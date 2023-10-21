成田機場出東京市區5方法　Skyliner到日暮里37分鐘／巴士約$72起

撰文：是啦差弟弟
出版：更新：

成田機場交通｜介紹5大成田機場出東京市區方式，包括懶人必選的成田Express、超平價巴士、成田Skyliner等，最快只需約37分鐘就可到上野、池袋、新宿、 銀座等地，車票約$72起！

另外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有東京高評分酒店推介大阪酒店推介京都酒店推介神戶酒店推介新宿酒店推介淺草酒店推介福岡酒店推介沖繩酒店推介札幌酒店推介名古屋酒店推介熊本酒店推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（圖片來源：Unsplash/lourdes-tan）

成田機場交通　出東京市區5大方法

平時坐飛往東京的廉航，都會於成田國際機場（下稱成田機場）降落。有時候坐紅眼機，去到擔心無車搭出市區，或者想省到盡，揀最平方法直達上野、池袋、新宿、 銀座等東京自由行熱門景點，其實亦有不少方法。最快只需約37分鐘，車票價錢由約$72起！

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

成田機場交通【1】廉價高速巴士

5間日本巴士公司設立共5條專線LCB（Low Cost Bus廉價高速巴士），於2022年8月起營辦，來往東京市中心地帶，包括川口、豐洲市場、池袋、澀谷及銀座，車費由1,300日圓起（約港幣$70），比大多交通方式便宜近半。

來往成田機場與澀谷的LCB由東急巴士營運。每天有4班，單程票價為1,900日圓 （約港幣$113）。大家若計劃好行程，應提早預訂以享用早鳥優惠，以1,500日圓（約港幣$89）購入車票。

（圖片來源：東急巴士）

提供24小時前預訂的巴士由WILLER EXPRESS營辦，前往池袋的巴士車票也可享用優惠。若提早訂票，單程只需繳付1,500日圓 （約港幣$89），即場購票需多付400日圓（約港幣$24）。

廉價高速巴士

官網：https://www.narita-airport.jp/ch2/access/bus/lcb
購票地點：成田機場廉價高速巴士櫃檯
票價：2,800日圓（約港幣$151）
上車地點：各航班大樓廉價高速巴士站

成田機場交通【2】成田Express　懶人必選

想在成田來機場前往東京、品川、澀谷、新宿、橫濱等，不想轉車的懶人們，可以選擇俗稱「成田Express」的「N'EX成田特快」；成田Express班次間隔為每半小時至1小時就有1班，而且可以一車直到東京站，所需時間為約53分鐘，雖並非最快的方式，但勝在可輕鬆掌握班次表，到埗東京市區前毋須轉車，非常方便。

（圖片來源：成田Express）

車費方面，單程票價為3,070日圓（約港幣$165），而來回票定價為4,070日圓（約港幣$220），如使用日本交通卡，車費則為3,072日圓（約港幣$166），適合回程同樣需在成田機場上落的朋友。不過要注意，成田Express的列車分為東京及橫濱兩個方向，上車前要切記先確認行車方向。

+1

成田Express

官網：https://www.jreast.co.jp/
購票地點：成田機場JR綠色窗口
票價：3,070日圓起（約港幣$165起）
上車地點：成田機場站／機場第二候機樓站

成田機場交通【3】成田Skyliner　車程最短

想以最快時間到東京市中心，可選擇乘搭京成電鐵旗下的「スカイライナー（Skyliner）」，每20分鐘就有1班車。其最大賣點是速度夠快，由成田機場到日暮里站，只需約37分鐘；在日暮里站再前往上野站，則只需再多約5分鐘。

（圖片來源：Skyliner）

車費方面，由成田機場到日暮里或上野，車票定價均為2,570日圓（約港幣$139），使用日本交通卡收費則為2,557日圓（約港幣$138）。不過Skyliner的票價會因季節而有所講整，大家在購票前名先到購票口了解最新票價。

（圖片來源：Skyliner）

成田Skyliner
旅遊平台有Skyliner京成電鐵車票預售：KlookKKdayTrip.com
購票地點：成田機場藍色Skyliner櫃檯／自動售票機
票價：2,557日圓起（約港幣$138起）
上車地點：成田機場站／機場第二候機樓站

成田機場交通【4】利木津巴士　送到酒店門口

如果隨行行李偏多，推薦乘搭利木津巴士。其最大優點就是可以把乘客直接送到酒店門前。利木津巴士會途經新宿、日本橋、銀座、日比谷、六本木、池袋等地，並停靠在多個熱門東京區內的酒店門前，免去提著行李四處趕車的煩惱。

（圖片來源：利木津巴士）

車費方面則為均一單程收費，單程票價為2,800日圓（約港幣$151），每班車相隔約1小時，由成田機場到東京車站需時約60至70分鐘。利木津巴士會停靠的酒店名單，可到官網查詢。

利木津巴士
預購方法：KlookTrip.comKKday
購票地點：成田機場利木津巴士櫃檯
票價：2,800日圓（約港幣$151）
上車地點：利木津巴士櫃檯前

成田機場交通【5】TYO-NRT　凌晨機救星

「京成巴士」與「The Access 成田」結合8間公司共同經營全新的「TYO-NRT」，由2020年啟用，來回成田機場及東京市中心，可以到達東京車站、銀座站、鍛冶橋駐車場、東雲車庫及東雲AEON站。車程約需62分鐘，每10至20分鐘就有車，車票價錢為1,300日幣起（約港幣$70起）。

TYO-NRT最大吸引點是班次相距非常近，而且均為一程車到達目的地，途中不需轉車或擔心錯過下車點。最早的班次為早上7時半，坐凌晨機的朋友下機後可以上車補眠，沒有負擔。

TYO-NRT

官網：https://tyo-nrt.com/tw
購票地點：成田機場各航班大樓票務櫃檯
票價：1,300日幣起（約港幣$70起）
上車地點：各航班大樓TYO-NRT站

*票務櫃檯營業時間為9:00-22:00，營業時間外需於乘車時以現金或日本交通卡支付運費。
路線搜索可參考：https://access.narita-airport.jp/ch2/index.html

1. 由成田機場到東京市中心可以採用甚麼方式？

想由成田機場到東京市中心，可採用5大方式，包括成田Express、Skyliner、巴士等，詳情可參閱內文。

2. 由成田機場到東京市中心最快需時？

由成田機場到東京市中心，最快只需約37分鐘，詳情可參閱內文。

3. 由成田機場到東京市中心車票價錢為？

由成田機場到東京市中心車票價錢由1,300日圓（約港幣$70起），詳情可參閱內文。

日本人票選10大最想去溫泉勝地！箱根、銀山溫泉上榜　榜首再蟬聯1首歌學懂日本旅行常用46大日文單詞！地點/品牌/交通工具/食物等2023公眾假期請假攻略｜自製長假期去日本！聖誕/新年最多請2放9
行程攻略
日本
日本旅遊
日本
東京
東京
東京自由行
旅遊Jetso