廣州瑰麗酒店108層高住宿實探　中西合璧呈現廣府美學

2019年開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）和廣州瑰麗酒店（Rosewood Guangzhou），我都很喜歡。香港瑰麗是鄭志雯（瑰麗酒店集團首席行政總裁）展現個性的時髦居所，而廣州瑰麗更像是她回歸祖輩之鄉的情感寄託，沉澱了很多故事。



14年前，廣州東塔周大福金融中心開始動工，我看着它漸漸拔高。2011年鄭志雯收購瑰麗酒店品牌，瑰麗這個品牌更為中國人熟知。後來瑰麗進駐東塔的消息傳出，吊了我好多年胃口。

2019年廣州瑰麗終於面世，一開業就刷新了「全球最高酒店」的紀錄。身為瑰麗粉的MISS，就在酒店正式開業當天馬上飛了過去，還偶遇Yabu Pushelberg，與他們探討廣州瑰麗的設計趣事。

廣州CBD線上的新霸主

廣州瑰麗一亮相，就確定了它在廣州的絕對女王地位。坐落在CBD線上的廣州瑰麗高達530米，打敗484米高的香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong），登上當年「全球最高酒店」之位。

按圖看看廣州瑰麗酒店的外觀設計和周邊風景👇👇👇

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建築由全球知名的美國建築公司 KPF 設計，高達108層。外立面採用自潔式白色赤陶土「窗欞」系統，這種技術能遮陽和降低用電量。夜裏，酒店部分的建築體亮起，從頂部往下漸漸淡化的燈光，猶如繁星灑落大地。

頂部採取「之」字形退台設計，形成3個露天觀景平台。想看日落就到66層的辦公區頂部平台，想看日出就到91層的瑰麗府邸的頂部平台。東西方位兼具的平台則在酒店的107層，不僅可以看到日出日落，還有欣賞珠江和廣州各類地標建築的絕佳視角，比如珠江對面的廣州塔，腳下扎哈設計的廣州大劇院、廣東博物館和廣州圖書館。

園林佈置由曼谷P Landscape公司設計，包括7個露台、多處景觀草坪和雅緻花園。

在城中能同時欣賞到廣州塔全貌的角度非常少，住在廣州瑰麗裏天天都能看到。而且靠江的房間可以俯瞰到海心沙。如果碰上演出搶不到票，住進廣州瑰麗也有不錯的視角。酒店人員還和我打趣道，許多廣州當地客人都愛來樓上眺望，然後指出自己的家在何處。

站在海拔500米以上，我也是領悟到梭羅所說的「如果我真的對雲說話，你千萬不要見怪。」

地道的廣府風韻

廣府人文藝術的風韻之味從入口開啟。作為地標之一的酒店建築，入口卻挺低調。穿過一扇很普通的大門就到落客區。

按圖看看廣州瑰麗酒店的入口和大堂的設計心思👇👇👇

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取代常見的旋轉門的是5米之高的硃砂紅漆器大門，對稱的G字形把手是瑰麗特別設計的圖章標誌，每家酒店都不一樣。推開大門時，彷彿翻開了一本書的封面。

飄落碎片的藝術裝置應用在玻璃上，呼應建築頂部漸淡的燈光設計。進入酒店，我首先看到的是一幅深藍色的立體畫。奇妙的是，我注視着畫移動方位時，藍色逐漸變成紫色。這件作品是由四川籍藝術家莊紅藝創作的宣紙摺疊藝術裝置，色彩多變的紙花表達廣州作為「花城」的美名。

在工作人員的帶領下，我來到直達95層大堂的高速電梯等候間。一進電梯我就被一股胭脂紅包圍，好在温和的光線降低了濃烈的衝擊感，這個情景讓我一下子聯想到《布達佩斯大酒店》的經典劇照。

在世界上速度最快21米/秒的電梯裏，屏幕裏切換着廣州的地標：陳家祠、大劇院、廣州塔……不用1分鐘，就到了95層。迅速上升時造成的耳朵不適是難免的。屏住呼吸，嚥下口水解決了。

踏出電梯首先看到整片落地窗上大面積的鏤空簾幕，這是Yabu Pushelberg習慣使用的設計元素。轉角處是酒店的「鎮店之寶」，這件名為「平衡」的雕塑出自藝術家羅旦之手。借鑑了漢唐人物的形體塑造一名芭蕾舞者，表達尋求輕盈與豐腴，動與靜，傳統與當代的平衡。

