Klook優惠碼合集2024｜獨家全球酒店85折減$350｜母親節優惠碼
Klook優惠碼合集2024｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年4月19日）
👸🏻❤️母親節期間限定優惠碼｜折扣高達$505❤️👸🏻
優惠：購買Klook全線活動滿HK$600即享HK$30折扣優惠。先用先得，用完即止。
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優惠碼：MDAYJOY30 優惠期：4月18日起至5月12日
優惠：購買Klook全線活動滿HK$1,300即享HK$75折扣優惠。先用先得，用完即止。
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優惠碼：MDAYJOY75 優惠期：4月18日起至5月12日
優惠：購買Klook全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠。先用先得，用完即止。
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優惠碼：MDAYJOY150 優惠期：4月18日起至5月12日
Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday《香港01》獨家全球酒店85折 最高減$350
優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，送完即止。
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優惠碼：HOTELMONHK01
優惠期：2024年3月11日 至 4月29日，逢星期一
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😋酒店下午茶推介😋
香港萬麗海景酒店 西班牙庭院下午茶 低至人均HK$269起
珀薈酒店 「童話森林」主題下午茶 低至人均HK$123起
香港喜來登酒店視佳廊下午茶 低至人均HK$304起
九龍海逸君綽酒店「夢幻櫻花」下午茶 低至HK$319起
St Regis 下午茶套餐 低至HK$478起
🌸日、韓、台櫻花季🌸
日韓台賞櫻團9折
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優惠期：即日 至 2024年4月30日
日韓台租車/機場接送/包車/火車93折
優惠： 滿港幣$800即享93折，最高折扣限額為港幣$105
優惠碼：CHERRYCAR7
優惠期：即日 至 2024年4月30日
Klook官方優惠碼
APP首次購物即享95折優惠
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優惠碼：BetterOnApp
APP 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台：只適用於APP
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Klook官方優惠碼 ｜日本
西武川越一日券7折
優惠期：即日 至 2024年4月30日
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西武鐵道一日券7折
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日韓台賞櫻團9折
優惠： 滿HK$500 即減 HK$50
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買1送1｜阿倍野HARUKAS 300海闊天空展望台門票
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🌸2024熱門賞櫻酒店推介🌸
💦泰國潑水節旅遊優惠🔫
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5. 普吉島：【8折】普吉島暹羅夢幻劇場門票
6. 普吉島：【8折】皮皮島＆瑪雅灣＆蛋島＆竹子島之旅一日遊
7. 全線泰國租車/機場接送/包車優惠碼
8. 全線泰國Spa及按摩活動優惠
Klook官方優惠碼 ｜澳紐
澳紐酒店／景點／活動減HK$150
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年4月30日
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澳紐租車減HK$150
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年4月30日
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Klook官方優惠碼 ｜馬來西亞
私人機場接送優惠碼
預訂法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於CDG去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24CDG
預訂英國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於LHR去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24LHR
預訂西班牙法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於BCN去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24BCN
預訂泰國機場私人接送服務可享10%折扣
*僅適用於BKK & DMK去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24BK10
預訂泰國機場私人接送服務可享10%
*僅適用於HKT去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24HKT10
預訂義大利機場私人接送服務可享85折
*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24FCO
預訂義大利機場私人接送服務可享85折
*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24MXP
預訂荷蘭機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於AMS去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24AMS
預訂葡萄牙機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於LIS去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24LIS
預訂德國機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於BER去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24LIS
預訂韓國機場私人接送服務可享 15% 折扣
*僅適用於 ICN/ GMP/ PUS 去程 / 回程接送
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信用卡持卡人優惠碼
Mastercard World & World Elite 持卡人專屬優惠
[Mastercard World/ World Elite] 日本環球影城套餐：買相同套餐可享第2件半價優惠
*僅適用於有「關西樂享周遊券 」的套餐
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優惠期：即日 至 2024年4月30日
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[Mastercard] Klook大東京景點通行證USD 30優惠
*只適用於成人票
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優惠期：即日 至 2024年4月30日
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[Mastercard] 香港迪士尼樂園：買相同套餐享第2件半價優惠
*僅適用於「1日票 + 無加購 + 成人」套餐
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優惠期：即日 至 2024年4月30日
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[Mastercard] 香港海洋公園：買相同套餐享第2件半價優惠
*僅適用於「標準門票 + 無 + 成人」套餐
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[Mastercard] 新加坡環球影城：買相同方案享第2件半價優惠
*僅適用於「門票 + 指定日期（非繁忙）+ 無快速通關券 + 無票券次分類」套餐
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優惠期：即日 至 2024年4月30日
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[Mastercard] 馬來西亞樂高樂園®：買相同方案享第2件半價優惠
*僅適用於「樂高主題樂園1日票 + 成人」方案
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年4月30日
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Klook Stay+套票方案
Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。