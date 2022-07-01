有港女大呻入住青年旅舍後，因為旅舍設備不良而導致身體嚴重不適，其後需每日進食20至30粒止痛藥，更要花費巨額看醫生。她就情況向旅舍職員做出索償卻失敗，因此放上網打算討拍，怎料帖文一出竟引來網民群嘲，紛紛笑指「其實係唔係想幫旅舍賣廣告」！

港女埋怨旅舍設備有問題致弄傷腰 要求職員賠償萬元醫藥費卻不果

事主在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」中發文，分享日前入住油麻地某青年旅舍的經歷，事件相當離奇，引起網民熱議！

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（圖片來源：Unsplash）

事主在貼文中指責旅舍提供的床鋪過於柔軟，導致自己腰部疼痛不已，在一覺醒來退房以後，腰部仍然疼痛得需要「每日要食20-30粒止痛藥，食到入院」，更稱其後需要花費高達5位數金額醫療費，以支付跌打等醫療費用。事主為此聯絡旅舍索償卻不果，質疑旅舍「都唔知係咪想逃避責任」！

（網絡圖片）

帖文公開後隨即引來大量網民熱議，笑指樓主索償行為太過誇張，留言回應：「下次去酒店記得自己帶床」、「應該要向個鐵打醫生索償啦，醫來醫去都醫唔好」、「其實係唔係想幫間酒店賣廣告，想讚佢張床柔軟」、「我早幾日行過某酒店，佢影響到我氣場，攪到我中唔到六合彩頭獎，參考完樓主嘅個案，令我有勇氣去追討」。

亦有網民提醒事主，可以透過其他途徑進行索償：「意外保險可能幫到你」、「你有足夠資料就經消委會去小額錢債追」等；亦有網民建議事主：「可能你要揀啲適合你瞓嘅床先入住」、「如果唔舒服，可以即時退房」。