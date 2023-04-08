曼谷酒店｜$500高CP值住宿推薦　2分鐘到BTS Asok站仲有MRT超方便

一月份在泰國待了將近一個月的時間，在曼谷的部份總共住了七間不同的旅宿（有部落客超強，為了寫住宿的文章可以每間換一間，但我實在沒那種毅力……所以平均一間都住兩到三晚才換），每間都位於不同的空鐵或地鐵站附近，住過以後我也各自有些優缺點的感想，這篇想跟大家分享的是離BTS Asok站和MRT Sukhumvit站很近的「Park Plaza Sukhumvit Bangkok」。



因為這裡可能也有打算第一次去曼谷自由行的朋友，所以我先簡單跟你們講一下，如果你們對於酒店該住哪裡比較好毫無頭緒的話，BTS Asok這一站算是位於曼谷市中心的精華地段而且跟MRT Sukhumvit站相連，不管要搭空鐵還是地鐵都很方便，然後BTS Asok站緊鄰著「Terminal 21 Asok」這間百貨商場，裡頭的消費檔次算是走親民路線，不是那種貴婦才在逛的百貨，裡頭跟附近都有一堆餐廳，鄰近的幾個空鐵站附近也都很熱鬧（夜生活也很精彩，知名的「Soi Cowboy 牛仔巷」就在不遠處，女色林立的Nana站也在隔壁站而已），所以我個人還蠻推薦第一次來玩可以住這一帶的。

按圖了解Park Plaza Sukhumvit Bangkok酒店位置，附近的百貨商場「Terminal 21 Asok」原來是開餐好去處👇👇👇

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從這間「Park Plaza Sukhumvit Bangkok」步行到「Terminal 21 Asok」大約只要2~3分鐘而已。

如果你們有換泰銖的需求，而且要換的金額只有一兩千元的話，建議可以直接就近從BTS Asok站旁的「SuperRich」換就好了，不一定要專程跑去很遠的換匯所換。

p.s. 我那一趟有去了清邁跟曼谷，根據同團夥伴的分享，他們在清邁古城那邊的Super Rich台幣換泰幣的匯率是1:1.13，然後我從Terminal 21那邊的Super Rich看到的也是1:1.13（通常離捷運站太近的反而匯率沒那麼好），但我去Central World斜對面巷子內的橘色Super Rich看到的匯率是1:1.155，簡單來說就是1000元台幣可以換1155泰銖，然後前面兩家是1000元台幣換1130泰銖，若你換的金額不大時就是只差一點點零錢，但假設你用台幣30000元來換，就是33900泰銖跟34650泰銖的差異，差了750泰銖，可以多吃好幾十支烤肉串或好幾十碗船麵……所以基本上就看你們要換的金額有沒有很多啦～如果只是換一兩千元的話，我是真的覺得隨便一間Super Rich就好了啦！不要耗費那麼多心力在研究這個（以上只是我個人的一點淺見而已，你們要照其他達人的資訊去換匯我也不反對啦！）



「Terminal 21 Asok」應該算是每個來曼谷自助旅行的人都逛過的百貨商場，不過我去年還去了另外一間新開幕的「Terminal 21 Rama 3」以及位於芭達雅的「Terminal 21 Pattaya」，之後也會陸續跟你們分享一些相關的圖文內容。

「Terminal 21 Asok」的5F有個叫做「Pier 21」的美食街，餐點口味不會太差、環境也整潔乾淨但價格跟外面路邊攤差不多，是很多在地泰國人日常也會來用餐的美食街，非常經濟實惠，如果你們沒有一定要吃什麼高檔餐廳的話也可以考慮來這裡解決就好。

言歸正傳，回到酒店的部份……

按圖看看酒店介紹，當然還有房間的設備和細節👇👇👇

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先提醒你們一下，Asok站附近其實有兩家「Park Plaza Bangkok」，一家是我這次住的，位於Ratchadaphisek Road，算是大馬路旁，另外還有一家是位於Sukhumvit Soi 18，也就是Sukhumvit的18巷裡頭（兩間酒店只有13分鐘左右的步行距離），當天計程車司機從機場載我們過來差點跑錯酒店，所以你們到時最好要確認清楚一點喔～

我上次是用一晚雙人房（不含早餐）大約500港元的價格訂到這酒店的，我知道訂房網上一定可以找到很多更便宜、更有特色的酒店，但是要位於市中心而且走路到BTS只要3分鐘的就沒那麼容易找到了～

