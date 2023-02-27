HK Express平機票！曼谷/清邁/芽莊單程$168起、來回連稅$1,113起

HK Express曼谷機票優惠！HK Express推出曼谷、清邁及芽莊機票優惠，單程$168起，來回連稅最平$1,113起，即日起可以開始預訂，出發日期由5月7日至7月14日，有興趣的朋友記得去官網入手！訂完機票記得睇埋曼谷酒店推介，盡情享受假期！

HK Express曼谷/清邁/芽莊單程$168起！來回連稅$1,113起

HK Express（香港快運航空）最近不停推出平機票優惠，今次機票優惠目的地是泰國曼谷、清邁及芽莊，單程$168起，來回連稅低至$1,113起！想飛泰國、越南平玩平食的朋友不要錯過。

香港至曼谷來回連稅$1,201起

香港至清邁來回連稅$1,201起

香港至芽莊來回連稅$1,113起



以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

今次快閃優惠的出發日期方面，曼谷及清邁由2023年5月7日至7月14日；HK Express芽莊航線則於6月4日起復飛，出發日期由6月4日至7月14日。

（圖片來源：Lisheng Chang/Unsplash）

根據記者今日（27日）在官網機票搜尋器查詢，平機票數量仍然有不少，航班時時間為午機去午機返，有興趣記得去官網預訂！

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express 曼谷/清邁/芽莊機票優惠

價錢：單程$168起；來回連稅$1,113起

預訂日期：即日起

旅遊日期：2023年5月7日至7月14日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

