台灣桃園機場酒店住宿6間推薦　機場內有旅館　5分鐘亦有五星住宿

近幾年，隨著廉價航空的普遍與盛行，不少人會選擇較多紅眼班機的廉航來省下機票錢。台灣桃園機場是台灣航線數最多的機場，雖現今已有相當方便的機場捷運，但末班車都在晚上十一點半前就結束行駛，對於紅眼班機的旅客來說，要抵達市區或是凌晨前往機場並不是件容易的事。



因此，今天小編決定特別為大家整理6間廣受好評的台灣桃園機場住宿，即使搭乘紅眼班機一樣能睡好睡滿，還不用擔心趕不上飛機！

按圖看看6間台灣桃園機場周邊的酒店住宿推薦，平價高CP的、五星級的應有盡有👇👇👇

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1. 町 ．草休行館

位於機場內的桃園機場住宿

桃園町 ．草休行館於2023年重新營運囉！是台灣第一間在機場內的旅館，旅館就位於桃園機場第二航廈5樓，可以省下等車和搭車接駁到機場的時間，只要下個樓就能去搭飛機，對於紅眼班機的旅客十分友好！

桃園町 ．草休行館是間以茶為主題的設計旅店，從大廳、吧檯到房間的設計皆與茶息息相關，房型提供男／女宿舍的單人床位以及三人房和四人房，房間乾淨新穎，空間大小對於膠囊旅館來說非常寬敞。除此之外，旅店還設有共用衛浴和dyson吹風機供旅客使用，即使是短暫停留一宿，也能有個舒舒服服的休息！

小編偷偷說：目前僅接受過夜住宿與線上訂房，暫不接受休息與現場預訂，最新消息請至官網查詢。



地址：桃園市大園區航站南路9號南側號5樓

行車時間：0分鐘（位在桃園機場第二航廈）

訂房網評價：8.9/10(Agoda)



2. 桃園華航諾富特飯店

機場旅館站旁的桃園機場住宿

桃園華航諾富特飯店位於桃園機場快線的機場旅館站，是五星級Novotel連鎖酒店，絕佳的位置，不僅近桃園機場，還能觀賞飛機起降的美景，往返機場也有免費接駁車可以搭乘，十分方便！

小編只能說，不愧是五星級的桃園機場住宿，酒店設施應有盡有，健身房、游泳池，甚至還有spa池和桌球室，只要是你想得到的設施，這邊都通通有，完全不馬虎！假如是搭乘較早班機的旅客，來不及享用酒店早餐，桃園華航諾富特也會貼心準備簡單的早餐讓旅客帶走，可以說是設想周到的桃園機場住宿呢！

小編偷偷說：使用悠遊卡在桃園機場和機場旅館站這三站是免費的，第二航廈就有很多吃的，不用擔心餓肚子哦！



地址：桃園市大園區航站南路1-1號

行車時間：開車5分鐘抵達機場

訂房網評價：8.3/10(Agoda)



3. 桃園城市商旅—航空館

鄰近機捷大園站的桃園機場住宿

桃園城市商旅—航空館鄰近機場捷運大園站，前往機場不超過五分鐘，如果是搭乘早班機的朋友，剛好享用完酒店豐富的自助早餐，便能輕輕鬆鬆上飛機去！

酒店提供24小時的前台服務，搭乘紅眼班機的旅客也能隨時辦理入住。此外，也有代客叫車的服務，凌晨沒有桃園機場捷運也沒關係，一樣能輕鬆到桃園機場，車程只需五分鐘，真的是不住對不起的桃園機場住宿啊！

小編偷偷說：住在這裡，夜晚可以欣賞飛機降落的美景，早上可以看到兩邊機場一起降落跟起飛，身為飛機迷的你，錯過這間桃園機場住宿就太可惜了！



地址：桃園縣大園鄉埔心村中正東路442號

行車時間：開車7分鐘抵達機場

訂房網評價：7.8/10(Agoda)



繼續按圖看看桃園機場周邊的酒店住宿推薦👇👇👇

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4. 桃園綠藤輕旅

走路就能逛華泰名品城的桃園機場住宿

桃園綠藤輕旅凌晨預約計程車到機場只需13分鐘，服務人員友善又親和，房間內乾淨整潔，更貼心的是，晚上還有提供多士、美祿、牛奶，肚子餓也不用怕！

從桃園高鐵站走到綠藤輕旅民宿約10-15分鐘，想去逛華泰名品城，走路5分鐘就到。隔天的紅眼班機出發前，晚上還能先在華泰逛街吃美食，這間桃園機場住宿超適合像小編這種晚上喜歡到處亂晃怕無聊的人啊！

小編偷偷說：華泰名品城的美食可是多到數不完，不僅有星巴克，還有美式連鎖餐廳Fridays，出國前當然要先吃飽，才有力氣玩啊！



地址：桃園市大園區中山南路二段673號

行車時間：開車13分鐘抵達機場

訂房網評價：8.4/10(Agoda)



5. 桃園TY精品商旅

替爸媽設想周到的桃園機場住宿

桃園TY精品商旅是2016開幕的桃園機場住宿，房間內有隨選電影、電腦，如果是入住親子房，房內還有小沙坑，還會贈送玩沙工具哦！距離機場只要約10分鐘車程，還有提供叫車服務，搭乘紅眼班機也不用怕！

房內有提供免費mini bar，不僅有飲料、零食，還有泡麵，晚上懶得出門買宵夜也沒關係，更值得一提的是，如有帶小孩一同入住，入住時服務人員還會贈送兒童專用的沐浴用品和牙膏，完全是替爸媽設想周到的桃園機場住宿！

地址：桃園市大園區三民路二段609號

行車時間：開車10分鐘抵達機場

訂房網評價：7.7/10(agoda)



6. 桃園機場背包客

適合背包客與小資族的桃園機場住宿

機場背包客位於桃園大園，靠近機場捷運 A11坑口站，若是搭乘機捷前往的旅客，民宿還貼心的提供機捷的免費接駁服務，可以先和民宿預約接駁哦！要到機場的旅客也不用擔心，10:00~24:00民宿有提供付費的接駁服務（200元，台幣，下同），凌晨去機場計程車或特約車約200-300元，車程只要7分鐘即可抵達機場。

機場背包客的房型有背包客單人房與適合小資族的平價雙人房，房間的風格十分溫馨可愛，且民宿巷口就是機場口商圈，超商、小吃店通通有，晚上也不怕餓肚子！

地址：桃園市大園區三民路二段106巷12號

行車時間：開車7分鐘抵達機場

訂房網評價：8.1/10(Agoda)



廉價航空的盛行，讓整個航空市場陷入更激烈的競爭，有些人蠻在意紅眼班機，但對於小編來說，搭乘紅眼班機好處超多，不僅可以搭乘第一班列車到市區，比別人玩更多，有時候上班族還能少請一天年假！今天跟著小編看了六間推薦的桃園機場住宿，下次坐紅眼班機不用怕，桃園機場住宿保證讓你睡好睡滿，帶著愉悅的心情度假去！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【桃園機場住宿】紅眼飛機也不怕！一樣睡好睡滿！】