酒店員工的制服時尚，還有配套的飾品。撇開一貫的中規中矩，與他們對話時讓我感到更像在與朋友交流。我拿到的房卡上印着五羊雕塑的影像。總共有5種款式，印着廣州今昔地標。

前台旁是充當了大堂吧角色的亭餐廳，可以承包全天的餐飲。早上我在這裏品嚐糕點和咖啡，下午能吃到下午茶套餐，夜晚餐前和餐後在這裏小酌一杯。

夜幕降臨時，橘黃色的燈光包住廣州塔，十分温暖。燈具的裝飾效果變強，照明作用由隱藏的光帶做輔助。這處空間的燈飾詮釋了Yabu Pushelberg對燈具的運用。

轉乘獨立的客房電梯去房間。有一個挺人性化的設計。電梯裏刷門卡後就會自動亮起對應樓層，不需要我再找數字手動按，終於不用擔心還沒找到樓層就錯過了的尷尬。

在這種我們平時容易忽略的小細節上創造便利，入住體驗的舒適感隨之迅速加分。

它就像廣州富豪一樣低調

走出電梯，客房走道掛着潑上「瑰麗藍」的裝飾畫。這種藍色被運用在瑰麗的一系列周邊上，比如信紙、房卡、紙袋等等。

按圖看看酒店客房、套房的細節和設備👇👇👇

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96層至106層之間是酒店擁的251間客房及套房，面積55平米起，其中包含4間複式套房。酒店客房由Yabu Pushelberg設計。原木打底，温和的淺色系裝修搭配中西合璧的藝術畫作。大部分傢俱都是他們為酒店特別定製。

標籤式設計的屏風隔斷也有運用到，不過在廣州瑰麗裏克制許多。我開玩笑對George和Glenn說，你們牀邊的青銅框架屏風挺實用的，還可以掛衣服呢。他們對視了一眼，一邊點頭一邊大笑。

呈現出廣府美學的廣彩瓷器和粵繡藝術品，也能在房間裏看到。還有代表中國傳統文化的茶具、書法筆器、象棋等物品，正是廣州富人家中的標配。

酒店準備了我超愛的廣州點心雞仔餅，當然要找茶搭配了。迷你吧裏茶是膠囊裝的，減少了等待煮水的過程，簡直太方便了。

躺在房間裏就能看到超美的日落。黃昏時陽光灑進房間裏，整個屋內都是金燦燦的。

西關樓複式套房連通兩層樓房，配套開放式廚房、寧謐卧室、私人按摩浴缸以及寬敞的起居與用餐空間。

廣府是總統套房，也是間複式套房，設有一間卧室、兩間浴室、一間開放式廚房、按摩池以及起居室。

住進套房的話可以乘坐獨立的電梯到達頂樓108層的瑞閣行政酒廊，去享受全天餐飲服務和特調雞尾酒，以及24小時管家服務與電動蔚來越野車用車服務。

私人化的瑰麗府邸

香港瑰麗推出府邸後，MISS也去睡了。管家式服務的瑰麗府邸更具私密性，更適合長期居住。

按圖看看瑰麗府邸的設計和設備👇👇👇

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廣州瑰麗在68層至91層之間鋪設了瑰麗府邸，355間府邸的佈局比酒店客房還多，其中23間是複式府邸，大部分是一戶一梯。府邸是香港設計公司 Perception 設計的素雅居家風，奶油色基調營造出明亮流暢的氛圍。

在複式府邸，浮雕式樓梯連接兩個樓層，將樓下的社交空間與樓上的主卧、浴室及休息區域按功能分隔開。畢竟是為長居而設計的府邸，基本生活所需設備如室內洗衣機、配備廚具、烤爐和洗碗機的廚房具備。

復古圖書館既視感的府邸公共區域可以是會客的場合。桌球室的設置倒是增添了娛樂項目。

露台粵菜，35年老菜脯好「正」！

食！是廣州人的第一大事，也可以是專程來廣州旅行的主要目的。廣州瑰麗裏有七間餐廳和酒吧，MISS帶你們從樓下往樓上吃一圈。

按圖看看酒店各個餐廳有什麼好吃的👇👇👇

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位於酒店一層的咖啡館墨緣是一個快捷的選擇，急忙忙出門的話可以打包份咖啡加麪包。我在這裏喝下午茶的時候，就有不少當地人來吃甜品喝茶。

