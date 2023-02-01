HK Express泰國及越南平機票優惠！HK Express推出新一輪平機票優惠，由即日起至2月3日，於官網預訂布吉、峴港及芽莊機票單程低至$138起，來回連稅最平$1,100有找，旅遊日期由2023年2月至2023年12月，暑假旺季都有，可以去布吉享受陽光與海灘！

HK Express 3大航點單程$138起！暑假去布吉/峴港等最平$1,073起

HK Express推出新一輪平機票優惠，由即日起至2月3日，官網預訂布吉、峴港及芽莊機票，單程$138起，來回連稅低至$1,073起！同時推出寄艙行李額限時優惠，在預訂以上機票同時加購寄艙行李額，可以即減$100，有需要的話記得留意！

以上機票連稅價錢未包寄艙行李，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來源：香港快運）

根據記者今日（1日）實測，2023年7月17日出發，7月21日回程，香港至布吉邁來回連稅$1,141起。航班時間方面，可以早機去晚機返，玩到最後一刻先返香港！

（圖片來源：香港快運）

香港至越南峴港，來回連稅$1,120起，同樣是2023年7月17日出發，7月21日回程。

（圖片來源：香港快運）

香港至越南芽莊，來回連稅只需$1,,073起，2023年7月17日出發，7月20日回程。航班時間不算好，但勝在價錢夠平，適合想去快閃旅行的朋友！

（圖片來源：香港快運）

HK Express 泰國及越南平機票優惠

預訂日期：2023年2月1日 - 2月3日

出發日期：2023年2月7日 - 12月13日

價錢：單程$138起

