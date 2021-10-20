迪士尼加價前必知｜網民教買年證最抵攻略！限時7折+送多1個月

【迪士尼加價】香港迪士尼日前宣佈在11月20日將會對特別日子的門票及迪士尼年證（奇妙處處通）加價，同時推出現有會員提前續會7折優惠。在優惠期內如何續會/入會最平？最長更可擁19個月會籍！想入會同續會的大家即睇下文了解啦！



（圖片來源：網絡圖片）

香港迪士尼日前宣佈迪士尼年證（奇妙處處通）的會員，由即日起至11月19日推出提前續會可獲7折優惠，更會贈送多1個月會籍，即最少可擁12+1個月會籍！不過由於是此優惠條款及細節眾多，一位郭姓網友親身查詢香港迪士尼樂園相關條款並在Facebook群組「迪士尼 買賣 交換 分享 Disney’s Sharing Platform」內分享最優惠的續會及入會方法，最長可擁15-19個月會籍！

（資料詳情及攻略由郭姓網友授權報導。）

（圖片來源：香港美國小鎮大街網站）

【7折續會+多送一個月會籍】

由即日起至11月17日優惠期內，只要奇妙處處通會籍在2022年4月30日前到期並在續會時會籍仍有效，進行指定續會手續，成人、小童及學生奇妙處處通都可以舊價錢7折的優惠價提前續會。會籍多送1個月即共12+1個月。

（圖片來源：香港迪士尼）

指定續會手續為：

銀卡升金卡：成人折實價$1441（原價$2059）小童及學生折實價$1021（原價$1459）

金卡續金卡：成人折實價$1441（原價$2059）小童及學生折實價$1021（原價$1459）金卡升白金卡：成人折實價$2519（原價$3599）小童及學生折實價$1798（原價$2569）



銀卡續銀卡及長者奇妙處處通則不在此優惠範圍內，銀卡續銀卡在原定到期日前60日內續會可享有現行價格8折優惠，不過並沒有多送1個月優惠。

（圖片來源：香港迪士尼）

【會籍有效期】

由即日起至11月17日優惠期內，符合上述條件成功續會的奇妙處處通會員可即時獲多1個月會籍，而且不需要擔心提前續反而會籍有效期會減少。在優惠期內續會會籍有效期會以原定到期日起計12+1個月，不會造成提前續反減的問題。

假如原定到期日為2022年4月30日，即會籍有效期由該日起計13個月，最多可以有19個月會籍。

【電子優惠】

成功續會後所有持有而未使用的舊有電子優惠劵等將會自動轉移到新的會籍，只要登入網上戶口即可查看有效日期。

（圖片來源：香港迪士尼）

【新會員、兩年年證】

未持有奇妙處處通會籍的大家，以及只持有兩日證或2019年推出的兩年年證的大家則未能享有以上7折多送一個月的優惠。但仍可以在優惠期內以舊價入會成為奇妙處處通會員。

【長者優惠】

持有樂悠卡的合資格60-64歲長者出示有效樂悠卡可以優惠價$100購買一日門票，不設長者奇妙處處通優惠。

（圖片來源：網絡圖片）

【特定日子及普通日子票價】

持有奇妙處處通會籍的會員並不受特定日子及普通日子門票票價變動影響，只需跟隨持有會籍可進入樂園的奇妙處處通日曆即可入場。而預購門票若非特定日子票價需補$60方可入場。

不過樂園官方入園時間表只公佈至2022年1月，入場遊玩時緊記參考最新官方時間表。

不少網民表示迪士尼是此加價突然，續會優惠條款難明，不過亦表示提前續會比較划算。

（圖片來源：群組截圖）

（圖片來源：群組截圖）

香港迪士尼樂園

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區

＊優惠詳情參閱香港迪士尼官方網站

＊此報導由郭姓網友授權報導。



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