五樓的廣御軒可以吃到正統的粵菜，主打順德地區傳統美食。通過開放式的廚房可以看到當天新鮮的燒味滷味，醃製35年的老菜脯十分提味，湯麪檔的熱氣肆意飄散。在廣州，越是有人間煙火氣的餐廳越好吃。

廣御軒由東京設計公司Super Potato設計，給我的第一感覺就像這裏是一位廣州老洋房區裏愛抽雪茄的老先生的豪宅。往深處還有九間獨立包廂，其中三間在戶外花園，如果人夠多可以包下整個戶外開派對。

在廣御軒吃完飯，通過一座樓梯便就穿越到六樓的赤醉酒吧。10個龍頭的精釀啤酒吧枱、一個專屬紅酒與雞尾酒吧枱，往裏面還有桌球枱。我本想試試這裏炭火食物，但是當晚全場滿座，一個爐似乎烤不及。

除了周一，每晚都有樂隊駐唱，主要演唱流行音樂，戶外還有個大露台。

與大堂同在95層的苑餐廳是全日制餐廳，一般自助早餐在這裏進行。其他時間段供應歐洲大陸菜系，海鮮為主。

107層的黑金燚是日料餐廳兼酒吧。有壽司、鐵板燒、壽喜燒、涮涮鍋、海鮮料理……可以點一瓶清酒來助興。猶如無形水印的屏風設計，Yabu Pushelberg在這裏有更瀟灑的發揮。維多利亞式壁畫、琥珀色傢俱點綴整個空間。

天際泳池，智能化健身

佔93和94層兩樓的Asaya Active水療佔地2628平方米，配有一個水療中心、休閒室、瑜伽室、健身中心、恆温理療池、蒸汽室、浴鹽室和長達25米的室內游泳池。

按圖看看Asaya Active水療的設施👇👇👇

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健身中心裝備了 Technogym 最新的 Artis 系列器械。還可以下載配套的健身APP，和朋友互相督促健身計劃。

當紅「設計教父」拍檔

主力操刀室內設計的是完成不少重磅酒店設計的Yabu Pushelberg。在許多四季、華爾道夫Waldorf–Astoria、柏悦Park Hyatt、W酒店裏，都有他們的痕跡。

George Yabu和Glenn Pushelberg大學時相識，1980年在加拿大多倫多一起創辦了Yabu Pushelberg設計工作室。工作室剛成立不久就收到Tiffany & Co.、Neiman Marcus、Kate Spade發出的零售店設計邀約。

他們涉足酒店行業，是從與W酒店之父Barry Sternlicht合作的時代廣場W酒店開始。隨後和四季展開多個項目。其中最讓我印象深刻的是科威特四季的泳池，設計上打破了四季酒店的傳統風格。

Yabu Pushelberg和鄭志雯的合作，在她還未收購瑰麗之前便有了設想。室內設計與建築同期進行，設計師們互相配合。Yabu Pushelberg對我說，廣州瑰麗是他們倆在廣州的第二個孩子，比大孩子廣州W小6歲。這個孩子「懷胎」10年，最大的挑戰在與為了與時俱進，要不斷修改方案。他們把設計的項目當成感情結晶，共同經歷這個孵化的過程。

自稱營造「家」的感覺，打造東西方結合的酒店有不少，但廣州瑰麗是我認為少數之中能做到兩者兼併的酒店。這種感覺的產生，在我與Yabu Pushelberg交談之後更加堅定。我完全感受不到他們倆的歲數加起來已百多歲。

這對面對生活非常積極樂觀的組合，賦予了設計酒店生命力。

上海瑰麗將在蘇河灣

寧波瑰麗酒店將是寧波新世界廣場綜合物業的主舞台，位於三江口商業區。 酒店位於建築43至56層，擁有185間客房和15間特大奢華套房。

深圳瑰麗酒店將於2025年開幕。酒店位於深南大道，四通八達。Fosters + Partners建築事務所操刀300間客房及50間瑰麗府邸。

成都瑰麗酒店將於2026年亮相。設180間客房，會議活動場地將有瑰麗獨特而呈住宅式風格的麗府(The Pavilion)。

上海瑰麗酒店將於2028年亮相，座落於上海靜安區蘇河灣歷史建築保護城區，KPF建築事務所為酒店設計的220間房間及83間瑰麗府邸，從頂層可俯瞰城中美景。始於普吉島瑰麗酒店的Asaya概念也將亮相。

廣州瑰麗酒店 Rosewood Guangzhou

酒店地址：廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心95層

參考價格：約人民幣2580元/晚起

