —— 包2餐自助餐、送M.A.C子彈唇膏

Hyatt Centric推出「時尚宅度假」住宿優惠，入住一晚包The Farmhouse咖啡廳雙人自助早餐及自助晚餐，更可獲贈免預約泳池通行證。套票更送知名彩妝品牌M.A.C禮品包一份，包括人氣子彈唇膏、毛孔隱形底霜體驗裝、無瑕霧鏡粉底體驗裝等。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

維港凱悅尚萃酒店

地址： 北角北角邨里1號

電話： 3762 1234



【6】The Ritz Carlton Hong Kong —— 包下午茶、免費美妝及護膚體驗

香港麗思卡爾頓酒店推出「Just Us Girls」住宿套票，入住豪華客房一晚包雙人早餐，並可於大堂酒廊或房內歎雙人下午茶。同時更送多項免費體驗，包括Salvatore Ferragamo個人專屬香氛體驗、CLINIQUE皮膚分析、Bobbi Brown眼妝服務。另外更可免費租借即影即有相機，內有10張相紙，啱晒同閨密瘋狂打卡！

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

The Ritz-Carlton Hong Kong

地址：九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場

電話：2263 2263



【7】半島酒店 —— 住一晚包三餐

酒店推出超抵優惠，入住一晚豪華客房包足三餐，入住當日可於房內享用晚餐，並於第二天享用雙人早餐套餐，退房時更可獲贈雙人半島經典下午茶。套票千四港元有找，超抵住！

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

半島酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道

電話：2920 2888



【8】港威酒店 —— 一泊4食歎多種美食

酒店推出超抵優惠，入住一晚可免費升級至總理客房，更可於貴賓樓層雅座享用早餐、下午茶和黃昏雞尾酒，還可在房內蝦塔及蒜蓉包，並獲贈氣泡酒一支。 聖誕節假期及除夕夜都可以優惠價預訂，趕快約另一半或好姊妹Book定房！

😍😍😍想知如何獲得優惠、每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

港威酒店

地址：尖沙咀廣東道13號

電話：2113 0888



【9】馬哥孛羅香港酒店 —— 歎德國傳統晚餐、啤酒

Marco Polo Hong Kong推出「啤酒節住宿之旅」Staycation優惠，入住一晚可免費升級至下一級別房型，於指定日子更可延遲退房至下午3時。套票包客房雙人德國啤酒節晚餐連啤酒，還可免費使用德國啤酒節活動室，與朋友一齊玩飛鏢、氣墊球、足球機、桌上遊戲等。

😍😍😍想知每晚價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

馬哥孛羅香港酒店

地址：尖沙咀海港城廣東道3號

電話：2113 0088



【10】千禧新世界香港酒店 —— 歎2餐自助餐加下午茶

酒店推出「享‧饗」住宿套票，入住一晚包足3餐，除了可歎雙人自助早餐外，更可於Café East 自助餐歎自助午餐或自助晚餐，或在La Table French Brasserie、嵯峨野或桃里歎精選套餐，另外亦包客房下午茶套餐，超抵住！

😍😍😍想知每晚幾錢住到，立即按圖睇睇👇👇👇

千禧新世界香港酒店

地址：尖沙咀麼地道72號

電話：2739 1111



【11】8度海逸酒店 —— 負房價歎自助餐

酒店推出「負房價」超抵優惠，入住一晚高級客房送$1200餐飲消費額，歎自助晚餐或晚市套餐，自助晚餐可任食生蠔、鱈場蟹腳、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身、蟲草花燉老雞湯。

😍😍😍想知每晚幾錢住到，立即按圖睇睇👇👇👇

8度海逸酒店

地址：土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1988



【12】城景國際 —— 超抵價包自助早餐

酒店推出超抵住套票，入住一晚包自助早餐，平日更可提早於中午12時入住，延房至下午3時退房，歎足高達27小時！

😍😍😍想知每晚幾錢，立即按圖睇睇👇👇👇

城景酒店

地址：九龍窩打老道23號

電話：2783 3231



想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2021｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😨同場加映：醫生揭酒店房間衛生黑點Top 16😨

Staycation熱潮持續，但其實酒店房內暗藏了很多細菌溫床，如果酒店清潔手法不妥，隨時播毒！早前台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人Facebook專頁列出一項外國研究結果，指出酒店房間內最骯髒的16個位置，立即按圖睇睇酒店藏菌陷阱Top16😱😱👇

+ 2

想知浴室邊個位置污糟程度僅次於馬桶，立即觀看全文👉👉👉Staycation注意！醫生揭酒店房間衛生黑點Top 16 廁所一處易忽略