眼利的朋友可能會發現現在在訂房網找泰國酒店的時候，很多酒店名字後面都會加上像「SHA Extra Plus」、「SHA Plus+」或「SHA認證」之類的字樣，可是可能都不曉得這是什麼意思，這邊簡單跟你們說明一下，其實有寫「SHA」就表示這酒店是被泰國政府認證的安全旅遊場所，有多一個「+」或就表示這裡至少有70%以上的員工都完整接種新冠肺炎疫苗，住起來會更加令人安心。

我這次訂的是這裡最基本的「Superior Room」，空間大概有10坪左右，訂房時可以選擇要一大床或者兩小床。雖然不能說是多有特色的一個房間，但我覺得算寬敞、整潔、質感還不錯，木質地板踏起來也很舒服，不會有什麼髒髒舊舊的負面感受。

入口處的旁邊有一個不算小的衣櫃，裡頭有浴袍、室內拖鞋、保險箱等等，衣架還提供蠻多支的。還有一面可以照全身穿搭的鏡子，然後旁邊那個架子可以用來掛包包或帽子之類的。

懸掛式的液晶電視，飛利浦的。底下還有一台三星的DVD播放器，雖然現在已經沒什麼人在看DVD了……但如果你們很愛看電視而且又覺得泰國那些頻道都很難看的話，可以考慮自備一些DVD的電影或者影集來看喔！

房間角落有個辦公桌，你們如果有帶手提電腦的話可以在這邊使用。房間插座數算是蠻多的。連床的兩側也都有插座可以充電，可不是每間酒店的房間都有這麼貼心的設計唷……

對了～旁邊那個是淋浴間，不過入口並不是在這個方向，它只是設計來讓夫妻或情侶可以看彼此洗澡用的而已（？）如果是跟朋友來住或不想被看到裸體的話，也有浴簾可以整個放下來，不用擔心。

這邊還有一張躺椅可以讓你坐著欣賞外頭的曼谷市景。酒店前面這條馬路雖然在照片中看起來空蕩蕩的，但某些交通尖峰時段其實塞車塞得有點嚴重，如果要搭計程車出入的話最好避掉一般民眾上、下班的時間喔～

房間裡的Mini Bar，茶包、咖啡包還有那玻璃瓶裝的飲用水都是免費的。茶包跟咖啡包看起來還算不錯。（當然是不能跟五星級酒店比，但有些酒店提供的更差）還有紅酒、零食跟套套，這些是要額外收費的。冰箱裡的酒跟無酒精飲料也是要額外收費的。

衛浴空間整潔度方面都沒什麼問題，然後他們提供的牙膏是很好擠的那種，有加分，我很怕用到那種刺一個洞、用吃奶力氣還只擠得出一點點的那種……

我這次訂的這房型是沒有浴缸的，如果你們想泡澡的話，加幾十元就可以住有附浴缸的豪華房（Deluxe Room）了。

接下來到酒店的頂樓，這裡有一間還堪用的小型健身房，想要維持充血狀態的話可以上來舉舉啞鈴。

按圖看看酒店頂樓的健身房和泳池👇👇👇

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再來看到的是泳池的部份，一樣屬於比上不足、比下有餘的那種，因為很多類似價位的酒店裡頭未必會有游泳池。我連續兩天上來泳池這邊都覺得人不多，基本上應該很多時段都有包場的感受。

泡完水也可以躺在這邊做個日光浴，剛才的健身房那邊有大條的毛巾可以使用。也有為癮君子提供的吸煙區。

其實這裡的環境還算不錯啦～至少沒有說視野全部都被其他建築物給擋住。在台灣冷颼颼的季節飛來泰國這裡度假、避寒真的是一件超爽的事情！一面泡水一面欣賞曼谷市區的市景也挺舒心愜意的。

很想在這裡躺久一點，但是難得出國玩，花太多時間在放空跟休息實在有點浪費……身為部落客還是要多出門拍一些好吃、好玩的來跟你們分享才行，所以待個二、三十分鐘以後我就下樓了。

以上就是這次簡單的分享，因為還積欠太多要寫的內容，所以結論我就不寫太長了，簡單一句話就是這間「Park Plaza Sukhumvit Bangkok」位置極佳，去哪裡都方便，環境不差、房價合理，酒店的工作人員態度也都蠻親切的（進出時有對到眼都會打招呼），推薦大家可以參考看看啦！

基本資料（Park Plaza Sukhumvit Bangkok）

地址：16 Ratchadaphisek Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand

電話：+66-2-263-5000



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】