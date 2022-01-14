日本人喜愛馬油3大原因　夠保濕+改善濕疹　不同種類其功效大不同

馬油護膚產品歷年來被不少日本人推崇，除了鎖水保濕力優秀，更被指是濕疹皮膚恩物，究竟是不是名過於實呢？記者即刻帶大家了解一下日本人喜愛馬油的3大原因，並拆解「馬油包裝」之謎——原來不同包裝的馬油，功效大有差別！

日本人喜愛馬油的3大原因 保濕力強、有效改善濕疹

為何日本人會喜愛用馬油來保養皮膚呢？不同包裝及種類，功效又有什麼分別呢？（圖片來源：EGL）

1. 日本傳統護膚名物 多代認證效果出群！

馬油早在公元5世紀時便有記載，後被李時珍所著的《本草綱目》提及，指馬油有助治療臉部斑點皺紋、手腳龜裂等症狀。在奈良時代引入日本後，再被日本人廣傳，經過多代相傳認證，是民間治療燒燙傷的膏藥，亦是具有強效修護力與保濕力的護膚名物！

日本古代使用馬油保養皮膚，更是民間治療燒燙傷的膏藥，功效顯著而廣為流傳。（圖片來源：EGL）

2. 強大保濕滲透力 被譽為冬季乾燥護膚恩物！

日本國民推崇的馬油護膚產品，原材料來自馬背鬃毛下及馬腹的脂肪，屬於天然動物性脂肪，含豐富的油酸、棕櫚酸、棕櫚油酸、亞油酸等。成份更含有豐富維他命E及不飽和脂肪酸，在塗抹時能夠為皮膚迅速補充水分並修復受損皮膚，對預防皮膚乾燥非常有幫助！

馬油本身含有豐富營養，對保養皮膚功效顯著，更能修復受損皮膚。（圖片來源：EGL）

3. 肌膚零負擔、不刺激 網民力推濕疹救星！

馬油的成份與人類皮脂脂肪酸結構平衡相似，豐富的維他命及營養能夠迅速滲透皮膚，補水同時不會阻塞毛孔，溫和不刺激，對肌膚零負擔。同時，馬油內含的亞油酸擁有消炎紓緩的作用，能有效紓緩過敏、濕疹、皮膚紅腫及暗瘡問題，幼兒、敏感肌及濕疹人士均適合使用！

馬油對人體皮膚無負擔，幼兒、敏感肌及濕疹人士均可使用。（圖片來源：EGL）

不同種類馬油護膚產品 功效大不同！

原來不同包裝的馬油護膚產品，功效大有不同。這是因為「馬油」並非指單一品牌，而是泛指所有使用馬匹油脂提煉而成的護膚產品。市面上出售的馬油來自不同產地，其中又以北海道生產的馬油質量最佳，大家在選購時可以細心留意！

昭和新山熊牧場馬油乳霜，能有效幫助皮膚保濕及油脂平衡。（圖片來源：EGL）

純馬油產品以外，有部份馬油護膚產品添加了其他精華及營養成份，改善純馬油的黏膩觸感，使用時更加清爽，亦對美容護膚有額外加成效果，令馬油保濕及修復能力更加顯著。

北海道Q10藥用馬油乳霜，添加輔酶Q10，再保濕之外，亦有助於促進新陳代謝。（圖片來源：EGL）

經過多年研究，現今的馬油護膚產品功效越趨成熟，例如最近日本新推出的「北海道 2+1 冬蟲夏草+胎盤素+Q10 馬油」，添加了冬蟲夏草、胎盤素、輔酶Q10等成份，在保濕及修復皮膚同時，能夠達到縮小毛孔、抗氧化、抗衰老、調節皮膚機能等功效，比起其他國際品牌護膚品的功效都不遑多讓，難怪會深受日本人喜愛！

北海道2+1冬蟲夏草+胎盤素+Q10馬油，在輔酶Q10之外，再添加冬蟲夏草及胎盤素等精華及營養，能發揮馬油保濕作用外，更進一步改善皮膚問題。（圖片來源：EGL）

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1. 北海道2+1冬蟲夏草+胎盤素+Q10馬油 115g

2. 北海道Q10藥用馬油乳霜 80g

3. 北海道限定必買手信！昭和新山熊牧場馬油乳霜 90g



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