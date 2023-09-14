震驚！趁住客外出酒店房務員搜房摷行李開夾萬　惡行難逃攝錄App

入住酒店或民宿時，旅客要多加小心！曾有外國網民入住酒店期間，經電腦安裝的攝錄裝置，驚揭酒店執房員趁其外出時，竟然偷偷「摷房」，不但私下翻摷住客行李、夾萬等，更休閒地偷飲啤酒，行徑十分離譜！



示意圖，非當事人（圖片來源︰photo AC）

平時出外旅遊，背囊、行李箱等一般會擺放在酒店房間內，不時更會有員工入內進行清潔，但並非人人都可以做到「安份守己」。曾有外國網民於社交平台上分享一段影片，稱其前往墨西哥坎昆（Cancun）渡假期間，在自己的手提電腦隱蔽攝錄程式裝置（iSentry）上發現驚人畫面，酒店房務員竟然趁他外出，偷偷地在他的房間進行「大搜查」。

酒店房間示意圖（圖片來源：Unsplash）

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從片段中可見，酒店房務員得悉房間內無人，於是悠閒地從雪櫃取出一罐啤酒來喝，隨即又查看房內的夾萬，未有發現貴重財物後，便開始東翻西找，甚至翻摷住客的行李箱及背囊，一時又取出太陽眼鏡盒並打開來看，一時又翻摷房內的衣櫃抽屜，非常離譜。

事件引起大批網民關注，不少人留言直斥房務員的行為猖狂，有人表示一直擔心會有類似情況發生，因此從不容許房務員進入房內，寧願「自己清理房間」；亦有人指去旅行出外時，貴重物品一定要跟身，又指不會常用到行李箱內物件，但會「常鎖著行李箱，鎖匙隨身」，不過有關情況仍然令人感到震驚。

事主於片段內形容「我們的假期確實荒誕」，但由於事後已將情況告知有關酒店，店方不但即時解僱涉事的房務員，更同意退款並且提供相關優惠，認為處理公道，因此不會公開涉事酒店名稱。不過，他希望透過分享有關經歷，忠告外遊的網民住宿時需要小心，並鼓勵大家可以適時運用科技保障自己。

事主稱，這是他首次於電腦設置攝錄鏡頭，未料該名房務員沒有察覺攝錄鏡頭亮起綠燈，並將他的罪行完整地攝錄下來，這才將房務員「捉到正」。他又提醒，只要打開手提電腦並將視窗收細，再將屏幕亮度調校至最暗，電腦使可以發揮隱蔽攝錄機的作用。無論如何大家若打算出外旅遊，記得要注意財物保安，慎防發生類似事件。