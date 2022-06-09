【台灣入境】台灣開關入境旅遊新資訊一覽。台灣政府或考慮大幅放寬入境限制，傳滿足3大條件即可入境台灣，入境或者就要跟足指定方式，實際開關日期及政策詳情有待公布，相信大家好快有希望去台灣行夜市、食鹽酥雞喇！

台灣入境｜台灣或將開關 擬放寬入境限制 滿足3大條件可入境旅遊

野柳地貿公園（ 圖片來源：台灣交通部觀光局）

繼南韓宣布全面鬆綁，解除外地遊客入境限制，台灣近日相信會傳來開關好消息。台灣交通部長王國材，在接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時表示，已初步擬定觀光客入境的3大條件，相信通關有望，入境台灣！

九份（圖片來源：台灣交通部觀光局）

交通部長王國材接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時透露，台灣觀光局現已初步擬定國際觀光客入境指引，條件包括：（1）打齊3針疫苗、（2）入境前48小時的陰性檢測證明、（3）以旅行團形式觀光。

要以旅行團方式出遊，對不少遊客而言亦有相當吸引力，不過王國材續表示，台灣實際開關日期及執行方式仍有待商討，詳情將於正式開關時再做決定及公布。

台灣受到疫情衝擊，目前仍處於疫情高峰期，昨日錄得新增逾80,195宗確診、159宗死亡病例。訪問間王國材亦衷心期盼，希望疫情後能讓國際觀光客到來，親自發掘台灣好山好水。