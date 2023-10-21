成田機場出東京市區5方法　Skyliner到日暮里37分鐘／巴士約$72起

成田機場交通｜介紹5大成田機場出東京市區方式，包括懶人必選的成田Express、超平價巴士、成田Skyliner等，最快只需約37分鐘就可到上野、池袋、新宿、 銀座等地，車票約$72起！



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（圖片來源：Unsplash/lourdes-tan）

成田機場交通 出東京市區5大方法

平時坐飛往東京的廉航，都會於成田國際機場（下稱成田機場）降落。有時候坐紅眼機，去到擔心無車搭出市區，或者想省到盡，揀最平方法直達上野、池袋、新宿、 銀座等東京自由行熱門景點，其實亦有不少方法。最快只需約37分鐘，車票價錢由約$72起！

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成田機場交通【1】廉價高速巴士

5間日本巴士公司設立共5條專線LCB（Low Cost Bus廉價高速巴士），於2022年8月起營辦，來往東京市中心地帶，包括川口、豐洲市場、池袋、澀谷及銀座，車費由1,300日圓起（約港幣$70），比大多交通方式便宜近半。

來往成田機場與澀谷的LCB由東急巴士營運。每天有4班，單程票價為1,900日圓 （約港幣$113）。大家若計劃好行程，應提早預訂以享用早鳥優惠，以1,500日圓（約港幣$89）購入車票。

（圖片來源：東急巴士）

提供24小時前預訂的巴士由WILLER EXPRESS營辦，前往池袋的巴士車票也可享用優惠。若提早訂票，單程只需繳付1,500日圓 （約港幣$89），即場購票需多付400日圓（約港幣$24）。

廉價高速巴士

官網：https://www.narita-airport.jp/ch2/access/bus/lcb

購票地點：成田機場廉價高速巴士櫃檯

票價：2,800日圓（約港幣$151）

上車地點：各航班大樓廉價高速巴士站



成田機場交通【2】成田Express 懶人必選

想在成田來機場前往東京、品川、澀谷、新宿、橫濱等，不想轉車的懶人們，可以選擇俗稱「成田Express」的「N'EX成田特快」；成田Express班次間隔為每半小時至1小時就有1班，而且可以一車直到東京站，所需時間為約53分鐘，雖並非最快的方式，但勝在可輕鬆掌握班次表，到埗東京市區前毋須轉車，非常方便。

（圖片來源：成田Express）

車費方面，單程票價為3,070日圓（約港幣$165），而來回票定價為4,070日圓（約港幣$220），如使用日本交通卡，車費則為3,072日圓（約港幣$166），適合回程同樣需在成田機場上落的朋友。不過要注意，成田Express的列車分為東京及橫濱兩個方向，上車前要切記先確認行車方向。

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成田Express

官網：https://www.jreast.co.jp/

購票地點：成田機場JR綠色窗口

票價：3,070日圓起（約港幣$165起）

上車地點：成田機場站／機場第二候機樓站



成田機場交通【3】成田Skyliner 車程最短

想以最快時間到東京市中心，可選擇乘搭京成電鐵旗下的「スカイライナー（Skyliner）」，每20分鐘就有1班車。其最大賣點是速度夠快，由成田機場到日暮里站，只需約37分鐘；在日暮里站再前往上野站，則只需再多約5分鐘。

（圖片來源：Skyliner）

車費方面，由成田機場到日暮里或上野，車票定價均為2,570日圓（約港幣$139），使用日本交通卡收費則為2,557日圓（約港幣$138）。不過Skyliner的票價會因季節而有所講整，大家在購票前名先到購票口了解最新票價。

（圖片來源：Skyliner）

成田Skyliner

旅遊平台有Skyliner京成電鐵車票預售：Klook｜KKday｜Trip.com

購票地點：成田機場藍色Skyliner櫃檯／自動售票機

票價：2,557日圓起（約港幣$138起）

上車地點：成田機場站／機場第二候機樓站

成田機場交通【4】利木津巴士 送到酒店門口

如果隨行行李偏多，推薦乘搭利木津巴士。其最大優點就是可以把乘客直接送到酒店門前。利木津巴士會途經新宿、日本橋、銀座、日比谷、六本木、池袋等地，並停靠在多個熱門東京區內的酒店門前，免去提著行李四處趕車的煩惱。

（圖片來源：利木津巴士）

車費方面則為均一單程收費，單程票價為2,800日圓（約港幣$151），每班車相隔約1小時，由成田機場到東京車站需時約60至70分鐘。利木津巴士會停靠的酒店名單，可到官網查詢。

利木津巴士

預購方法：Klook｜Trip.com｜KKday

購票地點：成田機場利木津巴士櫃檯

票價：2,800日圓（約港幣$151）

上車地點：利木津巴士櫃檯前

成田機場交通【5】TYO-NRT 凌晨機救星

「京成巴士」與「The Access 成田」結合8間公司共同經營全新的「TYO-NRT」，由2020年啟用，來回成田機場及東京市中心，可以到達東京車站、銀座站、鍛冶橋駐車場、東雲車庫及東雲AEON站。車程約需62分鐘，每10至20分鐘就有車，車票價錢為1,300日幣起（約港幣$70起）。

TYO-NRT最大吸引點是班次相距非常近，而且均為一程車到達目的地，途中不需轉車或擔心錯過下車點。最早的班次為早上7時半，坐凌晨機的朋友下機後可以上車補眠，沒有負擔。

TYO-NRT

官網：https://tyo-nrt.com/tw

購票地點：成田機場各航班大樓票務櫃檯

票價：1,300日幣起（約港幣$70起）

上車地點：各航班大樓TYO-NRT站



*票務櫃檯營業時間為9:00-22:00，營業時間外需於乘車時以現金或日本交通卡支付運費。

路線搜索可參考：https://access.narita-airport.jp/ch2/index.html

