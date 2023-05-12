深圳美食打卡｜上海人氣「外賣Cocktail」空降福田　¥30杯來微醺

都說深圳福田COCOPARK是潮人雲集的地方，連喝酒都能玩出花樣，這次小編收到消息，上海全網洗版的微醺酒館，魔都上海TOP 1的街頭手搖Cocktail雞尾酒，仝TONIC·BAR，他來深圳了！



全網爆火的「微醺外帶雞尾酒」來了！

仝TONIC·BAR空降深圳福田

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它是上海玩咖們必打卡的「景點」，超級友好的酒精度數，剛好滿足許多上班族實現隨時微醺的願望！

名字沒喝醉也很難念 是誰在偷偷手寫搜索

值得一提的是，很多第一次來的人不會念名字，由「人工」組成的仝字，代表了以人為本的工匠精神，每一杯酒的都是現調手搖，儀式感滿滿！

在仝TONIC·BAR，每一杯酒都是進口材料搭配品牌基酒，融入創意匠製作，絕對不失格調。

誰說微醺只有在夜晚才能開始？從早上10點一直到凌晨12點，快樂從不被約束的微醺開始，30元／杯，超chill的價格快樂加倍，還不快衝！

為了這一口，從上海排到深圳

「新概念微醺主義」上線

按圖看看仝TONIC·BAR的熱門Cocktail推介👇👇👇

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作為上海排隊王，剛到深圳開業不到幾天就立即感受到深圳青年的熱情，銷量TOP 1的還得是這杯「漿果大爆炸」。

漿果大爆炸 爆紅網絡的流量密碼

樹莓果泥與蘋果梨伏特加（Vodka）的相遇，光是腥紅的色液體，就能想像到雙重果味在口中爆發的快感，再加上頂部粒粒飽滿的漿果，瞬間收穫超大滿足。

不得不說，亮銀色的不鏽鋼杯子自帶鬆弛感，拿在手上沉甸甸的分量，隨手一拍都是質感拉滿的摩登大片，不愧是當家C位的存在！

TONIC 藍 未來感拉滿

追求味蕾刺激的，不能錯過這杯「TONIC 藍」，區別於其他雞尾酒繁多的裝束，TONIC藍詮釋了什麼叫Less is more，禁慾清冷讓人一眼萬年。

採用傳統水割法，先將冰塊放入杯中攪拌，使酒杯外壁結霜，再倒入金酒（Gin）與藍色力嬌酒（Liqueur）以及特調配方，再不停攪拌，最後呈現出如同宇宙般神秘清透的藍色液體。

誰懂！即使到了品嚐環節，也依舊美到不忍心喝掉，這股子生人勿進的清冷感，入口是濃厚香醇的酒香味，其中夾雜着淡淡香草味，從外觀到口感，都如同藝術品一般誘人。

破曉 浪漫主義的終極奧義

喝一杯酒，聽一場故事，《Before Sunrise》中曖昧的氛圍被融入酒中，看似天差地別的紅葡萄酒與伏特加，像極了現實生活中處在平行線的兩個人。

紅葡萄酒的柔滑細膩，包裹着伏特加的烈焰，互不相容的兩種酒液，在「破曉」中相遇，讓浪漫的情愫，變成視覺分明的色彩。

隨着時間的推進，這場曖昧拉扯以雙方共贏結束，嬌豔的非凡洋紅色，讓人聯想到佈滿荊棘的玫瑰，喝完這杯我只想說，管他的生活，不如去私奔吧就今天！

還有另外三款介紹，包括Mocktail無酒精雞尾酒啊👇👇👇

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屠蘇 春意盎然的靈感之作

「春天」這道命題在仝TONIC·BAR調酒師的手裏，變成一道真摯的祝福，白葡萄酒破格搭檔四季春茶，中式傳統與西方經典的搭配組合，令人眼前一亮。

前調厚重的口感，有了荔枝與青檸的加入後提升層次，屬於春日的繽紛口感，就這樣躍然舌尖。

晴天 周杰倫歌裏的春日

故事的小黃花，預示着「晴天」的到來，強烈建議第一次來，不知道要點什麼的小女生，可以先從這杯酒入手。

原產於古巴的白朗姆酒（White Rum）甜潤芬芳，蜜瓜清爽宜人，牛奶的加入使口感更佳絲滑，點綴上朱古力花朵裝飾，超高顏值撩爆少女心！無論是口味還是外觀都十分在線。

馬可菠蘿 無酒精也能收穫治癒

不能喝酒？一會要開車？別擔心！在這裏還有無酒精飲品「馬可菠蘿」，一口下去可以秒殺眾多茶飲店，好喝到小編拍完還專門打包兩份走！

冰爽治癒只是前調，新鮮的菠蘿汁帶有一絲奶香，酸甜爽口的味道，超適合悶熱的天氣，預感今年夏天大熱飲品一定有它。

當奶茶已不能滿足繁忙都市生活所需的解壓時，不妨點上一杯高顏值外帶雞尾酒，去除一系列不那麼必要的「桌邊儀式感」，獨立包裝讓微醺隨時隨地不被約束，外帶雞尾酒實現喝酒自由！

隨時隨地，喝酒自由

這滿滿一份「外帶套餐」，裏面有獨立包裝的雞尾酒液、冰塊和裝飾，目的是防止冰塊和酒液混合太久化水，大大提升了保存時間，也讓大家有了一個小小的調製體驗過程。

從白天到黑夜想喝就喝，快樂無需等待，買酒就送杯子，這還不行動？

仝TONIC·BAR

地址：深圳市福田區福華三路星河cocopark L1-0309

營業時間：10:00 - 24:00

電話：18320973830



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